80. Enrique Lofolomo Hallescher Tooor für Rot-Weiss Essen, 2:2 durch Enrique Lofolomo (Eigentor)



77. Riesen Abwehr-Aktion von Enrique Lofolomo. Der Innenverteidiger klärt mit einer artistischen Einlage den Kopfball von Doumbouya auf der Torlinie und verhindert den Ausgleich.

74. Tom Baumgart Hallescher Einwechslung bei Hallescher FC: Tom Baumgart

74. Dominic Baumann Hallescher Auswechslung bei Hallescher FC: Dominic Baumann

74. Jannes Vollert Hallescher Einwechslung bei Hallescher FC: Jannes Vollert

74. Besar Halimi Hallescher Auswechslung bei Hallescher FC: Besar Halimi

74. Nächste Flanke, nächster Kopfball neben das Tor. Sascha Voelcke lässt das Leder erneut in den Strafraum fliegen, wo ein Essener Akteur den Ball rechts neben den Pfosten setzt.

72. Die Spieler von Sreto Ristić versuchen zur Zeit etwas Tempo aus dem Spiel zu nehmen, nachdem die letzten Minuten sehr intensiv abliefen.

71. Nach einer weiteren Flanke von Sascha Voelcke gewinnt Moussa Doumbouya am Elfmeterpunkt sein Kopfball-Duell, setzt seinen Abschluss allerdings knapp neben dem rechten Pfosten.

68. Beide Mannschaften suchen im eigenen Ballbesitz sofort den Weg in die Tiefe und begegnen sich mit einem offenem Visier. Jetzt gibt es einen Freistoß aus dem linken Halbfeld für den RWE.

67. Enrique Lofolomo Hallescher Gelbe Karte für Enrique Lofolomo (Hallescher FC)



66. Andor Bolyki Hallescher Einwechslung bei Hallescher FC: Andor Bolyki

66. Jonas Nietfeld Hallescher Auswechslung bei Hallescher FC: Jonas Nietfeld

65. Jetzt ist hier richtig Stimmung im Stadion an der Hafenstraße. Die zweite Halbzeit wird von deutlich mehr Torszenen begleitet.

63. Cedric Harenbrock RW Essen Tooor für Rot-Weiss Essen, 1:2 durch Cedric Harenbrock

Sven Müller schlägt einen langen Ball, der umgehend wieder in seine Richtung kommt. Vinko Šapina bedient Cedric Harenbrock am Sechzehner. Der dreht sich und hat beim Pressschlag mit Niklas Landgraf das nötige Glück, denn von dort schlägt der Ball einen hohen Bogen und landet im Tor des HFC.

62. Enrique Lofolomo macht in der Viererkette der Gäste ein bärenstarkes Spiel. Der Innenverteidiger ist bei jeder kniffligen Situation zur Stelle und lässt kaum etwas anbrennen.

61. Eine halbe Stunde bleibt den Gastgebern, um dieses Spiel zu drehen. Dabrowski läutet die letzten 30 Minuten mit einem Dreifach-Wechsel ein.

58. Der RWE klärt einen Freistoß an die Sechzehnerkante, direkt vor die Füße von Gayret. Der zieht vom rechten Strafraumeck sofort ab, befördert das Leder aber in die Wolken.

56. Eric Voufack RW Essen Gelbe Karte für Eric Voufack (Rot-Weiss Essen)

Der Verteidiger kommt im Zweikampf deutlich zu spät und holt sich die nächste Gelbe Karte für Essen ab.

56. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Auf der anderen Seite kann Ron Berlinski beinahe für den Anschlusstreffer sorgen, doch auch er scheitert aus fünf Metern am herausstürmenden Müller. Vorausgegangen war ein Steck-Pass von Isaiah Young.

55. Halle drückt vehement auf die Vorentscheidung. Eine Flanke von der rechten Seite landet auf dem Kopf von Baumann, der aus sechs Metern Entfernung zum wiederholten Male am Schlussmann der Hausherren scheitert.

52. Glück für Essen! Jakob Golz bleibt aus kürzester Distanz der Sieger gegen Dominic Baumann. Den folgenden Nachschuss von Halimi pariert der Schlussmann ebenfalls stark.

51. Lucas Brumme RW Essen Gelbe Karte für Lucas Brumme (Rot-Weiss Essen)

Brumme beschwert sich etwas zu sehr und kriegt die Gelbe Karte.

49. Besar Halimi Hallescher Tooor für Hallescher FC, 0:2 durch Besar Halimi

Halle macht es im Gegenzug besser und stellt durch Besar Halimi auf 2:0. Essen kann einen langen Abschlag nicht klären. Die Gäste spielen sich mit drei Pässen auf der linken Seite durch, wo Nietfeld das Leder in den Strafraum spielt. Dort taucht Halimi auf und versenkt das Spielgerät aus elf Metern Entfernung im Tor.

48. Rot-Weiß Essen ergreift sofort die Initiative und lässt zwei frühe Flanken in den Strafraum fliegen. Die zweite Hereingabe wird durch einen Querschläger gefährlich und zwingt Sven Müller zu einer Glanztat. Obuz schnappt sich den zweiten Ball, kann diesen aus sieben Metern Entfernung allerdings nur an das Außennetz setzen.

46. Die zweite Hälfte beginnt mit demselben Personal aus dem ersten Spielabschnitt.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Nach einem fulminanten Fernschuss-Tor von Aljaž Casar geht der Abstiegskandidat aus Halle mit einer 1:0-Führung in die Halbzeit-Pause. Essen startete leidenschaftlich und ging nach wenigen Minuten beinahe in Führung, doch HFC-Schlussmann Sven Müller gewann sein Privat-Duell mit Ron Berlinski. Bis zur Führung in der 22. Minute erspielten sich die Essener mehrere gute Möglichkeiten, doch nach dem Rückschlag fanden die Gäste ihre Ordnung und hielten RWE bei Fernschüssen. Bleibt es im zweiten Durchgang eine muntere Begegnung, werden mit Sicherheit noch mehrere spannende Szenen folgen.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Halle erzielt nach einem Standard vermeintlich die 2:0-Führung, doch das Schiedsrichtergespannt entscheidet sofort auf Abseits.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

42. Bis zum gegnerischen Sechzehner macht die Dabrowski-Elf ein ansehnliches Spiel. Bislang fehlt den Hausherren noch der entscheidende Pass, um aus der Initiative zum Torerfolg zu kommen. Zu oft enden die Angriffs-Bemühungen in einen Fernschuss.

40. Lucas Brumme erläuft eine zu weit geratene Flanke und lässt von der linken Seite sofort eine weitere Folgen. In der Mitte wird Niklas Landgraf beim Kampf um den Ball von Berlinski gefoult und bekommt den Freistoß zugesprochen.

36. Julian Eitschberger Hallescher Gelbe Karte für Julian Eitschberger (Hallescher FC)

Ein unsauberer Pass von Niklas Landgraf führt zu mehreren hart geführten Zweikämpfen und einem Grätschen-Festival, an dessen Ende Eitschberger die Verwarnung erhält.

35. José-Enrique Ríos-Alonso RW Essen Gelbe Karte für José-Enrique Ríos-Alonso (Rot-Weiss Essen)

Der Verteidiger unterbindet einen Angriff mit einem taktischen Foul. Seine Teamkollegen reagieren entgeistert, denn für eine ähnliche Szene hatte es auf der anderen Seite keinen Karton gegeben.

34. Der Hallesche FC zeigt sich rund um den eigenen Strafraum extrem bissig und wirft sich in jeden Ball. Essen scheitert mehrfach mit einem Fernschuss an einem Körperteil der Gäste-Verteidiger.

32. Golz präsentiert seine Strafraumbeherrschung und faustet einen Flanke aus dem Sechzehner. Young schnappt sich die Kugel und startet den sofortigen Gegenangriff. Diesen unterbinden die Gäste, sodass sie sich wieder organisieren können.

30. Nach einem Ballgewinn tief in der eigenen Hälfte schaltet Halle über Timur Gayret in hohem Tempo um und ergattert sich einen Eckball.

28. Die Schützlinge von Sreto Ristić agieren gegen den Ball in einem abwartenden Mittelfeldpressing und versuchen jetzt die Räume eng zu halten. Essen lässt das Spielgerät durch die eigenen Reihen laufen und sucht die Lücke im Defensiv-Verbund der Gäste.

26. Damit ist der Spielverlauf einmal auf links gedreht. Es bleibt abzuwarten, ob die Gastgeber diesen Rückschlag schnell verkraften.

22. Aljaž Casar Hallescher Tooor für Hallescher FC, 0:1 durch Aljaž Casar

Was für ein Strahl von Aljaž Casar. Der Mittelfeldspieler bekommt circa 30 Meter vom Tor entfernt den Ball in den Fuß und zieht humorlos ab. Gefährlich kommt die Kugel einmal vor Jakob Golz, der den kräftigen Schuss nicht aufhalten kann.

22. Das Publikum im Stadion an der Hafenstraße bekommt ein munteres Spiel geboten. Der rutschige Untergrund führt zu vielen intensiven Zweikämpfen und mehreren lang gezogenen Grätschen.

20. Nächste Möglichkeit für den RWE. Obuz kommt an der rechten Strafraumgrenze an den Ball und drückt sofort ab. Sein gezirkelter Abschluss senkt sich gefährlich, geht letztlich aber knapp am Pfosten vorbei.

19. Brumme spielt eine kluge Spielverlagerung quer über das Feld auf Eric Voufack. Der will die Kugel an die Strafraumgrenze spielen, findet aber nur den Oberkörper von Niklas Landgraf.

16. Die erste Viertelstunde geht an Rot-Weiß Essen. Die Hausherren waren im eigenen Angriffsspiel zielstrebiger und schalteten nach Ballgewinn schon mehrfach gefährlich um. Der HFC hingegen konnte noch keine Gefahr ausstrahlen.

14. Nach einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld will Stürmer Berlinski klären. Sein Querschläger fliegt in Richtung des eigenen Tores, wo Jakob Golz souverän zupackt.

11. Cedric Harenbrock RW Essen Gelbe Karte für Cedric Harenbrock (Rot-Weiss Essen)

Harenbrock grätscht mit der Sohle voran und wird früh in der Partie verwarnt.

10. Wieder dringt der RWE über die linke Seite durch. Am Ende verzettelt sich Isaiah Young in einem Dribbling und gibt die Kugel ab.

9. Viele Angriffe der Essener laufen in den ersten Minuten über den läuferisch starken Brumme.

8. Die Gastgeber versuchen im Anschluss an diese Szene eine kleine Druckphase aufzubauen und spielen sich auf der linken Seite mehrfach bis zu Grundlinie durch. Die Hereingaben verteidigt die Defensive des Halleschen FC souverän.

6. Enrique Lofolomo gewinnt sein erstes Kopfball-Duell, doch legt den Ball direkt vor die Füße eines Gegenspielers. Essen schaltet blitzschnell um, dringt nach wenigen Pässen in den Sechzehner der Gäste ein. Mit einem Querpass findet Brumme den gut postierten Berlinski, der aus sechs Metern am hellwachen Sven Müller scheitert.

3. Die Hausherren erzwingen durch ihr hohes Pressing gleich zu Beginn zwei lange Bälle ins Niemandsland. Trotzdem versucht der HFC sich auf schwierigem Geläuf weiterhin mit flachen Kombinationen in die Spitze zu kombinieren.

1. Schiedsrichter Martin Speckner gibt die Partie frei. Halle beginnt in schwarzen Trikots, Essen läuft in Rot-Weiß auf.

1. Spielbeginn

Der Rasen im Stadion an der Hafenstraße hat unter den Regenschauern des Tages offensichtlich gelitten. Schiedsrichter Martin Speckner hat sich das Geläuf bereits genauer angeschaut. Seine Entscheidung: Die Partie wird wie geplant stattfinden.

Im Vergleich zum vergangenen Spieltag tauschen beide Trainer nur einen Spieler. Dabrowski bringt Cedric Harenbrock für Mustafa Kourouma, während Ristić den verletzten Sebastian Zieleniecki durch Enrique Lofolomo ersetzt. Damit läuft auf beiden Seiten jeweils ein neuer Innenverteidiger auf.

Apropos Tore: Das Thema ist eine kleine Baustelle im Team von Christoph Dabrowski. Essen erzielte bislang nur 1,2 Tore pro Spiel (15.) und damit sogar weniger als der HFC (1,5). Gingen die Hausherren jedoch in Führung, was in der Hinrunde insgesamt neun Mal gelang, siegte der RWE stets (27 Punkte).

Gäste-Trainer Sreto Ristić kann sich im Abstiegskampf auf das zweitbeste Sturm-Duo der 3. Liga verlassen. Dominic Baumann (11 Tore) und Tunay Deniz (7 Tore) erzielten in dieser Spielzeit 18 der 27 Tore für den HFC. Zuletzt blieb Top-Torschütze Baumgart jedoch erstmals in dieser Saison zwei Partien in Folge ohne Treffer.

RW Essen empfängt den Halleschen FC zum Drittliga-Rückrundenauftakt. Die Mannschaft von Cheftrainer Christoph Dabrowski hielt nach ihrem Aufstieg vor der letzten Saison erfolgreich die Klasse. Dieses Jahr linsen die Essener sogar auf den dritten Tabellenplatz, der aktuell nur drei Punkte entfernt liegt. Obwohl Halle gegen den Abstieg spielt, wird dieser Vergleich kein Selbstläufer. Seit dem Aufstieg gewannen die Dabrowski-Schützlinge kein direktes Duell mit dem HFC (2 Niederlage, 1 Remis).