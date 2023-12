Bakalorz kommt durch das rechte Halbfeld und will in den Strafraum eindringen. Er wird wegen eines Fouls gegen Hauptmann zurückgepfiffen.

Pusch will einen Freistoß aus rund 25 Metern direkt aufs Tor bringen, bleibt aber bereits in der Mauer hängen.

Feltscher kommt über rechts und flankt scharf und halbhoch an den ersten Pfosten, wo Girth wartet. Seine Hereingabe wird von Kraulich abgefangen und Dresden kommt wieder in Ballbesitz.

Lemmer kommt über den rechten Flügel und schlägt eine Flanke an den langen Pfosten. Er setzt den Ball aber zu hoch an, sodass kein Mitspieler die Kugel erreichen kann.

In der Anfangsviertelstunde sind die Gäste hier spielbestimmend. Duisburg hat zurzeit viel Ballbesitz, doch es fehlt an Ideen.

Tooor für Dynamo Dresden, 0:1 durch Paul Will Die frühe Führung für die Gäste! Nach einer Ecke von rechts von Hauptmann faustet Müller den Ball weg, doch rund acht Meter vor dem Tor landet er bei Will, der ihn mit mit dem Kopf im hohen Bogen ins Tor bugsiert.

Ganz anders sieht die Situation bei Dynamo Dresden aus. Mit 37 Zählern stehen die Sachsen auf Platz zwei und haben derzeit fünf Punkte Rückstand auf die Spitzenreiter aus Regensburg und vier Punkte Vorsprung auf den Drittplatzierten SSV Ulm. Allerdings lief es für das Team von Cheftrainer Markus Anfang in den letzten Partien nicht unbedingt nach Plan. Von den letzten fünf Partie verlor die SGD drei und zwei konnte sie für sich entscheiden. Auch wenn die Dresdner heute beim Vorletzten zu Gast sind, warnt Anfang seine Mannschaft. „Wir erwarten eine brutal erfahrene Mannschaft. Spieler wie Marvin Knoll oder Marvin Bakalorz haben schon höher gespielt. Die können extrem abgezockt sein und wissen, worum es geht. Außerdem hat sich der MSV in den letzten Wochen stark raus gekämpft. Das wird definitiv eine schwierige Aufgabe für uns“, so Anfang.

Das heutige Spiel ist der Abschluss der Hinrunde und die verlief für die Duisburger nicht optimal. Nach 18 gespielten Partien stehen die Zebras mit nur 13 Punkten auf dem vorletzten Platz. Doch die Formkurve ging in den letzten Spielen nach oben. Duisburg verlor keins der vergangenen drei Partien. Auf ein 0:0 gegen Saarbrücken folgte ein 1:0-Sieg gegen Lübeck und ein 1:1 gegen Erzgebirge Aue. Chefcoach Boris Schommers weiß, dass es gegen den Top-Club aus Dresden nicht leicht wird diese Serie aufrecht zu erhalten. „Wir müssen eine absolute Top-Leistung bringen, dürfen den spielstarken Dresdnern keinen Raum geben und müssen dieselbe Leidenschaft wie in Aue an den Tag legen“, so der 44-Jährige.