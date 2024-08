24. Mannheim macht nun ordentlich Druck und steht enorm hoch. Die Gastgeber haben derzeit Probleme damit den Ball hinten raus zu bekommen. Die Führung ist mittlerweile verdient.

21. Wieder kommt ein langer hoher Pass an, diesmal landet er auf der rechten Seite bei Arase. Er kann sich aber kurz vor der Grundlinie nicht durchsetzen und es gibt Abstoß für Verl.

18. Was haben die Verler als Antwort parat? Eigentlich waren die Hausherren hier am Drücker, doch ein schneller Pass reichte aus, um den Waldhof in Führung zu bringen.

16. Lukas Klünter SV Waldhof Gelbe Karte für Lukas Klünter (Waldhof Mannheim)

Klünter sieht gelb wegen Meckerns.

15. Felix Lohkemper SV Waldhof Tooor für Waldhof Mannheim, 0:1 durch Felix Lohkemper

Das ging schnell! Voelcke spielt von der Mittellinie eine perfekten hohen Pass über die linke Seite in den Lauf von Okpala. Der zieht das Tempo an und passt links vom Strafraum flach an den zweiten Pfosten. Dort steht Lohkemper alleine und muss nur noch den Fuß hinhalten.

13. Die Ostwestfalen bestimmen im Moment das Spiel und nehmen sich Zeit für den Spielaufbau. Mannheim verliert aktuell zu viele Bälle im Mittelfeld.

10. Stöcker versucht es mit einem Schuss aus der zweiten Reihe, sein Versuch wird aber frühzeitig abgeblockt und es gibt nur Einwurf.

7. In den ersten Minuten sind die Gastgeber die aktivere Mannschaft. Mannheim steht ziemlich hoch und attackiert den Gegner früh.

4. Der muss sitzen! Arweiler läuft rechts in den Strafraum ein und legt die Kugel quer. Der Ball prallt von einem Verteidiger ab und landet bei Taz. Rund zehn Meter vor dem linken Pfosten hat er freie Schussbahn, verfehlt mit seinem Flachschuss aber knapp das untere linke Eck.

3. Arweiler kommt über die linke Seite bis an die Grundlinie und will von dort aus ins Zentrum flanken. Seine Hereingabe wird aber abgefälscht und es gibt die erste Ecke der Partie. Diese bleibt allerdings harmlos.

1. Der Ball rollt! Verl stößt an.

1. Spielbeginn

Von der Statistik her ist Mannheim im Vorteil. In den vergangenen vier Drittligajahren punkteten die Mannheimer auswärts jedes Mal in Verl und gingen in zwei Partien als Sieger vom Feld. Das letzte Aufeinandertreffen fand letzte Saison im April statt. Damals lautete das Ergebnis nach 90 Minuten 1:1.

Alexander Ende nimmt nach dem Unentschieden gegen Aachen drei Veränderungen vor. Anstelle von Scholze, Lokotsch und Steczyk stehen Gayret, Arweiler und Probst in der Anfangsformation. Nach der Niederlage gegen Köln verändert auch Marc Antwerpen seine Startelf auf drei Positionen. Karbstein, Benatelli und Boyd machen Platz für Hoffmann, Rieckmann und Lohkemper.

Für Waldhof Mannheim lief der Saisonstart noch schlechter. Zum Auftakt unterlagen die Kurpfälzer dem FC Ingolstadt mit 1:2 und mit demselben Ergebnis verloren sie am zweiten Spieltag gegen Viktoria Köln. Dafür konnte die Mannschaft von Chefcoach Marco Antwerpen im Landespokal Baden etwas Selbstbewusstsein tanken. Im Achtelfinale schlug der Waldhof den Landesligisten TSV Tauberbischofsheim mit 8:0.

Der SC Verl startete mittelmäßig in die neue Saison. Zunächst gab es ein 2:2 gegen Wehen Wiesbaden und am zweiten Spieltag kam die Mannschaft von Cheftrainer Alexander Ende, trotz 80 Minuten in Überzahl, nicht über ein 1:1 gegen Aufsteiger Aachen hinaus. Auch im Landespokal Westfalen am vergangenen Mittwoch mussten die Verler kämpfen und schrammten nur hauchzart an einer Blamage vorbei. Gegen den Verbandsligisten FSC Rheda stand es nach 90 Minuten 2:2 und zitterten sich im Elfmeterschießen mit 5:4 in die nächste Runde.