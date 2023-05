46. Christoph Dabrowski war offensichtlich überhaupt nicht zufrieden mit der Darbietung seiner Mannschaft im ersten Durchgang und wechselt gleich dreifach zur 2. Halbzeit.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Schafft der SV Meppen den dritten Sieg in Folge? Zumindest zur Halbzeitpause sieht es ganz danach aus. Mit einer absolut verdienten 1:0-Führung geht die Middendorf-Elf in die Kabinen. Schon vor dem 1:0 durch den Ex-RWE-Spieler Marius Kleinsorge hatten die Emsländer zwei Großchancen durch David Blacha. Auf der anderen Seite waren die Essener offensiv so gut wie gar nicht zu sehen - mit einer Ausnahme: In der 28. Minute verpasste Simon Engelmann aus kurzer Distanz die große Chance zur Führung, als er Willi Evseev anschoss. Im 2. Durchgang muss deutlich mehr von RWE kommen, wollen sie etwas Zählbares aus Meppen mitnehmen.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Kefkirs Abschluss aus gut 35 Metern ist eher eine Verzweiflungstat und fliegt dementsprechend deutlich über den Kasten.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Zum ersten Mal in dieser Partie kann sich Essen in Strafraumnähe festsetzen. Aber wieder stimmt bei den Flankenversuchen das Timing nicht.

42. Immer wieder kann sich Ballmert auf der rechten Meppener Angriffsseite durchsetzen und scharf vors Tor flanken. Dieses Mal ist die Essener Verteidigung allerdings aufmerksam und kann Kleinsorge beim Kopfball-Abschluss entscheident stören. Golz pflückt die Kugel unter Bedrängnis aus der Luft.

41. RWE geht nur mit deutlich mehr Personal ins Gegenpressing. Bislang allerdings noch ohne Erfolg.

38. Jetzt muss mehr von den bislang so passiven Essenern kommen. Eisfelds Flanke in den rechten Strafraum ist allerdings zu weit und zu hoch, so dass Kourouma den Ball nicht erreichen kann.

34. Marius Kleinsorge SV Meppen Tooor für SV Meppen, 1:0 durch Marius Kleinsorge

Ein Ex-Essener besorgt die verdiente Führung für den SV Meppen. Markus Ballmert pflückt den Ball am rechten Strafraumrand elegant aus der Luft und sieht auf der anderen Seite des 16ers Marius Kleinsorge, der von Mustafa Kourouma sträflich alleingelassen wurde. Stürmer hat kein Problem, das Ballmert-Zuspiel aus sechs Metern gegen die Laufrichtung von Jakob Golz ins lange Eck zu verwerten.

30. Auf die zähen ersten 20 Minuten folgten nun ereignisreiche 10 weitere. Auch RWE ist nun offensiv in der Partie angekommen.

28. Aus dem Nichts steht RWE vor dem 1:0! Harenbrock sucht - schon im Meppener 16er - Simon Engelmann. Willi Evseev kann den Ball zwar artistisch mit der Hacke abfangen, dennoch landet die Kugel bei Engelmann. Dessen Abschluss aus sechs Metern kann Evseev dann mit viel Glück zur Ecke blocken.

24. Blacha scheitert am Pfosten! Der Kapitän der Meppener scheitert zum zweiten Mal innerhalb weniger Sekunden. Blacha erläuft am rechten Strafraumeck einen langen, hohen Ball, nimmt die Kugel elegant aus der Luft, legt ihn sich auf den linken Schlappen und zieht ab. Der Ball knallt gegen den linken Pfosten.

23. Riesenchance für Meppen! Marvin Pourié wird zentral am Strafraumrand angespielt und könnte abschließen, sieht aber, dass rechts von ihm David Blacha völlig frei steht. Der kann aus 12 Meter abziehen, scheitert aber an Jakob Golz .

21. Es ist immer wieder das gleiche Spiel: Bis 30 Meter vor dem gegnerischen Kasten sieht das Essener Aufbauspiel ganz ordentlich aus, dann fehlt es ihnen aber an Ideen und an Präzision. So auch jetzt beim Angriff über die rechte Seite. Dem jungen Abwehrmann Mustafa Kourouma verrutscht aber die Flanke deutlich, so dass die Kugel über den Strafraum hinaus fliegt und keinen Abnehmer findet.

18. Wieder bringt ein schlampiger Essener Pass in der gegnerischen Hälfte den Ansatz von Gefahr vor den Rot-Weiss-Kasten. 3 gegen 3 laufen die Meppener auf das Essener Tor zu, aber Ballmerts Flanke in den Strafraum findet keinen Mitspieler, so dass RWE zur Ecke klären kann.

15. Nach einer Viertelstunde warten wir noch auf die ersten großen Chancen. Wenn es vor einem der beiden Tore spannend wird, sind es weiterhin zumeist die Gastgeber, die hier die Akzente setzen - ohne allerdings allzusehr ins Risiko zu gehen.

11. Auf der anderen Seite zieht Kleinsorge aus 18 Metern ab. Ein Essener Abwehrbein blockt den Schuss zum Eckball ab, der nichts einbringt.

10. Erste Aufregung im Meppener Strafraum. Isaiah Youngs Schuss wird vom Dombrowka abgeblockt. Aber war da eventuell der Oberarm im Spiel? Bacher sagt: Nein.

9. Die zaghaften Essener Angriffsversuche verpuffen meist deutlich vor dem letzten Angriffsdrittel. Zu viele Fehlpässe verhindern bei den Gästen ein ordentliches Aufbauspiel.

6. José-Enrique Ríos-Alonso RW Essen Gelbe Karte für José-Enrique Ríos-Alonso (Rot-Weiss Essen)

Nach einem Fehlpass im Essener Aufbauspiel weiß sich Ríos-Alonso nur durch ein taktisches Foul um Mittelfeld gegen den durchgebrochenen Marvin Pourié zu helfen. Eine harte Entscheidung von Schiedsrichter Bacher.

4. Die Gäste aus Essen halten sich in den ersten Spielminuten noch mit eigenen Offensivaktionen zurück und lassen die Gastgeber kommen - eine, aufgrund der Tabellensituation verständliche Taktik.

1. Den ersten vielversprechenden Meppener Angriff gibt es bereits nach weniger als 30 Sekunden. Den Steilpass in den Strafraum nimmt der freistehende Pourié mit dem Kopf an, spielt sich durch bis zur Torauslinie, wird dort aber von einem Essener Abwehrmann gestoppt

1. Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist Michael Bacher. Während der 32-Jährige schon 10-mal den SV Meppen pfiff, leitet er erstmals eine Partie von Rot-Weiss Essen.

Mit Max Dombrowka und Marius Kleinsorge starten heute übrigens zwei ehemalige Rot-Weiss beim SV Meppen.

Auch die Essener müssen aufgrund einer Gelbsperre umbauen: Björn Rother sah gegen Oldenburg bereits seine 10. Gelbe in der Saison und wird in der Startelf durch Felix Götze ersetzt. Auf der rechten Verteidigerposition ersetzt Mustafa Kourouma in seinem 2. Startelfeinsatz Sandro Plechaty.

SVM-Trainer Ernst Middendorp nimmt zwei Startelf-Änderungen zum letzten Ligaspiel gegen Wehen Wiesbaden vor: Willi Evseev und Marius Kleinsorge kommen für Marek Janssen und den gelbgesperrten Lukas Mazagg ins Team.

Auch die Gäste sind seit 2 Spielen ungeschlagen. Am vergangenen Wochenende gab es vor eigenem Publikum ein torloses Unentschieden gegen das ebenfalls abstiegsbedrohte Team aus Oldenburg, am Spieltag davor profitierte der Pottklub von einem Spielabbruch, nachdem ein Zwickauer Fan dem Schiedsrichter Bier ins Gesicht geschüttet hatte. Am Grünen Tisch bekam RWE für diese Partie die 3 Punkte zugesprochen. Rechnerisch gerettet ist das Team von Christoph Dabrowski noch nicht, aber 8 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz verschafft dem Liganeuling eine sehr gute Ausgangsposition für ein weiteres Jahr in der 3. Liga.

Die Gastgeber gehen mit dem Rückenwind durch die beiden jüngsten Siege gegen die Topteams aus Saarbrücken und Wiesbaden in das Duell mit den Rot-Weissen. Dennoch ist das rettende Ufer - der Platz 16 - immer noch stolze 5 Punkte entfernt. An diesem viertletzten Spieltag ist damit ein Sieg gegen Essen Pflicht, um die Chance auf den Klassenerhalt am Leben zu halten.