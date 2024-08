Vieles ereignet sich im Mittelfeld. Beide Mannschaften können sich in ihrem Angriffsspiel noch nicht entscheidend durchsetzen. Entweder fehlt es an Präzision oder Durchschlagskraft.

Der Aufsteiger zeigt sich derweil so gut wie gar nicht in der gegnerischen Hälfte. Noch sind die eigenen Angriffsbemühungen etwas zu zaghaft.

Die Ostwestfalen hingegen dürften ihrerseits froh sein, weiterhin drittklassig unterwegs zu sein. Erst am vorletzten Spieltag gelang mit einem 2:2-Heimremis gegen den Halleschen FC der späte Klassenerhalt, am Ende der Spielzeit stand ein enttäuschender 14. Platz zu Buche. Mit einem in einigen Teilen erneuerten Team und ohne Vereinslegende Fabian Klos im Kader soll 2024/2025 der Blick wieder vorsichtig nach oben gerichtet werden.

Vor zwei Jahren hatte es knapp nicht gereicht für die Lausitzer: Trotz Meisterschaft in der Regionalliga Nordost mussten sie den Traum vom Profifußball erst mal begraben, da sie in den Relegationsspielen der SpVgg Unterhaching unterlagen. Das hielt sie aber nicht davon ab, einen neuen Anlauf zu unternehmen – und mit Verspätung in die 3. Liga zurückzukehren. Obwohl es lange Zeit nicht unbedingt danach aussah, belegte Energie nach Saisonende mit drei Zählern Vorsprung Rang eins. Nun wartet also das Aufeinandertreffen mit der Arminia.