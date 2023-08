Sreto Ristićs Gegenüber, Christoph Dabrowski, strahlte vor der Begegnung viel Ruhe trotz durchwachsener Vorsaison und Vorbereitung aus. Die Mannschaft machte in den Testspielen zwar defensiv einen gefestigten Eindruck, doch nach vorne muss vor allem an der Effektivität geschraubt werden. Umso bitterer ist es, dass die Gäste aus dem Ruhrpott vorerst auf Offensivhoffnung Nils Kaiser verzichten müssen, der für einige Wochen aufgrund eines Innenbandrisses aussetzen muss. Außerdem sind Aaron Manu (Reizung der Achillessehne), Ekin Çelebi (Leistenprobleme) und Sandro Plechaty (Knieprobleme) nicht einsatzbereit.

Der Hallesche FC darf sich dabei auf eine großartige Kulisse im heimischen Leuna-Chemie-Stadion freuen. Bis zum heutigen Morgen wurden bereits über 10.000 Tickets verkauft. Den Anhängern blüht dann ein erster Vorgeschmack auf das, was die neue Spielzeit bieten könnte. Knüpft der HFC an die starke Bilanz unter Trainer Sreto Ristić an, der das Team Anfang des Jahres übernommen hat, darf man sich Hoffnung auf eine ruhigere Saison ohne große Abstiegssorgen machen. Mit Timur Gayret (Rückenprobleme) und Besar Halimi (Leistenverletzung) fallen zwei Offensivspieler heute aus. Im Tor bekommt heute Sven Müller den Vorzug vor Moritz Schulze.