Dynamo läuft sofort früh an, die Arminia jedoch spielt sich frei, gelangt über rechts nach vorn und holt in Person von Kaito Mizuta gleich eine Ecke heraus. Diese führt Nicklas Shipnoski schnell aus, der Überraschunsgeffekt wirkt sich allerdings nicht aus.

Bei den Sachsen schaut das anders aus, hier sieht man sich grundsätzlich mindestens in der 2. Liga. Und nachdem in der vergangenen Spieltag lange um den Aufstieg mitgespielt wurde, soll der in der neuen Saison letztlich auch gelingen. Dynamo spielt das achte Jahr in der 3. Liga und jetzt das zweite in Folge. Der vierte Aufstieg ist das Ziel. 19 von 20 Trainern trauen Dresden diesen Coup auch zu, womit der Klub aus Elbflorenz zu den Topfavoriten zählt.