45. +3

Halbzeitfazit:

Die erste Halbzeit war ähnlich heiter wie das Wetter. Von Beginn an sehen wir eine unbekümmerte Hannoveraner Mannschaft, die mutig draufgeht und ihr Glück immer wieder in der Offensive sucht. Nach schwacher Anfangsphase waren es dann aber die Gäste aus Essen, die eine der - zugegebenermaßen - vielen Lücken in der 96-Verteidigung für sich nutzte und durch Brumme in Führung ging. In einer starken Phase der Gäste glich Chakroun dann mit einer tollen Aktion für Hannover 96 II aus. Hoffentlich geht es im zweiten Durchgang ähnlich munter weiter.