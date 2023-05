52. Der nächste Abschluss geht allerdings auf das Konto der Schanzer. Erneut zieht Butler von der linken Seite mit Tempo nach innen. Sein Abschluss aus knapp 20 Metern ist jedoch abermals zu unplatziert.

51. Duisburg ist nach dem Seitenwechsel deutlich aktiver als noch in Durchgang eins. Die Zebras scheinen sich in der Pause durchaus etwas vorgenommen zu haben.

48. Und der eingewechselte Ajani schlägt direkt eine gute Flanke vorher. In der Mitte rutscht Kölle allerdings knapp an der Kugel vorbei.

46. Weiter geht's! Beide Mannschaften sind zurück auf dem Rasen. Während der FCI unverändert aus der Kabine kommt, ist bei den Zebras Marvin Ajani neu im Spiel. Er ersetzt Niclas Stierlin.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

46. Marvin Ajani Duisburg Einwechslung bei MSV Duisburg: Marvin Ajani

46. Niclas Stierlin Duisburg Auswechslung bei MSV Duisburg: Niclas Stierlin

45. +2 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt der FC Ingolstadt mit 1:0 im Heimspiel gegen den MSV Duisburg. Damit nehmen die Schanzer nach aktuellem Stand drei Punkte aus einem typischen 0:0-Spiel mit, denn der Treffer, den Tim Civeja kurz vor der Pause erzielte, war die einzige echte Torchance der ersten Hälfte. Ansonsten gab es auf beiden Seiten viel spielerisches Stückwerk. Ingolstadt wirkte zwar etwas aktiver, kam aber ebenfalls kaum in die Gefahrenzone. In Sachen Unterhaltungsfaktor bietet die zweite Hälfte also noch viel Luft nach oben.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Durch den Treffer ist Ingolstadt im Übrigen zum aktuellen Zeitpunkt gerettet. Die Schanzer könnten bei einem Sieg wie erwähnt endgültig für Liga drei planen.

41. Tim Civeja Ingolstadt Tooor für FC Ingolstadt 04, 1:0 durch Tim Civeja

Aus dem Nichts das 1:0 für die Schanzer! Civeja selbst leitet den Treffer selbst mit gutem Pressing ein. Nach gewonnenem Ball setzen die Schanzer Doumbouya ein, der die Kugel auf Civeja durchsteckt. Dieser zieht noch einmal nach innen und versenkt den Ball überlegt in die lange Ecke.

37. Nach einer Flanke von Costly kommt Schmidt unter Bedrängnis per Kopf an den Ball. Sein Kopfball hat jedoch zu wenig Druck und ist ungefährlich. Nichtsdestotrotz ist das zumindest mal ein Torschuss.

36. Knappe zehn Minuten sind es noch bis zum Seitenwechsel. Bisher bieten sich den Zuschauern weiterhin so gut wie keine Highlights.

32. Die Behandlungspause hat aber ihre Wirkung gehabt. Funk kann wohl weiterspielen!

31. Nun muss das medizinische Personal der Gastgeber auf den Platz. Keeper Marius Funk sitzt verletzt am Boden und muss behandelt werden.

28. Nach einem Eckball von Costly kommt Doumbouya per Kopf an den Ball. Auch dieser Versuch wäre wohl daneben gegangen, Kwadwo klärt sicherheitshalber aber dennoch.

25. Butler schnappt sich nun mal die Kugel und dribbelt von der linken Seite ins Zentrum. Aus 25 Metern hält er einfach mal drauf. Der Schuss geht zwar knappe fünf Meter am Kasten vorbei, wir notieren das aber mal als "Torannäherung".

22. Ansonsten hat das Ganze hier noch sehr viel vom berühmt, berüchtigten "Abtasten". Das geht allerdings mit über 20 Minuten schon sehr lange. Langsam, aber sicher könnte hier auch in den Strafräumen mal was passieren.

18. Mit etwas Glück legt Pusch die Kugel raus auf Bitter. Die Strafraumbesetzung ist gut, die Flanke von Bitter allerdings nicht. Da war mehr drin.

14. Nun kann Girth die Kugel mal erobern. Der Mittelfeldmann treibt den Ball durch das Zentrum und zieht einfach mal ab. Sein Flachschuss ist aber deutlich zu harmlos und kein Problem für Funk.

12. Ingolstadt übernimmt zumindest etwas das Zepter und hält den Ball länger in den eigenen Reihen. Duisburg stellt immer wieder hoch zu, geht aber nicht ins Pressing.

9. Ein ähnliches Bild sehen die Zuschauer auch weiterhin. Es fehlen noch ganz klar die spielerischen Glanzpunkte. Wenn überhaupt wird das Mittelfeld eher mit langen Bällen überbrückt.

5. Ein gemächlicher Auftakt auf beiden Seiten. Der Ballbesitz ist in dieser Anfangsphase ausgeglichen, viel Tempo legen beide noch nicht unbedingt an den Tag.

1. Auf geht's! Die Partie ist eröffnet! Beide Mannschaften treten an diesem Abend im traditionellen Dress an. Die Schanzer in Rot und Schwarz, Duisburg wie gewohnt im weiß-blauen Streifenmuster.

1. Spielbeginn

Auf der Gegenseite wechselt auch der MSV Duisburg im Vergleich zur Vorwoche. Bei den Zebras fehlen heute Senger, Jander und Keeper Müller.. Für die drei sind heute Kwadwo, Stierlein und Braune mit von der Partie.

Im Vergleich zum 0:1 gegen den Halleschen FC in der Vorwoche nimmt FCI-Coach Michael Köllner zwei Wechsel vor. Keitel und Sulejmani nehmen heute auf der Bank Platz. Dort saßen in der Vorwoche Linsmayer und Schmidt, die ihre beiden Mitspieler heute in der Startelf vertreten.

Gänzlich sorgenfrei kann dagegen der MSV Duisburg in die letzten Wochen gehen. Fünf Spiele ohne Niederlage, darunter zuletzt zwei Siege, sorgten dafür, dass der MSV nicht mehr in die rote Zone abrutschen kann. Die Zebras können demnach ohne großen Druck aufspielen und versuchen, vielleicht noch den ein oder anderen Platz zu klettern.

Drei Spieltage vor dem Ende hat Ingolstadt an diesem Wochenende die Möglichkeit, den Klassenerhalt auch rechnerisch klarzustellen. Mit acht Punkten vor dem SV Meppen sind die Schanzer ohnehin nur noch schwer einzuholen, doch natürlich würde der FCI auch die letzten Zweifel beseitigen. Da trifft es sich gut, dass man vor zwei Wochen die acht Spiele andauernde Sieglos-Serie im heimischen Stadion beenden konnte. Daran wollen die Ingolstädter heute unbedingt anknüpfen.