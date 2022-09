Kommen die Gäste mal durch einen Standard gefährlich vor das MSV-Tor? Arslans Flanke von der Seitenlinie fliegt einmal durch den gesamten Strafraum, kann aber von keinem Spieler so richtig unter Kontrolle gebracht werden.

30.

Duisburgs Debütant Michelbrink zeigt sich aktiv und wird von Arslan in der Hälfte von Dynamo gefoult. Stoppelkamp darf den nächsten Ball hoch in den gegnerischen Strafraum bringen, wo Mai am höchsten springt und das Spielgerät deutlich neben den Kasten köpft.