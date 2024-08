21. Der TSV 1860 München erhält einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld. Der Flankenball kommt gefährlich und mit Zug aufs Tor in den Sechzehner, jedoch kommt Verlaat in der Mitte nicht an das Spielgerät. Der Ball zieht an Freund und Feind vorbei.

19. Lobinger legt den Ball auf dem rechten Flügel hinaus, wo sich Köln erstmal vorne festsetzen kann. Nach einer Hereingabe von Lopes Cabral kommt Lobinger mit der Fußstpitze an den Ball, kann das Leder jedoch aus acht Metern Torentfernung nicht kontrolliert in Richtung Gehäuse befördern.

17. Die Anfangsphase zeigt schon ein wenig, dass beide Teams im Sommer einen größeren Umbruch zu meistern hatten. Noch ist ein wenig zu viel Stückwerk dabei und außerdem vermeiden es die Spieler, zu große Risiken zu gehen. Nur in den Zweikämpfen kracht es gelegentlich. Soeben hatte Reich Glück, nach einer Grätsche gegen Heinning im Mittelfeld nicht verwarnt worden zu sein.

15. Im Ansatz zeigen die Münchner durchaus gute Kombinationen und paaren diese mit klugen Laufwegen. Im entscheidenden Pass fehlt jedoch bisher stets die Genauigkeit. Soeben wollte Schubert seinen Kollegen Reich an die Grundlinie schicken, jedoch geriet der Pass so weit, dass der Münchner Rechtsaußen das Leder nur noch zur Seite weggrätschen konnte.

13. Im Fokus steht heute natürlich unter anderem Albion Vrenezi. Der Zehner hat zwei Jahre für den TSV 1860 gespielt und steht nun für die Kölner auf dem Platz. Bis jetzt hat der technisch feine Fußballer aber noch kein Nadelstich setzen können.

11. Schifferl geht gegen Henning mutig in den Zweikampf, ist jedoch zuerst am Ball und kann das Leder für die Löwen gewinnen. Der Kölner schreit kurz auf und bleibt dann für etwa 15 Sekunden auf dem Boden liegen. Der Akteur scheint sich aber nicht verletzt zu haben und mischt schon wieder mit.

9. Beide Teams befinden sich noch ein wenig auf der Suche nach der Sicherheit. Das Geschehen spielt sich größtenteils im Mittelfeld ab, wo auch durchaus rustikal in den Zweikämpfen gearbeitet wird. Beide Mannschaften sind außerdem bestrebt, hoch zu verteidigen und die ballführenden Spieler möglichst sofort unter Druck zu setzen.

6. Die Münchner scheinen durchaus daran interessiert zu sein, die Kontrolle über das Geschehen zu übernehmen und verzeichnen auch die erste Abschluss-Chance. Zunächst gelingt es Schubert im Strafraum nicht, zu Sturmpartner Wolfram durchzustecken, jedoch prallt der Ball genau vor die Füße von Tim Kloss. Der 23-Meter-Abschluss aus zentraler Position des Mittelfeldspielers geht jedoch zu mittig auf das Tor. Rauhut kann problemlos parieren.

4. Lobinger zieht auf der rechten Seite mit viel Speed an Reinthaler vorbei, jedoch rückt Verlaat im richtigen Moment heraus und kann den Viktoria-Angreifer stellen. Es geht mit einem Abstoß vom Münchner Tor weiter.

2. Henning wird auf der linken Seite eigentlich schön freigespielt, jedoch spielt er einen unkonzentrierten Fehlpass in die Mitte, wodurch die Löwen an den Ball gelangen.

1. Die Partie läuft. Die Münchner Löwen agieren klassisch in den hellblauen Trikots. Viktoria Köln ist in Rot gekleidet.

1. Spielbeginn

Die Spieler sind auf dem Feld und machen sich vor ausverkauften Haus bereit für die anstehenden 90 Minuten. Die Stimmung in der Arena ist trotz des schlechten Starts der Löwen prächtig. Mario Hildebrand wird die Partie in wenigen Momenten anpfeifen.

Die Mümnchner Löwen laufen anders als noch in Stuttgart voraussichtlich in einem 3-5-2-System auf. Mit von Beginn an dabei ist heute auch Fabian Schubert, der am letzten Wochenende das bislang einzige Löwen-Tor der Saison erzielt hat. Raphael Ott bleibt hingegen nur die Bank. Die Kölner agieren wie bereits in Mannheim mit einem 4-2-3-1 und starten mit der identischen Elf wie vor einer Woche.

Die beiden Teams treffen heute zum elften Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Bislang ist der direkte Vergleich mit jeweils vier Siegen beider Mannschaften und zwei Unentschieden absolut ausgeglichen. In der Vorsaison gewannen die Löwen ihr Heimspiel mit 3:1, nachdem sich Viktoria Köln zu Hause mit 2:1 durchgesetzt hatte.

Viktoria Köln gehört zu den Konstanten in Liga drei. Der Klub hatte in den letzten Jahren meist wenig mit dem Abstieg und noch weniger mit dem Aufstieg zu tun. Passend dazu viel auch der Start in die neue Runde mittelmäßig aus. Zunächst gab es eine knappe Heim-Niederlage gegen Dynamo Dresden (1:2) zum Start, ehe die Männer von Olaf Janssen einen Rückstand in Mannheim noch umbiegen und mit 2:1 gewinnen konnten. In der noch nicht sonderlich aussagekräftigen Tabelle belegt Viktoria Rang zwölf, hat jedoch die Möglichkeit, mit einem Sieg ins obere Drittel vorzustoßen.

Nach der enttäuschenden Vorsaison sollte bei den Münchner Löwen eigentlich alles besser werden. Das erste Zwischenfazit fällt mit null Punkten und Tabellen-Platz 20 allerdings überaus unschön aus. Der TSV 1860 zeigte beim ersten Saisonspiel gegen Saarbrücken insbesondere in der Offensive einen erschreckend harmlosen Auftritt und verlor mit 0:1. Noch weiter entfernt von Punkten waren die Münchner beim VfB Stuttgart II. Nach einem 0:3-Rückstand gelang Fabian Schubert zwar noch der Ehrentreffer, jedoch änderte das natürlich nichts am Fehlstart.