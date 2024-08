63. Jetzt kommt wieder Cottbus! Pronichev taucht im Strafraum auf und flankt vor dem auf den Boden liegenden Johnen an den zweiten Pfosten. Dort kommt Copado erst nicht dran, aber legt dann zurück auf Ciğerci. Dessen Schuss wird zur Ecke abgewehrt.

61. Maximilian Pronichev Cottbus Einwechslung bei Energie Cottbus: Maximilian Pronichev

61. Yannik Möker Cottbus Auswechslung bei Energie Cottbus: Yannik Möker

60. Lucas Copado Cottbus Einwechslung bei Energie Cottbus: Lucas Copado

60. Phil Halbauer Cottbus Auswechslung bei Energie Cottbus: Phil Halbauer

59. Goden ist mit Abstand der auffälligste Spieler. Diesmal bricht er über links durch, doch seine Hereingabe wird geblockt. Die anschließende Ecke bringt viel Gewusel in den Strafraum, doch Cottbus bereinigt die Situation.

57. Wieder scheitert Goden vor dem Tor! Frei vor Bethke nach schönem Zuspiel von Heinz macht er viel richtig, doch schießt dann den Torwart an.

55. Jetzt ist richtig Biss in der Partie! Alle Zweikämpfe werden mit großer Intensität geführt und Niemandem wird etwas geschenkt. So sieht ein knackiges 3. Ligaspiel aus.

52. Anton Heinz Aachen Tooor für Alemannia Aachen, 1:1 durch Anton Heinz

Aber Aachen gleicht aus! Der Stürmer bekommt ein Zuspiel in die Spitze und zieht aus knapp 20 Metern mit seinem linken Fuß ab. In der unteren rechten Ecke schlägt der Schuss sehenswert sein und für Bethke gibt es überhaupt nichts zu halten.

51. Bis auf den kleinen Aufreger von Krauß ist der Beginn der zweiten Halbzeit sehr ruhig. Auch Cottbus versucht wieder mehr am Spiel teilzunehmen.

48. Beinahe folgt das nächste Traumtor von Cottbus! Krauß kommt links zum Schuss und zieht mit dem linken Fuß auf die lange Ecke. Dort geht der Ball knapp am rechten Pfosten vorbei.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Cottbus geht mit einer 1:0 Führung in die Pause. Grund dafür ist ein unfassbares Traumtor von Rorig. Ansonsten war Aachen eigentlich das bessere Team und hatte bereits zwei hochkarätige Chancen, an denen jeweils Goden beteiligt war. Erst geht er an seinem Gegenspieler vorbei und bedient Scepanik in der Mitte, der am Bethke scheitert. Bei der zweiten Chance lupft Goden das Leder aus der Distanz an den rechten Pfosten. Es ist noch alles offen!

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Krauß liegt im außerhalb des Spielfeldes auf dem Boden und hält sich die Schulter. Gleich kann er sich in der Pause behandeln lassen, vorerst geht es weiter.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

43. Gorden wird mit einem Steckpass perfekt auf die Reise geschickt. Bethke kommt heraus und der Angreifer hebt den Ball über den Torhüter. Doch aus Sicht der Aachener ist leider rechte Torpfosten im Weg. Ist das bitter.

40. Das ist zu eigensinnig! Thiele ist auf der rechten Seite nach Vorarbeit von Möker komplett frei, doch statt auf Halbauer querzulegen, entscheidet sich der Stürmer zu schießen. Sein Schuss geht überhaupt nicht auf das Tor und sein Teamkollege ist völlig außer sich.

37. Aachen ist insgesamt jetzt deutlich besser. Sie kontrollieren den Ball und Cottbus lauert nur auf Konter.

34. Endlich gibt es mal wieder einen Abschluss von Aachen! Strujić wird auf der linken Seite freigespielt und der versucht es einfach links im Strafraum. Sein strammer Schuss geht links am Tor vorbei.

32. Wieder versucht es Ciğerci mit einem Distanzschuss. Diesmal ist der Versuch allerdings weit daneben.

30. Halbauer schubst Hanraths und es wird abgepfiffen. Der Cottbuser beschwert sich lautstark, kriegt sich jedoch rechtzeitig ein. Nach der neuen Regelung gibt es dafür mittlerweile bekanntlich früh die Gelbe Karte.

28. Die Konterabsicherung von Aachen lässt derzeit zu wünschen übrig. Da könnte es noch einige Male gefährlich werden.

25. Auch in Cottbus ist es heiß. Deswegen bittet Jürgensen zur Trinkpause.

24. Maximilian Krauß Cottbus Gelbe Karte für Maximilian Krauß (Energie Cottbus)

Der Außenstürmer schießt den Ball weg und wird ebenfalls verwarnt.

23. Cottbus kontert! Über Thiele landet der Ball rechts bei Krauß. Der will flach in die Mitte spielen, aber Johnen ist mit seinem Fuß zur Stelle. In einem großen Gewusel kann Aachen den Ball klären.

22. Mika Hanraths Aachen Gelbe Karte für Mika Hanraths (Alemannia Aachen)

Der Kapitän hält den Fuß drauf und sieht dafür die erste Verwarnung der Partie.

19. Henry Rorig Cottbus Tooor für Energie Cottbus, 1:0 durch Henry Rorig

Da werden sie für ihre Abschlüsse belohnt! Rorig wird auf der rechten Seite angespielt und schweißt den Ball aus 25 Metern in den oberen linken Knick. Das war ein unfassbarer Treffer!

17. Cottbus ist wieder im Angriff! Über Ciğerci kommt der Ball zu Krauß. Der zieht in Robben Manier in die Mitte, doch der Abschluss ist dann etwas zu zentral.

16. Jetzt muss auch Johnen das erste Mal eingreifen! Ciğerci treibt den Ball durch das Mittelfeld und hält aus 25 Metern mit dem linken Fuß drauf. Der Keeper lenkt den Schuss zur Ecke, die nichts einbringt.

13. Das war die mega Chance für Aachen! Goden nimmt über die rechte Seite richtig Fahrt auf und Kusić sieht nur die Staubwolken. Im richtigen Moment spielt er auf Scepanik quer, der vor Bethke steht, den Torhüter allerdings anschießt. Das war eine klasse Parade!

10. Links im Strafraum kann Cottbus den Ball nicht klären. Winter versucht es mit einem überraschenden Schuss aus der Drehung, doch der Winkel ist spitz, weswegen er am Tor vorbeigeht.

10. Insgesamt ist das ein verhaltener Beginn, wie man es erwartet, wenn zwei Aufsteiger aufeinander treffen. Keiner möchte zu viel Risiko eingehen.

7. Bei dieser gibt es allerdings ein Offensivfoul, weshalb Jürgensen direkt abpfeift. Aachen zieht sich wieder zurück.

6. Und die kommt nicht schlecht. Hanraths kommt mit dem Schädel an die Kugel, doch er kann sie nicht entscheidend auf das Tor lenken. Es gibt die nächste Ecke.

6. Aachen ist bisher nur auf das Verteidigen fokussiert. Jetzt führt aber ein frühes Anlaufen zu einem schlechten Rückpass von Bretschneider, wodurch es Ecke für die Gäste gibt.

3. Krauß wird mit einem Diagonalball auf die Reise geschickt. Der Pass ist allerdings etwas zu lang, sodass er die Hüfte bei der Flanke nicht mehr rum bekommt. Doch Cottbus fängt den Abstoß sofort wieder ab und ist wieder im Ballbesitz.

1. Spielbeginn

Beim Duell der Aufsteiger aus der Regionalliga Nordost beziehungsweise Regionalliga West wissen natürlich beide Vereine, wo sie herkommen. Sowohl Cottbus als auch Aachen spielten vor nicht allzu langer Zeit in der ersten Bundesliga, doch wie bei so vielen Traditionsvereinen ging es irgendwann bergab. Cottbus stieg nun nach sechs Saisons in der Regionalliga wieder auf. Aachen verweilte sogar elf Jahre in der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands.

Bei Energie kann bisher von einem wahren Fehlstart gesprochen werden. Dass sie bisher bei drei Niederlagen stehen, hat allerdings auch etwas mit Spielpech zu tun. Im ersten Ligaspiel führte man gegen Bielefeld, die ausglichen und dann durch ein Traumtor von Oppie das 2:1 in der Nachspielzeit der 90. Minute erzielten. Gegen Dynamo Dresden war man nach 12 Minuten sogar mit 2:0 in Front, doch zur Pause stand es bereits 2:2. Spät im Spiel setzte sich dann die Qualität von Dynamo durch und die Partie endete schließlich 4:2. Im DFB-Pokal gegen Werder Bremen war bei der 1:3 Niederlage wenig zu holen. Dort war der Klassenunterschied über weite Strecken deutlich spürbar.

Nach dem DFB-Pokal Wochenende ist vor dem nächsten Ligaspieltag! Die Alemannia aus Aachen ist dabei bei Energie Cottbus zu Gast. Die Aachener kommen dabei aus einem starken Pokalspiel, bei dem sie Holstein Kiel lange am Rande einer Niederlage hatten, ehe Rosenboom das Spiel mit zwei späten Treffern drehte und die Norddeutschen in die zweite Runde schickte. Für Aachen trafen in der Partie Hanraths und Benschop. Die gute Leistung kam allerdings nicht von ungefähr. Der Aufsteiger startete mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen. Auf einen 2:1-Auswärtssieg mit dem Doppeltorschützen Heinz folgte ein 1:1 gegen Verl, bei dem Benshop wegen eines gefährlichen Foulspiels bereits in der zwölften Minute des Feldes verwiesen wurde.