11. Wieder treibt Kasim Rabihic das Spiel der Saarbrücker an. Mit einem feinen Außenristpass nimmt er seinen Mitspieler Luca Kerber mit, der den Ball in der Drehung verarbeiten will. Das Leder verspringt dem jungen Sechser und die Hausherren haben wieder den Ball.

9. Da war mehr drin! Auf der linken Seite hat Baran Mogultay viel Platz und zieht in den Sechzehner. Am Ende spielt sich der Außenverteidiger aber fast selbst aus und sucht den Abschluss. Aus zwölf Metern trifft er aber nur den Gegenspieler und bekommt den Abpraller sogar noch selbst ab. Von seinem Bein landet der Ball im Toraus, sodass die Zebras sich nicht einmal über eine Ecke freuen können.

7. Im Mittelfeld prallt ein Saarbrücker mit Aziz Bouhaddouz zusammen. Der Marokkaner bleibt kurz liegen und hält sich mit schmerzverzerrten Gesicht den Hinterkopf. Der Stürmer kann aber weitermachen.

4. Riesenmöglichkeit für die Gäste! Im linken Halbfeld tanzt Kasim Rabihic zwei Gegenspieler aus und flankt in der Folge in den Sechzehner. Dort wird der Ball per Kopf verlängert und Calogero Rizzuto taucht frei am linken Eck des Torraums auf. Der Flügelspieler zieht wuchtig mit dem rechten Fuß ab und scheitert am überragend reagierenden Maximilian Braune. Eine klasse Aktion von beiden Seiten.

2. Im Strafraum des FCS geht nach einem leichten Halten Kolja Pusch zu Boden. Der Referee steht aber optimal und zeigt an, dass es ohne Strafstoß weitergeht. Die Duisburger protestieren auch gar nicht.

1. Los geht’s in Duisburg! Schiedsrichter Konrad Oldhafer pfeift die Partie an.

1. Spielbeginn

Duisburg-Coach Thorsten Ziegner stellt die Startelf im Vergleich zum letzten Ligaspiel auf vier Positionen um. Bouhaddouz, Ajani, Knoll und Michelbrink starten für Bakir, Kölle, Bitter und Stierlin. Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl nimmt keine Veränderungen an der Startelf vor und schickt die Elf auf den Rasen, die zuletzt den Halleschen FC mit 2:0 schlug.

Das Hinspiel konnten die Duisburger am 18. Spieltag knapp für sich entscheiden. Zwar führten die Zebras nach 72. Minuten souverän mit 3:0, aber ein Doppelschlag des FCS (87. und 90.) brachte spät Spannung zurück in die Partie. Am Ende behielten die Duisburger dann aber doch die Nerven und entführten drei Punkte aus dem Saarland.

Während die Hausherren die Mittelfeldposition sicher haben, befinden sich die Gäste aus Saarbrücken in der Verfolgerrolle im Aufstiegskampf. Zwar rangieren die Saarländer momentan mit 65 Zählern nur auf Rang sechs, ein Sieg heute könnte sie allerdings bis auf den dritten Rang katapultieren und ihnen eine vielversprechende Ausgangslage für den entscheidenden letzten Spieltag der Saison verschaffen. Nächsten Samstag trifft das Team von Coach Rüdiger Ziehl dann auf Viktoria Köln.

Mit 45 Punkten stehen die Duisburger Hausherren momentan auf dem 13. Rang der Drittligatabelle. Mit zehn Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge ist der Verbleib in der dritten Liga bereits gesichert. Nach zuletzt fünf Spielen ohne Niederlage und überzeugenden Siegen gegen Bayreuth und Aue folgte vergangenen Freitag ein Dämpfer. Mit 0:2 mussten sich die Zebras in Ingolstadt geschlagen geben.