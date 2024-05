69. Elfmeter für Düsseldorf!

68. Erneut geht Jablonski zum Bildschirm am Spielfeldrand und schaut sich die Aktion an. Holtby spielt nicht den Ball, sondern stellt sich in den Laufweg des Düsseldorfers.

67. Düsseldorf fordert zum zweiten Mal an diesem Abend Elfmeter, weil Niemiec nach einem Einsteigen von Holtby zu Boden geht!

66. Machino setzt den Ball drüber! Rothe klärt am eigenen Strafraum und macht dann den Weg mit nach vorne. Machino sieht das und nimmt den Youngster auf links mit, die Kugel fliegt wenig später wieder hoch in die Mitte. Kiels Stürmer riskiert den Drop-Kick und wird für seinen Mut nicht belohnt.

64. Die Fortuna will mit dem Kopf durch die Wand und sucht den Weg durch das Zentrum - dort stehen aber zu viele Kieler und dadurch laufen sich Vermeij & Co. jedes Mal fest.

63. Nicolai Remberg Kiel Einwechslung bei Holstein Kiel: Nicolai Remberg

63. Benedikt Pichler Kiel Auswechslung bei Holstein Kiel: Benedikt Pichler

62. Das Spiel nimmt langsam wieder an Fahrt auf und auch die Nickligkeiten in den Zweikämpfen nehmen zu. Den Kielern wird es egal sein, denn rund eine halbe Stunde fehlt den Gastgebern für den Aufstieg!

59. Doppelchance für Düsseldorf! Zuerst blockt Erras mit einer perfekten Grätsche den Schuss von Tzolis im letzten Moment und wenig später platziert Vermeij das Leder aus 14 Metern knapp über den Querbalken.

57. Bei den Gästen häufen sich im Spiel nach vorne die Missverständnisse. Iyoha schickt Tzolis auf links in die Tiefe, aber der hatte den Laufweg früh abgebrochen und war für das kurze Zuspiel entgegen gekommen.

55. Bisher spielt sich im zweiten Durchgang vieles im Mittelfeld ab. Kiel weiß natürlich, dass das 1:0 eine komfortable Ausgangslage ist, um den ersten Aufstieg in die Bundesliga perfekt zu machen. Die Fortuna hingegen muss kommen, braucht den Sieg gegen den Tabellenführer!

52. Volles Risiko von Iyoha! Ein Eckball der Gäste wird in den Rückraum geklärt und dort steht Fortunas blank, nimmt das Leder aus 17 Metern direkt und verzieht dabei leicht.

50. ..die Kugel fliegt hoch in die Mitte, doch Düsseldorf kann den Angriff per Kopf klären.

49. Guter Angriff von den Störchen! Bernhardsson schaltet auf rechts den Turbo an und steckt dann durch auf Rosenboom. Der Schienenspieler verzögert kurz, zieht bis zur Grundlinie und holt eine Ecke heraus..

48. Die Fortuna macht dort weiter, wo sie vor dem Pausenpfiff aufgehört hat: Mit viel Ballbesitz drängen die Rheinländer den Gegner in die eigene Hälfte.

46. Der zweite Durchgang beginnt ohne personelle Wechsel!

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Holstein Kiel geht mit einer knappen 1:0-Führung gegen Fortuna Düsseldorf in die Kabine! Nicht mal 120 Sekunden waren gespielt, da hatte Rothe mit einer Flanke von links bereits Pichler im Zentrum bedient - der Stürmer verwandelte recht freistehend per Kopf (2.). Nur wenig später hätte es nach einem Handspiel von Erras im Strafraum Elfmeter für die Gäste geben müssen, aber Jablonksi wertete die Bewegung als natürlich. Düsseldorf ließ sich davon nicht verunsichern und erspielte sich insgesamt mehr Abschlüsse und mehr Ecken als der KSV. Die größte Chance hatte aber erneut Kiel: Bernhardsson vergab mit dem schwächeren rechten Fuß aber knapp (36.). Insgesamt ist es ein unterhaltsames Spiel, die Fortuna schnuppert definitiv am Ausgleich!

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Der Druck der Gäste in der Schlussphase in Durchgang eins wächst: Kurz vor dem Halbzeitpfiff gibt es die siebte Ecke für die Fortuna! Tzolis Hereingabe wird aber am ersten Pfosten geblockt.

45. +1 Niemiec wird halbrechts gut freigespielt und nimmt das Leder mit dem ersten Kontakt mit nach vorne mit. Aus rund 17 Metern zieht der Rechtsfuß ab, doch sein Schuss segelt deutlich über das Tor.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

43. Tzolis zieht seine Ecke von links erneut stark auf den zweiten Pfosten und wieder wird es gefährlich. Am Ende köpft de Wijs zwei Kieler an, die erfolgreich blocken.

41. Philipp Sander Kiel Gelbe Karte für Philipp Sander (Holstein Kiel)

Sander kommt gegen Engelhardt nicht richtig in den Zweikampf und weiß sich nur noch mit einer herzhaften Umarmung von hinten zu helfen. Er sieht die erste Gelbe Karte des Abends.

39. Düsseldorf steht hoch und nimmt dabei in Kauf, dass Kiel hin und wieder gefährlich wird. Auch nachdem fast das zweite Gegentor gefallen ist, setzen sich die Rheinländer in der gegnerischen Hälfte fest.

36. Bernhardsson muss das 2:0 machen! Rothe spielt einen Steilpass auf Bernhardsson, der mit einem Schlenker den letzten Abwehrspieler aussteigen lässt. Im Strafraum steht er alleine gegen Kastenmeier und legt die Kugel flach neben den linken Pfosten.

35. Fortuna spielt mal mit Tempo auf den gegnerischen Strafraum zu und Zimmermann legt rechts raus zum mitgelaufenen Niemiec. Dessen flacher Pass nach innen kommt zu Appelkamp, der aus 14 Metern über das Tor schießt.

32. Die Rheinländer gehen teilweise hoch ins Pressing und provozieren Fehlpässe, doch die Störche machen das richtig stark und lassen sich auch unter Druck nicht stressen. Die Kugel läuft gut durch die eigenen Reihen!

30. Kiel spielt den Ball flach vor den Strafraum, wo Bernhardsson mit einer tollen Bewegung aufdreht und auf Pichler durchsteckt. Der Torschütze zum 1:0 ist von dem kurzen Zuspiel überrascht und vertändelt die Kugel bei der Ballannahme.

27. Bernhardsson verliert auf Höhe der Mittellinie leichtfertig den Ball und Fortuna setzt auf links zum Konter an. Johansson ist aufmerksam, schiebt im richtigen Moment auf den Ballführenden und stoppt den Düsseldorf Angriff.

24. Düsseldorf auf der anderen Seite probiert viel mit Flanken aus dem Halbfeld, Zielspieler Vermeij ist bei der Kieler Innenverteidigung bisher gut aufgehoben. Iyohas Hereingabe von links wird auf Höhe des Elfmeterpunkts geklärt.

23. Die Gastgeber spielen sich bis zum letzten Drittel gut nach vorne, doch je näher der Düsseldorfer Strafraum kommt, desto ungenauer werden die Kieler beim letzten Pass.

21. Nach der wilden Anfangsphase mit einem Tor und einer strittigen Szene im Kieler Strafraum hat sich das Spiel beruhigt und die beiden Teams neutralisieren sich größtenteils im Mittelfeld.

18. Tzolis zirkelt eine Ecke gefährlich direkt aufs Tor, aber Rothe besetzt den zweiten Pfosten und köpft den Ball von der Linie. Der Nachschuss von Tanaka geht zwei Stockwerke über das Tor.

16. Düsseldorf schaltet nach einer Kieler Ecke gut um und Appelkamp leitet den Konter mit einem gut getimten Steilpass auf Niemiec. Der Eingewechselte wird rechtzeitig im Strafraum eingeholt und mit einem fairen Körperkontakt gestoppt.

14. Immer wieder Rothe! Die Leihgabe des BVB tanzt an der linken Außenbahn erneut zwei Gegenspieler aus und erntet Applaus von der Tribüne. Am Ende wird der Youngster noch gestellt und an der Flanke gehindert.

12. Aber auch der KSV zeigt, dass er schnell umschalten kann: Rothe überspielt mit einem Pass in die Tiefe auf Sander das halbe Mittelfeld der Düsseldorfer. Der Ball geht links raus zu Pichler, dessen flache Hereingabe letztlich von de Wijs abgefangen wird.

10. Die Gäste haben den frühen Rückstand gut überstanden, spielen mit Ball am Fuß offensiv nach vorne. Tzolis schlägt im Strafraum einen Haken und zieht mit links ab, doch sein Abschluss wird noch zur Ecke geblockt.

8. Jona Niemiec Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Jona Niemiec

8. Felix Klaus Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Felix Klaus

7. Jablonski gibt den Elfmeter nicht! Bitter für Düsseldorf, denn zudem muss Klaus verletzt ausgewechselt werden. Der Offensivmann muss von den Betreuern gestützt werden, wirkt benommen.

5. Sowohl Klaus als auch Kiels Schlussmann muss behandelt werden und offenbar wird die Aktion im Hintergrund auch überprüft. Ein vorangegangenes Stürmerfoul von Klaus steht wohl im Raum, das Handspiel von Erras im Nachgang ist recht deutlich.

4. Düsseldorf fordert Handelfmeter! Nach einem Zusammenprall zwischen Klaus und Weiner am Fünfmeterraum schaltet Vermeij am schnellsten und drückt den zweiten Ball per Kopf aufs Tor. Erras springt dazwischen und seine Hand ist etwas weit weg vom Körper.

2. Benedikt Pichler Kiel Tooor für Holstein Kiel, 1:0 durch Benedikt Pichler

Die Gastgeber legen einen Blitzstart hin! Rothe ist auf der linken Seite schneller als Oberdorf, verzögert kurz und flankt dann butterweich in die Mitte. Pichler steht an der Fünfmetergrenze komplett blank und setzt seinen Kopfball aus Aufsetzer in die Maschen.

1. Die Kugel an der Förde rollt!

1. Spielbeginn

In Kiel tut sich die Fortuna in der Regel sehr schwer: Nach fünf KSV-Siegen und zwei Remis gab es in der Vorsaison beim achten Aufeinandertreffen den ersten Düsseldorfer Auswärtssieg (2:1) überhaupt. Die Gesamtbilanz ist dagegen deutlich ausgeglichener, denn vier Kieler Siegen stehen drei Siegen der Fortuna gegenüber, zudem gab es drei Remis. Das Hinspiel in NRW entschieden die Störche knapp mit 1:0 für sich.

Auch Düsseldorf bestritt das vergangene Pflichtspiel siegreich und schickte den abstiegsbedrohten 1. FC Nürnberg mit 3:1 zurück ins Frankenland. Weil sich Innenverteidiger Siebert im Training einen Oberschenkelverletzung zuzog, ist die Saison für ihn beendet. Seinen Platz in der Abwehr übernimmt de Wijs und ist damit neben Klaus die zweite Veränderung in der Startelf. Der Offensivspieler hat eine Gelbsperre abgesessen und feiert heute sein 100. Spiel für die Fortuna in der zweiten Liga. Gesetzt ist hingegen Stürmer Vermeij, der gegen den FCN zweifach erfolgreich war.

Die Gastgeber gewannen letzte Woche glücklich mit 1:0 in Wiesbaden, Timo Becker schoss nach einem Standard das entscheidende Tor. Ausgerechnet der Matchwinner des letzten Spiels fehlt heute mit einem Bänderriss und wird von Rosenboom ersetzt, der damit am vorletzten Spieltag sein Startelf-Debüt feiert. In der Offensive rotieren zudem Arp und Remberg auf die Bank, ihre Plätze in der ersten Elf sind heute an Machino und Pichler vergeben.

Sowohl Tabellenführer Kiel (64 Punkte) als auch die Fortuna als Tabellendritter (59 Punkte) sind nicht mehr aus der Top 3 der Liga zu verdrängen. Im Rennen mit St. Pauli geht es in den verbleibenden Spielen nur noch um die Endplatzierung und natürlich möchte jeder die Relegation umgehen. Den Störchen wäre der direkte Aufstieg durch einen Sieg oder ein Remis gegen Düsseldorf nicht mehr zu nehmen. Den Rheinländer ist dank der Niederlage des HSV die Relegation nicht mehr zu nehmen, durch einen Auswärtssieg in Norddeutschland wäre aber auch ein Rang über dem Relegationsplatz möglich.