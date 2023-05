45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Pohlmann ist sehr aktiv im Zentrum und verschafft sich immer wieder Räume. Er scheut sich nicht vor einem Dribbling und bringt sein Team immer wieder in gute Positionen. Ein guter Auftritt des Dortmunders.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Da muss Tashchy ablegen. Der Angreifer kommt frei in den Sechzehner und kann auf der rechten Seite den gut positionierten Danhof mitnehmen. Aber Tashchy macht es alleine und bleibt am Innenverteidiger hängen. Der Rechtsverteidiger der Sachsen beschwert sich bei seinem Mitspieler über diese verpasste Gelegenheit.

42. Beide Mannschaften zeigen richtig schönen Fußball. Immer wieder wird die Trickkiste ausgepackt oder starke Dribblings auf den Rasen gebracht. Das sieht stellenweise richtig schick aus.

39. Michael Eberwein Dortmund II Tooor für Borussia Dortmund II, 1:1 durch Michael Eberwein

Eberwein kann ausgleichen! Der Mittelfeldakteur leitet durch das Zentrum den Treffer selbst ein, bedient Michel, der an der Strafraumkante Tattermusch mitnimmt. Auch die BVBler können Hackentricks und der Neuner der Schwarz-Gelben legt mit der Hacke zurück zu Eberwein. Im Sechzehner verarbeitet der Dortmunder die Kugel, legt sie sich auf den rechten Fuß und schließt aus 14 Metern unhaltbar in die rechte Ecke ab. Ebenfalls ein schöner Treffer der Gäste, der ihnen stand jetzt den Klassenerhalt sichert.

36. Tattermusch geht im Sechzehner nach einem Kontakt am Fuß zu Boden. Nouhoum gibt keinen Strafstoß und wieder ist es eine knifflige Szene. Erneut ist die Entscheidung des Referees jedoch richtig und der Kontakt zu wenig.

33. Phasenweise ist das Spiel sehr hektisch, auch weil der Unparteiische diese Hektik zulässt. Tattermusch erobert sich den Ball auf Rechts gegen Burger, der aber auch zu leicht zu Boden geht. Aus dem Halbfeld bringt er die Hereingabe und Barylla setzt zur Klärungsaktion an. Sein versuchter Befreiungsschlag wird zum Querschläger und fliegt über den Querbalken des eigenen Kastens.

31. Tashchy kommt für den verletzten Nazarov und dadurch rückt Besong wohl auf den Flügel.

31. Borys Tashchy Aue Einwechslung bei Erzgebirge Aue: Borys Tashchy

31. Dimitrij Nazarov Aue Auswechslung bei Erzgebirge Aue: Dimitrij Nazarov

28. Nach dem Treffer muss Nazarov behandelt werden, der kurz das Feld verlässt und wieder drauf geht. Doch sofort merkt er, das geht hier nicht mehr weiter. Nazarov muss ausgewechselt werden und man kann für ihn nur hoffen, dass es somit nicht sein letzter Auftritt für die Veilchen war.

26. Paul-Philipp Besong Aue Tooor für Erzgebirge Aue, 1:0 durch Paul-Philipp Besong

Die Veilchen kontern mustergültig! Nach einem geblocktem Schuss leitet Stefaniak über den linken Flügel den Konter ein und nimmt Besong mit. Der Angreifer bringt den Ball wundervoll per Hacke zurück auf die linke Seite zu Stefaniak, der frei in den Sechzehner marschieren kann. Am Fünfmeterraum legt er quer zum einlaufenden Besong und der Stürmer muss aus vier Metern nur noch einschieben. Was für ein schöner Treffer der Hausherren, die auch Pavel Dotchev auf der Tribüne zum Jubeln bringen.

23. Bisher fehlt es der Partie noch an den nötigen Hochkarätern. Beide Mannschaften sind gewillt Druck aufzubauen, aber die Konsequenz fehlt. So kommt es zu vielen ruhigen Ballbesitzphasen und weniger Torraumszenen.

21. An der rechten Grundlinie schnappt sich Besong mit einem harten Körpereinsatz die Kugel und geht in den Strafraum. Seine flache Hereingabe wird abgefangen und landet in der zweiten Reihe bei Burger. Distanzschüsse sind nicht die Qualität des Innenverteidigers, dessen harmloser Schlenzer in den Armen von Lotka landet.

19. Assad Nouhoum hat in dieser Phase drei kritische Szenen nicht abgepfiffen und die Gemüter werden hitzig. An der Seitenlinie räumt Rosenlöcher dann Özkan deutlich ab und der Schiedsrichter pfeift gezwungenermaßen das Foul. Das gefällt den Aue-Anhängern überhaupt nicht.

17. Njinmah wird in den Sechzehner hinter die Kette geschickt und Barylla ist nah dran. Es gibt einen leichten Kontakt und der Dortmunder geht zu Boden. Natürlich fordert er einen Elfmeter, aber Nouhoum zeigt direkt an, dass das nicht für einen Strafstoß reicht.

15. Mittlerweile spielt sich die Partie viel im Zentrum ab. Beide Teams stehen sicher in der Defensive und warten geduldig auf eine Möglichkeit zum Umschalten.

12. Die Veilchen fangen einen schwachen Pass ab und wollen den schnellen Konter einleiten. Aber Schreck triff die falsche Wahl und chippt den Ball zu Besong, der deutlich im Abseits steht. Auf der linken Seite wäre Rosenlöcher die bessere Anspielstation gewesen.

9. Der Eckball bringt Gefahr! Pohlmann bringt die Kugel von der linken Seite ins Zentrum. Am kurzen Pfosten steigt Tattermusch hoch und will den Ball aus sieben Metern auf den langen Pfosten verlängern. Aber sein Zuspiel entpuppt sich als Torschuss und Männel muss artistisch am Boden eingreifen, um hier den Rückstand zu verhindern.

8. Die Gäste werden jetzt mutiger und setzen die Veilchen früher unter Druck. Dadurch erzwingen sie einen Einwurf auf der linken Seite, der in den Sechzehner zu Tattermusch kommt. Der Stürmer geht ins Dribbling, bleibt jedoch hängen und es gibt Eckball.

5. Özkan verliert den Ball an der eigenen Eckfahne und Aue spielt sich um den Sechzehner herum. Im Zentrum kurz vor dem Strafraum schnappt sich Stefaniak die Kugel und geht auf der rechten Seite in den Sechzehner. Er legt die Kugel quer zu Nazarov, der aus sieben Metern komplett frei abschließen kann. Aber sein Flachschuss mit dem rechten Innenrist geht einen Meter am rechten Pfosten vorbei.

3. Marvin Stefaniak Aue Gelbe Karte für Marvin Stefaniak (Erzgebirge Aue)

Beim folgenden Konter kann sich Njinmah den Ball an Stefaniak vorbeilegen und will Meter machen. Aber Stefaniak hält den Angreifer an der Schulter und sieht dafür eine frühe Gelbe Karte. Die darf man durchaus geben.

3. Auf der linken Seite erobert sich Rosenlöcher die Kugel und marschiert die Linie entlang. Kurz bevor er von der Grundlinie flanken kann wird er jedoch von Özkan gestellt, der blocken kann.

1. Der Ball rollt! Der BVB lässt die Kugel erstmal in Ruhe durch die eigene Reihe laufen und schaut sich an, wie hoch die Hausherren attackieren.

1. Spielbeginn

Der Unparteiische der Partie, Assad Nouhoum, führt beide Teams aufs Feld im Erzgebirgestadion. Die Stimmung ist super und die Fans wollen einen Sieg im vorletzten Heimspiel der Veilchen sehen. Da hat die U23 des BVB aber noch ein Wörtchen mitzureden. Wir freuen uns auf spannende 90 Minuten.

Im Hinspiel konnten sich die Sachsen durchsetzen und eine damalige Durststrecke gegen die Reserve von Borussia Dortmund beenden. Schikora machte den 1:0 Siegtreffer per Direktschuss nach nur 20 Sekunden Spielzeit in der zweiten Hälfte. Auch heute will Aue nach der deutlichen Niederlage in Duisburg ein Signal senden. Doch der BVB II hat noch eine Rechnung offen und kann im Rückspiel im Erzgebirge die Hinspielniederlage wieder gutmachen.

Auf der anderen Seite nimmt Jan Zimmermann nur eine Veränderung vor. Soumaïla Coulibaly steht nicht im Kader. Für ihn übernimmt Bjarne Pudel als Innenverteidiger.

Bei den Hausherren gibt es im Vergleich zur Partie in Duisburg drei Veränderungen in der Startformation. Rosenlöcher agiert für Jakob auf der Linksverteidigerposition. Im Mittelfeld ersetzt Schreck heute Abend Majetschak und im Angriff kommt heute Nazarov für Tashchy zum Einsatz. Auf der Seitenlinie steht Co-Trainer Joti Stamatopoulos heute als Dotchev-Ersatz bereit.

Bei den Veilchen geht es zudem in diesen Tagen schon um die Kaderplanung für die nächste Saison. Für Aue steht ein großer Umbruch im Kader an. Insgesamt sieben Abgänge haben die Gastgeber schon bekannt gegeben. Jonjic, Nazarov, Klewin, Sedlak, Gorzel, Taffertshofer und Baumgart werden den Drittligisten nach Ablauf dieser Saison verlassen und dadurch der Kader ordentlich durchgerüttelt. In der nächsten Saison möchten die Veilchen wieder höhere Ambitionen als das Tabellenmittelfeld anstreben.

Für den BVB II ist der Abstieg noch nicht in Stein gemeißelt. Mit sechs Punkten Vorsprung und einem deutlich besseren Torverhältnis sollte es für die Amateure des BVB’s jedoch nicht mehr abwärts gehen. Zudem sind die Borussen in bestechender Form. Nur eine Niederlage gab es in den letzten acht Partien und die Mannschaft unter Jan Zimmermann hat sich deutlich stabilisiert. So gehen die Gäste sogar leicht favorisiert in diesen Abend und wollen den endgültigen Klassenerhalt heute Abend klarmachen.

Am vorletzten Montagspiel geht es nicht mehr um sonderlich viel. Erzgebirge Aue hat bereits den sicheren Klassenerhalt eingetütet und könnte sich mit einem Sieg heute Abend immerhin auf den elften Rang vorarbeiten. Nichtsdestotrotz ist es eine ernüchternde Saison für die heutigen Hausherren, die auch am vergangenen Spieltag wenig überzeugen konnten. Gegen den MSV Duisburg gab es auswärts eine 0:3 Niederlage – ein Ergebnis, welches trotz gelaufener Saison enttäuschend ist. „Wir haben einiges gutzumachen“, forderte Dotchev, der Cheftrainer von Aue, im Vorlauf zu dieser Partie und legte nach: „Wir müssen versuchen, unsere Fans zufriedenstellen!“ Dabei kann sich der Chefcoach ein einiges Bild von der Tribüne aus machen, denn Dotchev kann aufgrund einer Gelbsperre nicht an der Seitenlinie agieren.