Mit der Gäste-Führung war nach der Anfangsphase nicht wirklich zu rechnen. Duisburg zeigt bis hierhin eine mutige Vorstellung und hatte mehr vom Spiel. Ein Angriff wie aus dem Lehrbuch bringt dann aber die 07er in Front.

13.

Tooor für SV 07 Elversberg, 0:1 durch Nick Woltemade

Der Tabellenführer geht in Führung! Nach der Balleroberung in der eigenen Hälfte treibt der Torschütze den Ball einige Meter durch das Mittelfeld und legt dann rechts raus auf Koffi. Der marschiert die Außenbahn entlang und findet den 21-Jährigen mit einer Flanke am kurzen Pfosten. Woltemade köpft den Ball klasse ins lange Eck!