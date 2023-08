Sebastian Mai klärt eine Hereingabe zur ersten Ecke für den SCF. Pascal Fallmann bringt diesen hoch an den zweiten Pfosten. Über Umwege kommt die Kugel zu Julian Stark, der jedoch überrascht ist und über den Ball tritt.

Das ist bitter für den MSV, dem es an Flügelspielern fehlt. Stürmer Chinedu Ekene muss nun für Niklas Kölle auf das nasse Grün.

Davino Knappe reißt Niklas Kölle am Seitenrand zu Boden. Der Duisburger fällt unglücklich und hält sich an der Schulter. Es scheint für ihn nicht weiterzugehen.

Währenddessen wird der Regen in Freiburg immer stärker. Es könnte eine rutschige Angelegenheit auf einem sonst sehr gut aussehenden Rasen werden.

Bei den Freiburgern fehlt es noch an der letzten Genauigkeit im Passspiel. Bisher ist Duisburg etwas besser im Spiel drin.

Das war knapp! Julian Stark spielt einen Rückpass auf Keeper Benjamin Uphoff viel zu kurz, sodass Stürmer Benjamin Girth dazwischen gehen kann. Sein Schussversuch vom rechten 16er-Eck wird so gerade noch geblockt.

Die Gäste aus Duisburg und ihr Trainer Thorsten Ziegner setzten dagegen auf bewährtes Personal. Mit Thomas Pledl steht nur ein Neuzugang in der Startelf. Fpr Stürmer Pascal Köpke kommt diese Partie noch zu früh - er steht nicht im Kader.

Der schwerwiegendste Abgang dürfte der von Moritz Stoppelkamp sein. Der ehemalige Kapitän der Duisburger suchte nochmal eine neue Herausforderung und hat sich RW Oberhausen angeschlossen. Auch die Abgänge vom großen Talent Julian Hettwer zu Borussia Dortmund II und Marlon Frey zu 1860 München wiegen auf dem Papier schwer. Auf der Zugangsseite verstärkten sich die Zebras mit Stürmer Pascal Köpke, sowie mit Flügelspieler Thomas Pledl, welche beide viel Erfahrung mit an die Wedau bringen.

Neue Saison, neues Glück - heißt es auch beim MSV Duisburg, der nun in seine fünfte Drittligasaison in Folge geht. Die letzte Spielzeit der Zebras war sehr wechselhaft, dennoch hielten sich die Männer von Trainer Thorsten Ziegner wacker über den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Die Ansprüche des Traditionsklub dürften eigentlich viel höher sein, doch mittlerweile scheinen sie es sich im Mittelfeld der 3. Liga gemütlich zu machen.

Schauen wir aber jetzt aufs Sportliche: Nur ein Punkt fehlte der Freiburger U23 in der letzten Saison, um die richtig starke Spielzeit mit dem Meistertitel abzuschließen. Dennoch dürften alle Verantwortlichen des Sportclubs begeistert, ob der Entwicklung vieler Spieler sein. So haben sich einige Jungs einen Profivertrag in der ersten Mannschaft erarbeitet, während einige Leistungsträger ihr Glück anderswo probieren wollen. Trainer Thomas Stamm und sein Staff mussten auf jeden Fall im Sommer einige Personalien klären. Insgesamt gab es 17 Neuzugänge, wovon sieben Spieler aus der eigenen U19 hochgezogen wurden.