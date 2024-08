82. Serhat-Semih Güler Vikt. Köln Tooor für Viktoria Köln, 1:2 durch Serhat-Semih Güler

Von wegen der Sack ist zu!

80. Der Sack scheint durch den Jokertreffer von Kutschke nun endgültig geschlossen zu sein. Zu harmlos treten die Hausherren in dieser Phase auf.

78. Stefan Kutschke Dresden Tooor für Dynamo Dresden, 0:2 durch Stefan Kutschke

Jetzt macht es Kutschke besser! Über die rechte Seite wird der Joker von Menzel perfekt bedient. Vom Elfmeterpunkt aus kann der Stürmer perfekt mit rechts abdrücken und den Ball an Dudu vorbei in die Maschen schieben. Diesmal ist der Torhüter machtlos.

77. Dudu hält seine Mannschaft im Spiel! Der Keeper pariert gegen Kutschke Bockstark, als der Dresdner plötzlich alleine vor ihm auftaucht. Aus 14 Metern macht Dudu den Winkel aber ganz klein und wehrt den Ball ab!

75. Der Viktoria scheinen die Ideen im Offensivspiel zu fehlen. Zwar haben die Gastgeber viele Ballbesitzphasen, aber vorne ist zu wenig Bewegung im Spiel der Domstädter. So müssen die Bälle oftmals lang geschlagen werden. Dort werden sie von den Dresdnern abgelaufen.

72. Olaf Janßen versucht es nun mit Neuzugang Kwabe Schulz anstelle von Christoph Greger. Das sieht nach einem positiongetreuen Wechsel aus.

70. Die Gangart auf dem Rasen wird härter. Auf beiden Seiten wird nun etwas mehr hingelangt als noch zuvor. Aber der Unparteiische hat alles im Griff.

67. Auch Thomas Stamm tauscht doppelt aus. Sein Kapitän Niklas Hauptmann geht runter und gibt die Binde an Stefan Kutschke weiter. Außerdem ist Jonas Oehmichen nun auf dem Feld. Auch Torschütze Christoph Daferner hat den Platz verlassen.

67. Jonas Oehmichen Dresden Einwechslung bei Dynamo Dresden: Jonas Oehmichen

67. Niklas Hauptmann Dresden Auswechslung bei Dynamo Dresden: Niklas Hauptmann

67. Stefan Kutschke Dresden Einwechslung bei Dynamo Dresden: Stefan Kutschke

67. Christoph Daferner Dresden Auswechslung bei Dynamo Dresden: Christoph Daferner

66. Nach dem folgenden Eckball steigt Meisner am kurzen Pfosten am höchsten. Sein Kopfball wird leicht abgefälscht und wird dadurch unangenehm für den Keeper. Mit etwas Mühe greift Dudu aber noch rechtzeitig zu.

65. Batista-Meier fast mit dem 2:0! Heise schickt einen Flachpass von rechts in die Mitte, wo erst Daferner durchlässt, um dann Batista-Meier den Abschluss zu geben. Der zieht aus 14 Metern mittig mit rechts ab und lässt Dudu fliegen. Der kratzt die Kugel aus dem linken Eck und klärt ins Toraus. Eine starke Aktion von beiden Spielern!

63. Sidny Lopes Cabral versucht sein Glück mit einem direkt getretenen Freistoß aus dem zentralen Mittelfeld. Schreiber muss den parieren und das tut er auch sicher.

62. Nun folgt der bereits angekündigte Doppelwechsel. Unglücksrabe Lofolomo hat genauso Feierabend wie Said El Mala. Bryan Henning und Serhat-Semih Güler sind neu auf dem Platz.

59. Schreiber pariert stark gegen Lobinger! Der Kölner wird aus dem Mittelfeld auf die Reise geschickt und taucht plötzlich im Eins-gegen-eins vor Schreiber auf. Aus spitzem Winkel pariert der Keeper stark.

57. Nach Standards bleibt Köln gefährlich! Diesmal fliegt ein Vrenezi-Eckstoß quer durch den Dresdner Sechzehner, allerdings kann Handle am langen Pfosten nicht zum Schuss kommen, da er aus dem Gleichgewicht gerät. Sonst wäre da mehr drin gewesen.

56. Bei der Viktoria machen sich die ersten frischen Spieler bereits für ihre Einwechslung. Janßen sieht wohl nun Bedarf für Änderungen.

53. Lopes Cabral kann sich auf dem rechten Flügel gegen zwei Gegenspieler durchsetzen und will Lobinger im Sturmzentrum per Flanke bedienen. Dem Mann von den Kap Verden rutscht das Leder aber vom Schlappen und so kann Schreiber zupacken. Immerhin mal wieder eine Aktion der Gastgeber.

51. Die Viktoria wirkt etwas angeschlagen nach dem überraschenden Gegentreffer. Aktuell übernehmen die Dresdner das Spielgeschehen.

48. Was macht dieses Tor nun mit dem Spiel? Und wie wird Olaf Janßen und sein Team nun reagieren?

47. Christoph Daferner Dresden Tooor für Dynamo Dresden, 0:1 durch Christoph Daferner

Daferner duselt den Ball irgendwie ins Tor. Er schiebt die Kugel schlampig links unten an Dudu vorbei. Der Keeper war dran und hätte den Ball mit etwas mehr Glück auch halten können.

46. Dudu Vikt. Köln Gelbe Karte für Dudu (Viktoria Köln)

Aufgrund des Fouls sieht der Torhüter auch zu Recht den gelben Karton.

46. Es gibt Elfmeter für Dresden! Lofolomo spielt einen haarsträubenden Fehlpass nach hinten und schickt Dresdens Hauptmann damit alleine in Richtung Köln-Tor. Der Mittelfeldspieler zieht in der Box am Keeper vorbei und wird dabei klar von diesem zu Fall gebracht. Eindeutige Sache!

46. Weiter geht es! Beide Teams sind unverändert auf das Spielfeld zurückgekehrt.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Mit einem torlosen 0:0 schickt Badstübner die Teams in die Kabinen! Es war bislang das von Thomas Stamm angesprochene Geduldsspiel, welches teilweise zähe Phasen drin hatte. Dresden hatte etwas mehr vom Ball und vom Spiel, aber die Torchancen fehlten, weil die Präzision teilweise fehlte. Die letzten Pässe segelten massenhaft an den SGD-Spielern vorbei. Die Gastgeber zeigten sich hingegen nur sehr selten in der Gegners Hälfte, aber wenn, dann waren die Vorstöße durchaus gefährlich. So wie die Doppelchance von Vrenezi und Greger kurz vor dem Pausenpfiff. So bleibt es weiter spannend am Kölner Höhenberg. Bis gleich zu Durchgang zwei!

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Nach dem folgenden Eckstoß kommt Greger am kurzen Pfosten frei zum Kopfball. Die Kugel geht in Richtung langes Eck, wo Menzel auf der Linie klären muss. Doppeltes Glück für Dresden!

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Vrenezi ans Außennetz! Kammerknecht schickt den Kölner unfreiwillig auf der linken Seite alleine in die Box. Aber statt, dass Vrenezi den Ball in die Mitte legt, schießt er von links stehend mit rechts. Er trifft nur das Außennetz, auch weil Schreiber noch dran war. Da war mehr drin!

42. Der Dresdner Druck nimmt zu! Allerdings fehlt weiter die Präzision im letzten Pass.

40. Heise bekommt auf seiner linken Seite erneut die Kugel, entscheidet sich aber diesmal dafür, ins Zentrum zu ziehen. Dort schließt er aus 15 Metern mit rechts ab. Auch hier kann Dudu ohne Mühe abtauchen und den Ball aufnehmen.

38. Wieder ist Dudu zur Stelle! Von der linken Seite schlägt Heise einen Ball auf den langen Pfosten zu Kammerknecht. Der steht dort völlig blank, kann die Kugel aber nicht druckvoll genug auf das Tor bringen. Dementsprechend kann der Keeper erneut zupacken.

36. Die Gäste müssen es wieder aus der Ferne versuchen, da die Kölner fest in ihrer Abwehr stehen. Batista-Meiers Schuss aus zentralen 21 Metern kann Dudu sicher parieren.

35. Es entwickelt sich ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, welcher gut anzusehen ist. Dennoch könnte ein Treffer dem Spiel guttun.

32. Köln wird wieder aktiver! Erneut bringt El Mala den Ball von rechts in die Box. Dort kommt Albion Vrenezi nur knapp nicht an die Kugel, weil ein Dresdner Bein dazwischen ist. Sonst hätte der Kölner Neuzugang aus München unbedrängt aus zehn Metern abziehen können.

30. Mal wieder die Gastgeber! Ein Flankenversuch von El Mala über die rechte Seite mutiert zum Torschuss. Schreiber erkennt die Situation aber schnell und sieht, dass er dennoch nicht eingreifen muss,

29. Die Gäste haben in den letzten Minuten zwar mehr vom Ball und somit auch mehr Spielanteile, aber richtig zielstrebig sind die Dresdner nicht in Richtung Tor unterwegs. Es müssen Lösungen her für das Team von Thomas Stamm.

27. Nachdem Dietz wieder auf den Beinen ist und weiterspielen kann, rollt der Ball wieder.

25. Abseits vom Ball geht Lars Dietz im Kölner Strafraum plötzlich mit großen Schmerzen zu Boden. Der Verteidiger ist mit Niklas Hauptmann zusammengeprallt und hat sich wohl am Knie verletzt. Es folgt eine Behandlungspause, welche die Spieler dafür nutzen, um Flüssigkeit aufzunehmen.

23. Den fälligen Standard aus rund 30 Metern von halblinker Position zieht Philip Heise etwas überraschend direkt auf das Tor. Doch Keeper Dudu ist zur Stelle und kratzt das Leder aus dem kurzen Eck.

22. Said El Mala Vikt. Köln Gelbe Karte für Said El Mala (Viktoria Köln)

Gegen Niklas Hauptmann langt der Kölner von hinten hin und räumt den Dresdner Kapitän voll ab. Badstübner zückt berechtigt die erste Gelbe Karte des Tages.

20. Wenn bei Köln etwas nach vorne läuft, dann über Handle! Diesmal nimmt der Flügelspieler einen hohen Ball sauber herunter und sieht dann Lobinger im Sturmzentrum völlig freistehen. Die Kugel ist allerdings etwas zu steil gespielt und so kann der Stürmer nicht rankommen. Dennoch eine tolle Aktion von Handle!

18. Weil Lopes Cabral etwas fahrlässig agiert, kann Batista-Meier auf Linksaußen an ihm vorbeiziehen. Der Dresdner bekommt den Ball von der Grundlinie aus aber nicht vor das Tor, sonst wäre es gefährlich für das Kölner Tor geworden.

15. Nach einer Viertelstunde ist genau das eingetreten, was Dynamo-Coach Stamm vor dem Spiel angekündigt hatte. Der Schweizer sprach davon, dass seine Mannschaft heute sehr viel Geduld brauchen werde. Die Kölner stehen bis dato tief und verteidigen leidenschaftlich.

12. Da die Kölner Abwehr einen Ball direkt in die Füße von Lemmer klärt, kann der aus 25 Metern ziemlich frei abschließen. Lemmers Rechtsschuss verfehlt das Tor aber deutlich.

11. Die Viktoria kommt besser ins Spiel. Vor allem über die linke Seite und über Simon Handle geht viel nach vorne. In Richtung Sechzehner bleibt die Gefahr jedoch noch aus.

9. Sidny Lopes Cabral versucht es aus der zweiten Reihe von halbrechter Position. Sein Schuss ist aber viel zu schwach getreten und somit kein Problem für Dynamo-Torhüter Schreiber.

7. May verliert im Spielaufbau in der eigenen Hälfte den Ball an Hauptmann und die Dresdner versuchen es, schnell auszuspielen. Die Kölner Abwehr steht allerdings und kann klären.

5. Diesmal findet eine Heise-Hereingabe von links einen Abnehmer! In der Box kommt Daferner aus 12 Metern zum Abschluss, doch ein hereingrätschender Kölner kann den Ball zur Ecke abfälschen.

4. Die Gäste aus Sachsen übernehmen von Beginn an die Spielkontrolle und drücken die Kölner in deren Hälfte. In Richtung Strafraum geht jedoch noch nichts.

1. Nach 40 Sekunden kann Jakob Lemmer die erste Flanke von der rechten Seite in die Kölner Box schlagen. Dort findet die Kugel jedoch nur den Weg in die Arme von Keeper Dudu.

1. Der Ball rollt in Köln-Kalk! Die Viktoria spielt in ihren gewohnten rot-weißen Jerseys, während Dynamo in neuen schwarzen Trikots aufspielen wird. Auf geht’s!

1. Spielbeginn

Als Referee wird Florian Badstübner die 22 Hauptdarsteller der Partie gleich auf den Rasen führen. Knapp 5.500 Zuschauende sollen hier vor Ort sein. Rund 1.500 davon sind im Gästeblock.

In seiner ersten Startelf muss Stamm jedoch direkt auf Vinko Šapina verzichten. Der Mittelfeldspieler fehlt verletzungsbedingt im Kader. Genauso interessant ist die Personalie Stefan Kutschke. Der Kapitän sitzt nämlich zunächst nur auf der Bank. Für ihn wird Niklas Hauptmann heute die Binde tragen, während Rückkehrer Christoph Daferner (ausgeliehen vom 1. FC Nürnberg) im Sturm starten wird. Das Tor wird durch die neue Nummer eins, Tim Schreiber, gehütet.

Nach sechs harten Wochen der Vorbereitung feiert der neue Cheftrainer der Dresdner heute sein Debüt: der Schweizer Thomas Stamm kam vom SC Freiburg 2 und soll im dritten Anlauf endlich wieder den Sprung ins deutsche Unterhaus schaffen. "Ich bin nicht hergekommen, um dann noch ein weiteres Jahr in der 3. Liga zu spielen.“, so der 41-Jährige vor dem Spiel. Doch auch eine gewisse Demut ist aus dem Lager der SGD zu hören. Nach zwei erfolglosen Anläufen im Aufstiegskampf, wo den Sachsen die klare Zielsetzung am Ende auf die Füße fiel, will man in dieser Saison nicht zu sehr vom Aufstieg sprechen. Auch der Geschäftsführer Sport ist neu bei den Gelb-Schwarzen. Unter Thomas Brendel wurden 16 Spieler abgegeben und einige namhafte neue Spieler verpflichtet: Vinko Šapina (aus Essen), Tim Schreiber (Leipzig/Saarbrücken) oder Lukas Boeder (Saarbrücken), um nur einige zu nennen.

Der dienstälteste Trainer der 3. Liga, Olaf Janßen, ehemaliger Coach bei dem Sachsen, muss bei seiner Viktoria heute auf Moritz Fritz, Donny Bogićević und Robin Velasco verzichten. Von den Neuzugängen werden Lex-Tyger Lobinger (Kaiserslautern), Albion Vrenezi (1860 München), Dudu (Werder Bremen), Enrique Lofolomo (Hallescher FC) und Said El Mala (ausgeliehen vom 1. FC Köln) beginnen. Als Kapitän wird Christoph Greger vorangehen.

Ausgerechnet in Dresden machte die Viktoria in der vergangenen Spielzeit den Klassenerhalt klar. Durch den 2:0-Auswärtssieg in Sachsen konnten die Westfalen für eine weitere Spielzeit in der 3. Liga planen. Am Ende stand Rang 13 zu Buche. Seitdem hat sich einiges getan in der Domstadt. Viele ablösefreie Spieler konnten geholt werden und sollen die Abgänge wichtiger Stammspieler kompensieren. Zum Beispiel wechselte David Kubatta zum heutigen Gegner nach Dresden, während Luca Marseiler den Sprung in Liga zwei nach Darmstadt gewagt hat. Als dessen Ersatz soll Lex-Tyger Lobinger (vom 1. FC Kaiserlautern gekommen) im Sturm für die Tore sorgen. Das Auftaktprogramm für Köln hat es nämlich in sich. Im August trifft die Viktoria direkt auf drei echte Größen der Liga: heute auf Dresden, nächste Woche auf 1860 München und auch Zweitligaabsteiger Hansa Rostock wartet noch auf die Mannen vom Rhein.

Im Sportpark Höhenberg in der Domstadt greift nun auch der vermeintlich große Aufstiegsfavorit aus Dresden in die neue Saison in der 3. Liga ein. Zumindest, wenn man einem Großteil der Trainer dieser Liga Glauben schenken darf, spielen die Gelb-Schwarzen auch in dieser Saison wieder eine große Rolle im Kampf um die vorderen Tabellenplätze. Die Sachsen selbst gehen jedoch, nach der verpatzten Rückrunde der letzten Spielzeit und dem damit verbundenen Nichtaufstieg, mit viel Demut in diese neue Runde. Auf der Gegenseite steht gleich die Viktoria aus Köln. Die Mannen von der rechten Rheinseite mussten einige wichtige Spieler aus der vergangenen Saison ziehen lassen. Dementsprechend interessant wird es zu sehen sein, wie das neue Team von Olaf Janßen heute auftreten wird.