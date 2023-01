34. Ba-Muaka Simakala Osnabrück Tooor für VfL Osnabrück, 1:2 durch Ba-Muaka Simakala

Der VfL deht das Spiel! Der Gefoulte schnappt sich selbst das Leder. Eiskalt hebt er den Ball in die rechte Torecke, während sich Marcel Lotka auf den Weg in die linke Torecke macht.

33. Elfmeter für den Vfl Osnabrück!

30. Es ist ein richtig unterhaltsames Fußballspiel. Beide Teams suchen mutig den Weg nach vorne und investieren viel. So bleibt die Begegnung weiterhin völlig offen.

29. Starke Parade! Aus 18 Metern lässt Noel Niemann halblinks einen Schuss auf die kurze Ecke ab. Marcel Lotka sieht den Ball spät, aber pariert mit einer Flugeinlade zur Ecke.

26. Osnabrück spielt bis zum Strafraum einen richtig guten Ball. Dieses Mal wird Lukas Kunze mit einem Pass von rechts in den Rückraum in Schussposition gebracht. Er trifft den Ball aber nicht richtig und die Chance ist vertan. Da war mehr drin.

23. Die Borussen versuchen eine Antwort zu finden. Erneut wird das Mittelfeld schnell überspielt. Prince Aning bedient in halbrechter Position Can Özkan, der völlig frei steht. Sein harter Abschluss ist aber zu unplatziert und fliegt einige Meter links am Tor vorbei.

22. Gerade waren die Dortmunder dem 2:0 so nah, da erzielen die Lila-Weißen den Ausgleich. Wie reagieren die Hausherren darauf?

21. Erik Engelhardt Osnabrück Tooor für VfL Osnabrück, 1:1 durch Erik Engelhardt



20. Nach einer weiteren Ecke herrscht Chaos im VfL Strafraum. Plötzlich taucht Niklas Dams frei vor Philipp Kühn auf. Der Torwart gewinnt aber das Duell gegen den BVB-Verteidiger.

18. Was für ein freches Ding! Prince Aning bringt einen Eckball direkt auf das Tor. Philipp Kühn hat Mühe das Spielgerät über den Querbalken zu lenken.

16. An der Strafraumgrenze gibt es einen harten Zweikampf. Ba-Muaka Simakala kommt dabei zu Fall. Dieses Mal hat der BVB Glück, dass es keinen Freistoß gibt.

13. Der BVB kommt über die rechte Seite. Göktan Gürpüz spielt Can Özkan auf dem rechten Flügel an. Seine scharfe Hereingabe schnappt sich VfL-Keeper Philipp Kühn mit beiden Händen.

12. Die Begegnung hat ordentlich Schwung. Es geht zwischen den beiden Strafäumen hin und her. Beiden Teams gelingt es das Mittelfeld schnell zu überspielen.

10. Prince Aning Dortmund II Gelbe Karte für Prince Aning (Borussia Dortmund II)

Prince Aning muss sich nach einem harten Einsatz gegen Omar Traoré an der Seitenlinie die Gelbe Karte abolen.

8. Auf der rechten Seite zieht Omar Traoré den Sechzehner entlang. Mit einem Querpass sucht er im Fünfmeterraum Erik Engelhardt. Der Stürmer geht im Duell mit Niklas Dams zu Boden. Der Einsatz des BVB-Spielers ist aber nicht strafwürdig.

6. Cyrill Akono behauptet sich an der Strafraumgrenze mit dem Rücken zum Tor gegen zwei Gegenspieler. Mit einer schnellen Drehung in Richtung Zentrum befreit er sich. Sein Schuss fliegt aber links oben am Tor vorbei.

4. Den fälligen Freistoß legt sich Ba-Muaka Simakala in zentraler Position vor dem Tor zurecht. Er bringt den Ball aus 25 Metern direkt auf das Tor. Marcel Lotka ist zur Stelle und faustet das Leder aus der Gefahrenzone.

3. Antonios Papadopoulos Dortmund II Gelbe Karte für Antonios Papadopoulos (Borussia Dortmund II)

Antonios Papadopoulos holt sich für ein Foulspiel an Ba-Muaka Simakala seine 6. Gelbe Karte in dieser Saison ab.

2. Göktan Gürpüz Dortmund II Tooor für Borussia Dortmund II, 1:0 durch Göktan Gürpüz

Da zappelt der Ball im Netz! Im direkten Gegenzug lässt Göktan Gürpüz einen Schuss aus halblinker Position ab. Der Abschluss aus 22 Metern wird immer länger und schlägt in der rechten Torecke ein. Was für ein Start in dieses Spiel!

1. Aluminium! Nach 25 Sekunden gibt es den ersten Abschluss für den VfL Osnabrück. Die Gäste schalten nach Ballgewinn schnell um. In halblinker Postion wird Noel Niemann in Szene gesetzt. Der trifft aus 23 Metern die Oberkante der Latte.

1. Der Ball rollt! Welches Team erwischt den besseren Start?

1. Spielbeginn

Besser läuft es beim VfL Osnabrück. Die holten nach zwei gewonnenen Partien zum Jahresende in der vergangenen Woche den dritten Sieg in Folge. Mit 3:1 wurde Viktoria Köln zurück in die Heimat geschickt. Erik Engelhardt, Robert Tesche und Marc Heider erzielten die Tore. Coach Tobias Schweinsteiger schickt seine Elf unverändert ins Rennen.

Bei der Zweitvertetung des BVB will die Negativ-Serie nicht abreißen. Die letzten drei Saisonspiele im Jahr 2022 gingen verloren. Ebenso der Jahresauftakt gegen die SpVgg Bayreuth. Nach 1:0-Führung durch einen Treffer von Falko Michel verlor die Elf von Christian Preußer 1:3. Der Coach nimmt fünf Veränderungen an der Startaufstellung vor. Winter-Neuzugang Cyrill Akono vom SC Verl gibt sein Startelfdebüt. Außerdem beginnen Göktan Gürpüz, Can Özkan, Prince Aning und Tom Rothe. Weichen müssen dafür Guille Bueno, Marco Pašalić, Kolbeinn Finnsson, Moritz Broschinski (Abgang, VfL Bochum) und Falko Michel.

Die Hausherren benötigen drei Punkte, um den Abstand auf die Abstiegsränge zu vergrößern. Derzeit liegen sie nur einen Punkt vor dem 17. Hallescher FC. Mit einem Sieg würde der BVB auf Rang 14 vorrücken. Auf der anderen Seite versucht der VfL an den oberen Rängen dranzubleiben. Die Niedersachsen stehen auf dem 10. Rang und würden mit drei Zählern auf den 8. Platz vorrücken.