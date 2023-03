54. Die anschließende Ecke verpufft aber ohne nennenswerte Gefahrensituation.

53. Poah! Eigentlich soll Yannick Osées Ball von der rechten Außenbahn an der Grundlinie zur Flanke werden, doch das Leder flattert und so muss Ben Voll das sich gefährlich drehende Spielgerät mit den Fingerkuppen zum Eckball über die Latte lenken!

52. Kurze Ergänzung zu den Umstellungen bei Viktoria Köln infolge der Wechsel: Siebert und Dietz unterstützen Michael Schultz in der Dreierkette, dafür rückt Moritz Fritz auf die Sechserposition.

52. Die Auswechslung von Faßbender kommt überraschend, denn auf der rechten Außenbahn hat er in der ersten Hälfte viele Akzente gesetzt. Vielleicht ist die Batterie für heute einfach leer.

49. Nach etwas Rumpelfußball von beiden Seiten ist das Spiel unterbrochen. Bruno Soares liegt ohne Gegnereinwirkung am Boden und wird von den Teamärzten behandelt, die auch sofort anzeigen, dass für den Brasilianer der Arbeitstag beendet ist.

47. Weiter geht's! Während Ernst Middendorp zunächst keine Veränderungen vornimmt, wechselt sein Kollege auf der Viktoria-Bank auf zwei Positionen.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

1:1 steht es zur Pause zwischen Viktoria Köln und dem SV Meppen. Das Tabellenschlusslicht ließ auf die Worte ihres Trainers Taten folgen und setzte früh auf Kampfeswillen und Aggressivität in den Zweikämpfen. Auch in der Defensive standen die Emsländer in der Regel sehr hoch und kompakt, doch kurz vor dem Pausenpfiff erzielten die Gastgeber den schmeichelhaften Ausgleich gegen leicht bessere Gäste. Was werden die Trainer ihren Spielern in der Kabine mitgeben?

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Das ist bitter! Bislang stand die Elf aus dem Emsland sehr kompakt und wusste mit Kampfeswillen zu überzeugen, doch die Viktoria konnte ihre erste richtige Chance nutzen und kurz vor der Pause ausgleichen.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Robin Meißner Vikt. Köln Tooor für Viktoria Köln, 1:1 durch Robin Meißner

Nach einem Zuckerpass von Marcel Risse bietet sich auf der rechten Seite vien Platz für Patrick Koronkiewicz. Sein Zuspiel in die Mitte kann Robin Meißner am ersten Pfosten zu seinem siebten Saisontor nutzen - Viktoria nutzt die erste Torchance direkt zum Ausgleich!

41. Meppen geht in die Vollen und das sorgt für Platz auf den Seitenflügeln! Patrick Sontheimer sieht das, doch sein hoher Ball für Simon Handle erreicht nicht den Mitspieler, sondern das Seitenaus.

39. Das muss doch das 2:0 sein! Sascha Risch läuft zur Grundlinie und bedient Marvin Pourié im Sechzehner, der zwar von Fritz gestört wird, aber dennoch abschließen kann. Sein Abschluss im Grätschen geht nur um wenige Zentimeter am zweiten Pfosten vorbei!

38. Viele Grätschen und Foulspiele bestimmen jetzt die Schlussphase dieser ersten Halbzeit.

37. Jetzt vielleicht der Befreiungschlag für Viktoria? Koronkiewicz hat auf der rechten Seite viel Platz, doch seine Hereingabe landet in den Armen von Schlussmann Erik Domaschke.

35. Ein Blick auf die Trainerbank der Gäste zeigt, dass Ernst Middendorp sich im Verlauf der letzten 35 Minuten noch nicht hingesetzt hat und mit voller Leidenschaft mit dabei ist.

33. Nach einem Ballverlust der Viktoria in der eigenen Hälfte schaltet der SVM wieder schnell um! Markus Ballmert spielt einen schönen Heber in Richtung des letzten Drittels und am Sechzehnerhalbkreis legt David Blacha mit der Brust für David Vogt ab, dessen satter Volleyschuss aber von einem Kölner Verteidiger geblockt wird.

31. Die erste halbe Stunde ist gespielt! Viktoria kam zunächst gut in die Partie, doch die Gäste aus dem Emsland zeigen hier viel Kampfgeist und spielen dem Ernst der Lage entsprechend mit vollem Einsatz nach vorne. Die Führung geht zu diesem Zeitpunkt auch in Ordnung.

30. Wunderlich nutzt den Abpraller und schickt auf der linken Seite erneut Philipp steil, doch diesen etwas zu weit vorgelegten Ball kann Erik Domaschke problemlos entschärfen.

29. David Philipp versucht es aus zentraler Position 20 Meter vor dem Tor mit einem satten Schlenzer, doch Tobias Kraulich hat seinen Fuß dazwischen und kann den Schuss blocken.

26. Nicht nur die mitgereisten Meppener Fans brennen für ihre Mannschaft - im Gästeblock wird wieder gezündelt. Der Stadionsprecher weist nochmal darauf hin, das Abbrennen von Pyros zu unterlassen - hier dürfte einiges an Geld aus der Vereinskasse verheizt worden sein.

25. Hamza Saghiri Vikt. Köln Gelbe Karte für Hamza Saghiri (Viktoria Köln)

Mit offener Sohle geht Saghiri gegen Sascha Risch in den Zweikampf und sieht dafür Gelb.

23. Der erste Wechsel auf Seiten der Elf von Ernst Middendorp scheint verletzungsbedingter Natur zu sein: Evseev greift sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Oberschenkel, als er vom Platz stampft.

21. Fast der Ausgleich im Gegenzug! Nach einem schnellen Spielzug über den linken Flügel erreicht eine Flanke Marcel Risse, welcher in Richtung des Tores köpft - ein Meppener Abwehrspieler klärt kurz vor der Linie zum Eckstoß.

19. Sascha Risch SV Meppen Tooor für SV Meppen, 0:1 durch Sascha Risch

Die Führung für den Abstiegskandidaten! Meppen kontert schnell über Morgan Faßbender, der im Strafraum auf der rechten Seite nach innen abspielt. Zuerst sieht es aus, als wäre Marvin Pourié die naheliegende Anspielstation, doch dieser lässt den Ball zum zweiten Pfosten durch, wo Sascha Risch diese Gelegenheit dankend annimmt und zur Führung einnetzt!

18. Die Hausherren ziehen nach vorne, doch mittlerweile steht die Meppener Defensive kompakt.

17. Nach kurzer Behandlungspause an der Seitenlinie kommt Sontheimer zurück auf den Rasen.

16. Das Spiel ist kurz unterbrochen. Patrick Sontheimer liegt auf dem Platz und wird von der medizinischen Abteilung untersucht. Er hatte vom verwarnten Marvin Pourié einen Schlag auf einen Lendenwirbel abbekommen.

14. Die dritte Ecke für Meppen und das ist gar nicht mal verkehrt: Pourié steigt am zweiten Pfosten am höchsten und drischt den Ball aus acht Metern etwa einen Meter über den Querbalken.

13. Der SV Meppen zeigt, dass man sich noch nicht aufgegeben hat! Im Zentrum bietet sich nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte viel Platz für Marvin Pourié, der dann nach rechts zum freistehenden Morgan Faßbender chipt. Doch dieser findet seinen Meister im gut stehenden Simon Handle, welcher ihn entscheidend stören und zur Ecke klären kann.

12. Im Mittelfeld offenbaren sich bei den auf Offensive setzenden Meppenern eklatante Lücken, welche die Viktoria für sich zu nutzen weiß. Der SVM muss aufpassen, hier nicht überlaufen zu werden.

11. Wieder die Viktoria: Marcel Risse schlägt auf der rechten Seite eine weite Flanke in den Sechzehner der Emsländer, wo Robin Meißner nur knapp am zweiten Pfosten verpasst.

10. In den Anfangsminuten deutet sich beim Tabellenschlusslicht schon mal an, was Ernst Middendorp mit dem Ende der Kuschelteam-Mentalität gemeint haben könnte.

9. Marvin Pourié SV Meppen Gelbe Karte für Marvin Pourié (SV Meppen)

Im Luftduell gegen Moritz Fritz bekommt der Kölner Verteidiger die Faust des Meppener Stürmers nur knapp nicht ins Gesicht. Zunächst scheint es so, als würde Pourié unbescholten davonkommen, doch nach einer kurzen Unterbrechung gibt es doch die absolut gerechtfertigte Verwarnung.

7. Nur mit Aufstützen kann sich Markus Ballmert nach einem hohen Ball aus der Viktoria-Hälfte im Luftduell gegen Mike Wunderlich durchsetzen. Regelkonform pfeift der Schiedsrichter die Situation ab, Wunderlich kann nach kurzer Pause weitermachen.

5. Die erste Torchance für die Gäste! Zunächst rettet Marvin Pourié im Sechzehner den Ball vor dem Toraus und nach einem kurzen Zuspiel im Strafraum legt schließlich Morgan Faßbender nach hinten zu David Blacha ab, der von der Strafraumgrenze Viktoria-Keeper Ben Voll mit einem Flachschuss prüft. Er taucht nach rechts unten ab und hält das Leder sicher fest.

4. Dieser Eckball führt dann aber zu nichts, was irgendwie erwähnenswert wäre.

3. In der Defensive der Viktoria sind sich bei einem Vorstoß der Gäste Hamza Saghiri und Michael Schultz nicht einig, wer den Ball weghauen soll. Das führt dazu, dass es zunächst niemand macht, der Ball nochmal gefährlich wird und Saghiri dann doch noch zu einem Eckstoß klärt.

1. Jetzt aber! Der abstiegsbedrohte SV Meppen in den weißen Jerseys hat Ansstoß und es geht direkt flott nach vorne, jedoch für die Gastgeber: David Philipp nutzt eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Emsländer und setzt zum Sprint in Richtung des Tores an, doch Erik Domaschke kommt rechtzeitig raus und kann den Ball unter sich begraben.

1. Spielbeginn

Der Nebel der Rauchfackeln über Höhenberg verzieht sich. Gleich kann es losgehen!

Angeführt von Schiedsrichter Mario Hildenbrand laufen die Teams auf den Rasen ein - und bleiben aber nicht lange dort. Die Meppener Fans hatten das mit dem Feuer im Abstiegskampf etwas zu wörtlich genommen und brennen Leuchtraketen auf den Rängen ab, weswegen der Unparteiische beide Startformationen direkt nach dem Handshake wieder vom Platz schickt.

Viktoria-Trainer Olaf Janßen: "Mit Mike [Wunderlich] können wir nach vorne nochmal mehr Gefahr ausstrahlen als im Spiel gegen den HFC. Gegen Verl hat Meppen sehr wenig Ballbesitz gehabt, da müssen wir damit rechnen, dass es zu einigen taktischen Umstellungen kommen könnte, aber insgesamt sind wir sowohl auf Ballbesitz als auch auf Pressing gut vorbereitet."

SVM-Trainer Ernst Middendorp bei den Experten von MagentaSport: "Wir haben uns mit der gebotenen Sorgfalt und Ruhe ausgetauscht. Unsere Leistung am Dienstag war unterirdisch schlecht, wie es schlechter nicht sein konnte und deswegen ist es wichtig, diese Kuschelteam-Mentalität abzulegen und in den verbleibenden elf Spielen aggressiver aufzutreten als bis jetzt. Das Elversberg-Spiel war da eigentlich ein guter Anfang, jetzt geht es darum, dass die Spieler das Gesamtkonzept abrufen können."

Trotz der Unterschiede in der Ausgangsposition findet sich dennoch eine interessante Gemeinsamkeit bei den Teams: Den jeweils letzten Ligaerfolg feierten beide Vereine gegen 1860 München.

Ernst Middendorp lässt nach der 1:3-Pleite gegen Verl, bei der man eine erschreckende Vorstellung ablieferte, Taten sprechen: Mit Ausnahme von Bruno Soares wird die komplette Viererkette ausgetauscht. Tobias Kraulich, Sascha Risch und Yannick Osée beginnen für Christoph Hemlein, Lukas Mazagg und Steffen Puttkammer. Zudem werden im Mittelfeld David Vogt und Lukas Eixler von Morgan Faßbender und Willi Evseev ersetzt.

Im Vergleich zum 2:2 gegen den Halleschen FC, bei dem man zwei Rückstände ausgleichen konnte, wechselt Olaf Janßen einmal: Christoph Greger wird von Mike Wunderlich ersetzt. Der Innenverteidiger laboriert an einer Muskelverletzung und steht auch nicht im Kader der heutigen Partie.

Die Ausgangssituation: Viktoria Köln rangiert im gesicherten Niemandsland der Tabelle auf Rang zehn und dürfte mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben. Von dieser Lage kann man im Emsland nur träumen, denn mit 21 Zählern hält man bei vier Punkten Rückstand auf den rettenden Platz 17 die rote Laterne inne. Diesen Umstand soll Ernst Middendorp ändern, der heute sein drittes Spiel als Übungsleiter auf der SVM-Bank bestreitet.