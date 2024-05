45. +5 Aus dem linken Halbfeld bringt Brown einen Freistoß in die Mitte, dort kann Oberdorf mit dem Kopf ohne Probleme bereinigen. Im Anschluss bleibt jedoch Siebert liegen und muss behandelt werden.

45. +3 Schon wieder hat Vermeij doppelt getroffen, im Hinspiel waren es am Ende drei Treffer. Das ist aber auch einfach zu wenig defensiv vom Club, man lädt den Gegner förmlich ein. Fiel muss in der Pause erneut umstrukturieren, wie schon gegen den KSC.

45. +1 Vincent Vermeij Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 2:0 durch Vincent Vermeij

Nein, das geht nicht gut. Einen Abschlag von Klaus bringt Oberdorf mit dem Kopf umgehend zurück, am Sechzehner lässt sich Iván Márquez leicht von Vermeij wegschieben und kann das Leder somit nur noch touchieren. Der Stürmer hat dadurch links im Sechzehner freie Fahrt und schießt aus zehn Metern unhaltbar für den Nürnbeger Keeper volley rechts unten ein.

45. Fünf Minuten gibt es noch obendrauf. Aktuell versuchen die Gäste nur noch, sich in die Kabine zu retten. Geht das gut?

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

43. Tzolis schießt knapp vorbei! Wieder wird eine Ecke von rechts flach reingebracht, aus 14 Metern halbrechter Position nimmt der Grieche das Leder direkt, verfehlt das Gehäuse flach rechts jedoch hauchzart. Nürnberg scheint in dieser Phase doch sehr angeschlagen zu sein.

42. Relativ unbedrängt kann Sobottka halbrechts in den Sechzehner eindringen und nimmt dann mit einem kurzen Pass Vermeij mit. Mit vereinten Kräften können dann aber drei Gäste-Akteure den Stürmer vom Ball trennen.

40. Für Nürnberg könnte es hier ganz bitter kommen, nach einem harmlos aussehenden Zweikampf mit Tzolis bleibt Gyamerah liegen und hält sich die Schulter. Müssen die Gäste noch vor der Pause den zweiten Tausch vornehmen?

39. Ein weiter Einwurf von links rutscht zu Tanaka durch, der das Leder kurz kontrolliert und dann aus 13 Metern abzieht. Der Schuss ist verdeckt, aber zentral, weshalb Klaus diesen wegfausten kann.

37. Das Tor kommt Düsseldorf natürlich entgegen, denn nun können sie sich etwas zurückziehen und auf Konter lauern, was eigentlich eher ihrem Naturell entspricht. So können die Gäste auch erstmal den Ball durch die eigenen Reihen laufen lassen, am Ende spielt sich Jeltsch dann in der gegnerischen Hälfte fest.

36. Der Gegentreffer ist natürlich dahingehend bitter für den Club, da Brown unglücklich ausgerutscht ist und so diesen erst ermöglichte. Dennoch kann man die Situation im Anschluss auch noch besser verteidigen.

34. Vincent Vermeij Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:0 durch Vincent Vermeij

Das ist die Führung für die Gastgeber und sie ist verdient. Brown rutscht im Aufbauspiel aus und so kann Sobottka halbrechts das Leder gegen Schleimer gewinnen. Der Mittelfeldspieler geht zum Strafraum und nimmt dann rechts Vermeij mit, der alleine vor Klaus eiskalt bleibt und aus neun Metern hoch ins kurze Eck trifft.

33. Ein Freistoß aus dem rechten Halbfeld rutscht durch zu Siebert, der für Abwehrkollege Obderdorf ablegt. Dessen Hereingabe wird dann jedoch geblockt.

31. Mit einer Flanke von rechts findet Zimmermann am vorderen Fünfmeterraumeck Vermeij. Der trifft das Leder bei seinem Kopfballversuch jedoch nicht richtig, so kommt keine Gefahr auf.

30. Der Wechsel hat sich angebahnt, nun wird er auch vollzogen. Iván Márquez ersetzt den angeschlagenen Hübner in der Innenverteidigung.

30. Iván Márquez Nürnberg Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Iván Márquez

30. Florian Hübner Nürnberg Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Florian Hübner

28. Die Fortuna kontrolliert den Gegner, kann sich den Ball dabei auch in aller Ruhe zuschieben. Nürnberg geht erst ab der Mittellinie so wirklich drauf, versucht vor allem, defensiv kompakt zu stehen. So geht nach vorne noch nicht viel beim FCN.

25. Eine Ecke von rechts wird bei der Fortuna flach an den Sechzehner gespielt, das ist eine überraschende Variante. Dort hat sich Tzolis freigestohlen, jagd das Leder jedoch direkt auf die Tribüne.

24. Hübner wird lange behandelt, kommt dann jedoch nochmal zurück auf das Feld. Unterdessen hat Fiel schon Iván Márquez zu sich gerufen, es könnte einen frühen Wechsel geben.

23. Bei der Rettungsaktion ist Hübner dann noch mit dem Kopf an den Pfosten geknallt, muss behandelt werden. Das sah schon übel aus beim Nürnberger Kapitän.

22. Das muss eigentlich die Führung für Düsseldorf sein! Tanaka kann auf die letzte Kette zulaufen und schickt dann clever Vermeij rechts in den Sechzehner. Der umkurvt noch den herausgekommenen Klaus und legt das Leder dann, weil der Winkel doch spitz geworden ist, nochmal in die Mitte. Dort wartet zwei Meter vor dem Tor der einschussbereite Engelhardt, wird jedoch gerade noch so durch eine tolle Grätsche von Hübner am Abschluss gehindert. Was für eine Aktion des Innenverteidigers.

20. Jetzt haben auch die Gäste ihren ersten Abschluss. Siebert spielt im Aufbau einen Pass direkt in die Füße von Schleimer, der von halblinks Richtung Sechzehner zieht. Dort angekommen macht er noch zwei Schritte in die Mitte und zieht dann flach auf das linke Eck ab, doch Kastenmeier ist zur Stelle und pariert sicher.

19. Die Überlegenheit der Gastgeber nimmt nun minütlich zu, immer besser können sie sich an den gegnerischen Strafraum durchkombinieren. Jetzt bleibt links im Sechzehner Tzolis jedoch mal an Gyamerah hängen.

16. Das ist fast die Führung für die Gastgeber! Oberdorf schiebt rechts an und steckt dann für Zimmermann durch, der am Sechzehner den Kopf oben hat und in der Mitte flach Sobottka anspielt. Der Routinier nimmt das Leder am Elfmeterpunkt direkt, bringt es auch auf das Tor, jedoch etwas zu zentral, Klaus kann sich strecken und so parieren. Eine tolle Kombination der Fortuna.

14. Mit einem Schnittstellenpass von hinten heraus findet Hübner Gyamerah, der unbedrängt durch das Mittelfeld marschieren darf. Sein anschließender Abschluss aus 22 Metern geht vollkommen ungefährlich über den Kasten.

11. Nach einem schlechten Abschlag von Klaus kommt Iyoha links zur Flanke. In der Mitte verpasst der eingelaufene Tanaka jedoch klar.

10. Es ist ein munterer Beginn des Spiels, auch Nürnberg versteckt sich nicht, wenngleich man doch merkt, dass in der gegnerischen Hälfte klar das Selbstvertrauen und auch die Selbstverständlichkeit fehlen. Wer kann den ersten Wirkungstreffer landen?

7. Die anschließende Ecke bleibt dann ohne Abschluss. Jedoch bleiben die Hausherren dran, mit einer Halbfeldflanke findet Zimmermann von rechts Vermeij, dessen Kopfball aus elf Metern aber klar drüber geht.

6. Düsseldorf hat die erste gute Gelegenheit! Tanaka findet Tzolis mit einem Flachpass am Sechzehner, der Grieche kann sich trotz großer Bedrängnis um die eigene Achse drehen und aus 15 Metern umgehend abziehen. Der Schuss ist jedoch zu zentral, Klaus streckt sich und kann das Spielgerät so noch über die Latte lenken.

6. Über Brown können die Gäste die Mittellinie überqueren, doch Tanaka ist zur Stelle und unterbindet den Konter. Das war eine starke Aktion vom Mittelfeldmann.

4. Diese Ecke wird von rechts hereingebracht, kan aber von Vermeij locker per Kopf geklärt werden. Nürnberg versucht durchaus, hoch anzulaufen und mutig zu sein, trotz der beispiellosen Negativserie ohne eigenen Treffer im ganzen April.

3. Die Gastgeber lassen den Ball erstmal ruhig durch die eigenen Reihen laufen. Dabei unterläuft Siebert ein Fehlpass, der zu einer ersten Ecke für Nürnberg führt.

1. Dann rollt der Ball auch schon. Düsseldorf hat angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Martin Petersen den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Und die Statistik kann den Nürnbergern dabei durchaus Hoffnung machen. Von den letzten fünf Aufeinandertreffen gewannen die Gäste vier, kassierten dabei jeweils kein einziges Gegentor. Allerdings gibt es auch Verhängnisvolles zu vermelden, denn das Hinspiel in dieser Spielzeit gewann Düsseldorf krachend mit 5:0. Bereits zur Pause stand es 3:0, damals tauschte Fiel zur Halbzeit dreimal, das ist demnach nichts Unbekanntes. Vermeij war mit drei Treffern Spieler des Spiels. Erleben wir heute die, überraschende, Revanche?

Denn bei Nürnberg zeigt wirklich alles nach unten. Von den letzten sechs Ligaspielen haben die Franken fünf verloren, dazu kommt ein Unentschieden. So ist man doch noch irgendwie in den Abstiegskampf reingerutscht, auf Platz 13 hat der FCN fünf Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz. Gerade beim Club weiß man aber natürlich, dass da, leider, noch alles möglich ist. Zuletzt gegen den Karlsruher SC tauschte Fiel nach enttäuschender erster Hälfte zur Pause gleich viermal, heute soll alles besser werden.

Der Endspurt steht an und bei der Fortuna deutet alles Richtung Relegation. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf Kiel, dafür hat man auch vier Vorsprung auf den HSV. Bei inklusive dem heutigen noch drei Spielen ist es fraglich, ob Düsseldorf nochmal vorne rankommen kann. Wenn das allerdings gelingen soll, muss heute wieder ein Dreier her, nach einer fast beispiellosen Siegesserie in der Liga gab es zuletzt mal wieder ein 1:1-Unentschieden gegen Schalke. Die Gastgeber sind dennoch gut in Form und natürlich auch klarer Favorit in dieser Partie.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Düsseldorf nimmt Trainer Daniel Thioune im Vergleich zum letzten Pflichtspiel drei Veränderungen vor. Für de Wijs, Klaus und Jóhannesson kommen Siebert, Tanaka und Sobottka in die Startelf. Klaus fehlt dabei wegen seiner 5. Gelben Karte, Siebert hingegen kommt nach Gelbsperre zurück. Auf der anderen Seite rotiert auch Nürnberg-Coach Christian Fiel, allerdings auf satten sechs Positionen. Valentini, Iván Márquez, Horn, Hungbo, Uzun und Hayashi werden durch Hübner, Brown, Startelfdebütant Hofmann, Castrop, Goller und Andersson ersetzt. Hayashi hat Knieprobleme, dazu fehlen unverändert die verletzten Schindler, Wenig und Lawrence. Die vielen Wechsel zeigen die Unzufriedenheit nach der letzten Partie, selbst Top-Talent Uzun muss raus.