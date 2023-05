45. +1 Antonios Papadopoulos Dortmund II Gelbe Karte für Antonios Papadopoulos (Borussia Dortmund II)

Meißner legt sich den Ball an Papadopoulos vorbei und wäre links durch, daher zieht der Dortmunder seinen Gegenspieler zu Boden.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. Die letzten zwanzig Minuten hatten zumindest zweitweise dann doch noch etwas zu bieten. Köln hätte sich den Ausgleichstreffer inzwischen verdient.

42. Wie kann der Kopfball nicht drin sein? Risse spielt scharf quer zu Wunderlich, der aus etwas spitzem Winkel an dem gut reagierenden Lotka scheitert. Die Situation bleibt heiß: Der Ball springt zurück zum Viktorianer, der mit einer gechippten Flanke am zweiten Pfosten Handle findet. Der muss aus kürzester Distanz eigentlich nur noch ins leere lange Eck einnicken, doch der kleingewachsene Offensivmann köpft gegen die Latte - Wahnsinn! Ein paar Sekunden später ist die Aktion aufgrund eines Offensivfouls abgepfiffen.

40. Kurz vor der Strafraumkante steht der Ball vor Wunderlich in der Luft. Der 37-Jährige will mit links volley abschließen, trifft den Ball aber nicht annähernd richtig.

39. Für Özkan war es übrigens das erste Drittliga-Tor seiner Karriere - und dann so ein schönes! Auf dem Platz passiert seit dem BVB-Führungstreffer ausgenommen der Meißner-Chance (35.) weiterhin nicht viel, eine Flanke von Koronkiewicz landet in den Fängen von Lotka.

36. Falko Michel probiert es mal aus der zweiten Reihe. Doch er gibt dem Schuss etwas zu viel Power mit, das Spielgerät fliegt klar über den Querbalken hinweg.

35. Beinahe ein Geschenk für die Domstädter: Nach einem zu kurzen Rückpass von Rothe kann Lotka Risse noch aussteigen lassen, spielt den Ball dann aber in die Füße von Meißner. Der zieht in das im langen Eck verwaiste Tor ab, doch Papadopoulos rutscht mit wichtiger Rettungstat in den Schuss. Risse kommt an den Ball, steht aber nun im Abseits.

33. Özkan hat Selbstvertrauen getankt. Handle köpft eine BVB-Flanke erneut vor die Füße des Torschützen, der es wieder per Volley probiert. Doch dieses Mal trifft er das Spielgerät nicht so satt, der nun auch laschere Abschluss geht links am Gehäuse vorbei.

30. Koronkiewicz ist nach dem Kopftreffer sofort benommen zu Boden gegangen, wird nun behandelt. Dies war in den Sekundenbruchteilen natürlich kein Ding für Özkan, das Spiel zu unterbrechen - es beschwert sich auch niemand. Koronkiewicz ist nach kurzer Behandlungszeit und einem schnellen Check wieder spielbereit.

28. Can Özkan Dortmund II Tooor für Borussia Dortmund II, 0:1 durch Can Özkan

Traumtor! Beim fälligen Freistoß macht sich Pohlmann bereit, der feuert den Ball aber deutlich zu niedrig in die Mauer. Koronkiewicz hält den Kopf hin, von dort aus fliegt der Ball hoch vor den Strafraum. Dort steht Özkan und geht mit seinem Volley volles Risiko, wird dafür belohnt. In traumhafter Flugkurve fliegt der wuchtige Schuss hoch rechts in die Maschen - keine Chance für Ben Voll!

27. Jamil Siebert Vikt. Köln Gelbe Karte für Jamil Siebert (Viktoria Köln)

Siebert möchte den recht hohen Ball spielen, doch Michel ist schneller. So kommt der Viktorianer deutlich zu spät und sieht berechtigterweise Gelb.

26. Die Viktoria lässt den Ball hintenrum laufen und sucht vergeblich nach einer Lücke. Schließlich findet ein tiefer Pass Wunderlich, dessen hoher Steilpass allerdings deutlich zu optimistisch ist.

23. Risse spielt einen hohen Pass ins Niemandsland. Nicht viel los auf der rechten Rheinseite in Köln. Beide Mannschaften neutralisieren sich weitestgehend im Mittelfeld und gehen bei den Offensivaktionen noch nicht groß ins Risiko. Die Halbchance von Njinmah vor wenigen Minuten war noch die beste Gelegenheit der Partie.

22. Eberwein trifft den Ball mit dem rechten Fuß überhaupt nicht, die anvisierte Flanke fliegt also mehr als deutlich ins Toraus.

19. Njinmah knüpft Wunderlich im rechten Mittelfeld den Ball ab und macht dann Tempo. Er dribbelt in der Einzelaktion am Strafraumeck in den Sechzehner und probiert es mit einem Spannschuss, verfehlt das Tor rechts vom kurzen Eck aber klar.

17. Wunderlich schlägt die Freistoßflanke deutlich zu kurz, der BVB klärt ohne Probleme.

16. Handle arbeitet sich im Laufduell stark vor Özkan, der den Kölner ungestüm umrennt. Freistoß von der linken Außenbahn für den Gastgeber.

13. Viktoria-Kapitän Risse schlägt einen Halbfeld-Freistoß deutlich zu lang. Ob Mitspieler oder Gegenspieler - niemand kommt an die Kugel.

12. Die Hausherren machen einen guten Job. Anfangs standen sie defensiv gut und konnten einige Bälle erobern, waren dann aber zu zielstrebig. Zuletzt hatten sie selbst ein wenig länger Ballbesitz.

10. Schultz verteidigt einen Vorstoß vom steil geschickten Eberwein im Laufduell konsequent und klärt den Ball zur Ecke. Diese ist zu kurz getreten, der Ball wird aber in den Rückraum zu Özkan geklärt. Der hält voll drauf, doch das Leder rutscht ihm über den Spann. Weit rechts vorbei.

8. Bis dato haben die Höhenberger einige Balleroberungen, gehen mit den potenziellen Gegenstößen aber etwas leichtfertig um. Risses Steilpass landet in den Füßen eines Schwarzgelben.

7. Handle steht nach einer Viktorianer Balleroberung weit in der gegnerischen Hälfte im Abseits, als Meißner den Ball mit dem Kopf tief verlängert.

5. Marcel Lotka macht im Spielaufbau einen risikoreichen Querpass, das Zuspiel rollt nur knapp am so gut wie einschussbereiten Meißner vorbei zu Coulibaly.

4. Wichtige Aktion: Kapitän Pfanne geht zum Tackling herunter und trifft im Laufduell mit Handle stark den Ball. Sonst wäre der Gegenspieler halblinks alleine auf weiter Flur gewesen.

3. Die U23 des BVB beginnt mit etwas mehr Ballbesitz, noch spielt sich das Geschehen aber im Mittelfeld ab.

1. Dann ertönt der Anpfiff. Dortmund spielt in den schwarzgelb gestreiften Trikots, die Kölner agieren in Rot.

1. Spielbeginn

Der Sportpark Höhenberg schweigt nun in Gedenken an Franz-Josef Wernze. Ein Plakat mit einer Dankesbotschaft sowie ein Bildplakat werden ausgerollt - ein würdiger Abschied.

Bei der Dortmunder Zweitvertretung gibt es im Vergleich zum 2:0-Heimsieg gegen Tabellenführer zwei Änderungen. Coulibaly beginnt in der Innenverteidigung statt Dams, Pohlmann läuft für Kamara auf.

Bei den Domstädtern nimmt Trainer Olaf Janßen im Vergleich zum 1:1 bei Erzgebirge Aue einen Wechsel in der Startelf vor: Anstelle des Linksaußen Luca Marseiler spielt Verteidiger Jamil Siebert, wodurch sich wohl ein paar Positionsänderungen ergeben werden.

Für die Kölner Viktoria steht das Spiel heute in einem ganz besonderem Rahmen. Franz-Josef Wernze ist am 27. April verstorben, der 74-Jährige hatte den Verein durch sein finanzielles Engagement von Liga fünf in die Drittklassigkeit geführt. Die Viktorianer gedenken ihrem langjährigen Unterstützer heute.

In den bisherigen drei Drittliga-Begegnungen siegte übrigens stets die jeweilige Auswärtsmannschaft – zweimal die Viktoria (1:0 und 2:0) und einmal Dortmund II (2:0). Der Logik nach wären heute wieder die Westfalen an der Reihe.

Vor allem die starke Defensive hat den Dortmundern dabei geholfen: Im ganzen April kassierten sie nur zwei Gegentore. Nur Verl konnte zweimal treffen, ein torloses Remis und drei Zu-Null-Siege steuerten keine weiteren Gegentreffer bei. Beim Gegner aus Köln sieht das übrigens genau gegensätzlich aus, in den letzten zehn Pflichtspielen fing sich Viktoria immer mindestens einen Treffer. Eine weiße Weste behielt Keeper Ben Voll zuletzt beim 1:0-Auswärtssieg bei 1860 München.

Auch die BVB-Reserve ist enorm formstark, die Arbeit von Neu-Coach Jan Zimmermann scheint sich nach anfänglich fünf Niederlagen in sechs Partien inzwischen auszuzahlen. In den letzten sieben Partien holten die Dortmunder starke 16 Zähler, nur Aufstiegskandidat Wehen Wiesbaden konnte in dieser Zeit gleich viel punkten. Dank zuletzt fünf Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage (vorletzte Woche 1:2 in Verl) arbeitete sich die Borussia von Abstiegsplatz 17 am 27. Spieltag auf den aktuell 14. Platz – und viel wichtiger: mit inzwischen sieben Vorsprung zu den Abstiegsrängen.

Die Kölner Viktoria hat von den letzten zehn Spielen nur eines verloren und sich so nach einem anfangs schwachen Start ins Kalenderjahr aktuell auf Tabellenplatz acht gearbeitet. Von den letzten vier Spielen konnte allerdings auch nur das Heimspiel gegen Ingolstadt (3:1) gewonnen werden, zwei Remis in Aue und gegen Duisburg sowie die Auswärtsniederlage beim Tabellenführer aus Elversberg stehen demgegenüber.