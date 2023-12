45. +7 Halbzeitfazit:

Arminia Bielefeld führt aufgrund einer maximal effizienten Chancenverwertung mit 2:0 gegen 1860 München! Die Gastgeber erwischten einen guten Start und gingen mit der ersten Chance durch Biankadi in Führung (12.). Wintzheimer hatte die Kugel im Vorfeld gut festgemacht und die Übersicht für seinen Mitspieler behalten. Das Spiel musste nach dem 1:0 für rund fünf Minuten unterbrochen werden, weil die Fans der Löwen Rauchbomben aufs Feld geworfen hatte. Nach dem Wiederanpfiff hätte Starke den Ausgleich machen müssen (20.), schoss aus rund vier Metern aber über den gegnerischen Kasten. Auf der anderen Seite bestrafte Klos wenig später einen Stellungsfehler von Verlaat und erhöhte auf 2:0 (24.). 1860 muss sich nach dem Seitenwechsel etwas einfallen lassen, um den Rückstand noch zu drehen. Bis gleich!

45. +7 Ende 1. Halbzeit

45. +5 Spielt sich eines der Teams noch eine Möglichkeit heraus? Es scheint fast so, als wären beide mit dem Halbzeitstand einverstanden.

45. +3 Die Löwen setzen weiterhin auf lange Bälle auf die Außenbahnen. Bisher konnten Schröter und Vrenezi aber noch kein Kapital daraus schlagen.

45. +1 Erneut probiert es Vrenezi frech aus der Distanz, doch diesmal packt Kersken sicher zu und macht die Kugel nicht mit einem Abpraller scharf.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7

44. Die Schlussphase der ersten Halbzeit plätschert so vor sich hin. Gleich wird aber vermutlich eine deftige Nachspielzeit oben drauf kommen.

42. Biankadi muss in der eigenen Hälfte am Arm behandelt werden, daher gibt es eine weitere Unterbrechung.

41. Endlich mal wieder ein Abschluss: Wintzheimer bekommt den Ball auf der linken Seite und zieht ein Stück nach innen. Mit rechts schießt er aus der zweiten Reihe aufs Tor, doch Richter hat keine Schwierigkeiten bei diesem unplatzierten Torschuss.

39. Schröter und Vrenezi kombinieren sich per Doppelpass Richtung Arminia-Strafraum, doch Schreck im Trikot der Bielefelder ist aufmerksam und spritzt rechtzeitig vor dem Sechzehner dazwischen und klärt nach außen.

37. In dieser Phase gibt es wieder weniger Momente in den Strafräumen, die Partie spielt sich wieder im Mittelfeld ab.

34. Zejnullahu zirkelt eine Ecke von links auf den Kopf von Lang, doch der Kopfball des Außenverteidigers ist zu hoch angesetzt und bleibt ungefährlich.

32. Jetzt nehmen die Münchner wieder aktiver am Spielgeschehen teil. Nach vorne hin wirkt der TSV allerdings verhalten und findet keine Lücken hinter der Mittellinie.

29. Anders als nach dem ersten Gegentreffer ziehen sich die Gäste nun weit zurück, scheinen in einer Schockstarre festzustecken. Aktuell spielen nur die Arminen.

27. Das ist nun natürlich mehr als schwere Kost für die Gäste: Weil Starke den Ausgleich verpasst, steht es hier nach einer knappen halben Stunde nicht 1:1 sondern 0:2 aus Sicht der Löwen.

24. Fabian Klos Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 2:0 durch Fabian Klos

Aus dem Nichts legen die Gastgeber nach! Verlaat unterschätzt einen langen Ball von Schneider und verlängert die Kugel ungeschickt in den Lauf von Klos. Der Stürmer lässt sich diese Chance nicht nehmen, läuft frei auf Richter zu und überlupft diesen. Kurz vor der Torlinie drückt er das Spielgerät dann zum umjubelten 2:0 über die Linie.

22. Die Arminia ist seit der Führung permanent unter Druck und kommt in den Zweikämpfen nun oft zu spät.

20. Das muss der Ausgleich sein! Vrenezi schließt aus der zweiten Reihe einfach mal ab und Arminia Keeper Kersken lässt die Kugel nach vorne prallen. Starke schaltet schnell genug, haut den Ball aus vier Metern Entfernung aber tatsächlich irgendwie über das Tor!

19. Die Löwen scheinen die Pause für Absprache genutzt zu haben, denn 1860 gibt seit Wiederanpfiff ordentlich Gas und zeigt viel Zug zum Tor.

17. Endlich geht es weiter! Nach rund fünf Minuten Unterbrechung stößt der TSV am Mittelkreis an.

16. Die Partie ist weiterhin unterbrochen, weil die Rauchbomben ausbrennen müssen. Beide Mannschaften und das Schiedsrichtergespann warten auf dem Spielfeld, daher sollte es gleich weitergehen.

13. Das Spiel kann nicht direkt wieder angepfiffen werden, weil die Anhänger der Löwen mehrere Rauchbomben aufs Spielfeld geworfen haben. Unschöne Szenen auf der Bielefelder Alm!

12. Merveille Biankadi Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 1:0 durch Merveille Biankadi

Biankadi trifft gegen seinen alten Verein! Die Bielefelder kontern im eigenen Stadion und Wintzheimer sichert die Kugel rechts im Strafraum gegen drei Gegenspieler. Er beweist Übersicht und legt quer zum freistehenden Biankadi. Der Mittelfeldmann platziert den Ball flach gegen die Laufrichtung des Keepers im langen Eck.

11. Wörl und Zejnullahu liefern sich links im Strafraum ein packendes Laufduell in Richtung Grundlinie. Der Bielefelder zieht schon ein wenig am Trikot, aber der Münchner will den Strafraum auch zu sehr und geht schnell zu Boden.

9. Die Partie ist aktuell geprägt durch viele hohe Bälle und keine der beiden Teams nimmt das Leder im Zentrum mal herunter und beruhigt das Spiel.

7. Schneider öffnet mit einer fehlgeschlagenen Seitenverlagerung die Tür für die Löwen, doch 1860 wechselt zu oft die Seite und dadurch kann die Arminia rechtzeitig wieder hinter den Ball kommen.

5. Lang kommt an der rechten Außenlinie gegen Wintzheimer zu spät und trifft den Arminen klar am Fuß. Schiedsrichter Schlager lässt die Karte stecken und belässt es bei einer mündlichen Verwarnung.

3. Gute Freistoßvariante: Wintzheimer wird rechts per Steilpass in die Tiefe geschickt anstatt den Ball aus zentraler Position hoch reinzuschlagen. Doch die Löwen können den Abschluss des Stürmers noch zur Ecke blocken.

3. Die Gastgeber bestimmen die ersten Minuten und lassen das Leder ruhig durch die eigenen Reihen laufen. 1860 greift erst ab der Mittellinie aktiv an.

1. Das Spiel läuft und auch auf der Bielefelder Alm bleibt es in den ersten zwölf Minuten wegen der Fanproteste still!

1. Spielbeginn

Übrigens standen sich die beiden Traditionsvereine über sechs Jahre nicht mehr in einem Pflichtspiel gegenüber! Während man sich um die Jahrtausendwende noch in der Bundesliga duellierte, ging es später im Unterhaus des deutschen Fußballs weiter. Im Februar 2017 setzte sich Bielefeld zum letzten Mal gegen den TSV durch - auch damals trug Klos bereits das Trikot der Arminen und schoss seine Farben beim 2:1 per Doppelpack zum Sieg!

Die Löwen bauen ihre Startformation ebenfalls um und Interimscoach Schmöller verändert das Personal an gleich drei Stellen: Greilinger und Kwadwo stehen heute krank bzw. gelbgesperrt nicht im Kader, Guttau rotiert unter dem neuen Trainer zunächst auf die Bank. Die drei Neuen bei 1860 heißen Vrenezi, Tarnat und Steinhart. Die Gäste werden in einem 4-2-3-1 mit dem robusten Lakenmacher im Sturm erwartet.

Bei Bielefeld muss die Startelf gezwungenermaßen umgebaut werden, weil Mizuta und Boujellab verletzungsbedingt nicht an Bord sind. Ihre Positionen im Mittelfeld übernehmen Schreck und Biankadi von Beginn an. Besonders der Ausfall des Japaners dürfte der Arminia weh tun, denn mit acht Scorerpunkten hat Mizuta in der Offensive bisher gut mitgemischt. Im Sturm ist Kapitän Klos gesetzt, er steht vor dieser Partie bei sechs erzielten Treffern.

Auch bei den Gästen aus der bayrischen Landeshauptstadt hat sich in den vergangenen Wochen ein negativer Trend entwickelt. Für Trainer Maurizio Jacobacci war das 0:3 beim Nachwuchs des BVB dann letztlich eine Niederlage zu viel: Nach nur einem Sieg aus sechs Ligaspielen zogen die Verantwortlichen des TSV die Reißleine und der Coach wurde entlassen. Seitdem hat Interimstrainer Frank Schmöller bei 1860 das Sagen. Weil das Spiel gegen Essen letzte Woche dem Wintereinbruch zum Opfer fiel, gibt er heute in Bielefeld sein Debüt an der Seitenlinie.

Die Arminia hat in der Liga zuletzt im Oktober ein Pflichtspiel gewonnen und in den letzten vier aufeinanderfolgenden Partien kam man nicht über ein Remis hinaus. Mit 22 Zählern auf dem Konto steht der Absteiger auf dem 13. Rang. Kennzeichnend für die durchwachsene Saison der Bielefelder ist die Tordifferenz von 30:30. In Halle am letzten Wochenende machte Routinier Klos einen verschossenen Elfmeter wett und sorgte kurz vor Schluss aus dem Spiel heraus doch noch für den späten Ausgleich zum 2:2.