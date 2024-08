Arminia profitierte am ersten Spieltag ebenfalls von einem Platzverweis des Gegners, auch wenn es sich hier nur um Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz handelte. Bielefeld geriet zum Ende der ersten Halbzeit in Rückstand, doch in der 68. Minute glich Oppie aus. Nach mehreren guten Chancen, bei denen vor allem der Pfosten die Führung verhinderte, gab es beinahe den Schock durch Thiele kurz vor Schluss. Torhüter Kersken war jedoch zur Stelle und so avancierte Großer in der 90.+3 Minute nach einer Ecke zum Matchwinner gegen Energie.