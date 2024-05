56. Marvin Wanitzek Karlsruhe Tooor für Karlsruher SC, 1:2 durch Marvin Wanitzek



54. Es gibt Strafstoß für Karlsruhe! Stafylidis bringt Matanović mit einer ungestümen Grätsche auf der rechten Strafraumseite zu Fall. Schiedsrichter Florian Badstübner hat keine Zweifel und zeigt sofort auf den Punkt.

52. Budu Zivzivadze Karlsruhe Tooor für Karlsruher SC, 1:1 durch Budu Zivzivadze

Ein hervorragend herausgespieltes Tor bringt dem KSC den Ausgleich! Wanitzeks Querpass vom linken Flügel lässt Matanović für den auf die nahe Sechzehnerseite durchstartenden Zivzivadze tropfen. Der Georgier vollendet aus zwölf Metern bei freier Bahn per linkem Außenrist sehenswert in die obere rechte Ecke.

51. Erneut erwischen die Badener den deutlich besseren Beginn. Eine Freistoßflanke Wanitzeks aus halblinker Lage setzt im Sechzehner einmal auf, bevor der Ball unkontrolliert auf den Heimkasten segelt. Kolke packt in der rechten Ecke problemlos zu.

50. Weder Mersad Selimbegović noch Christian Eichner haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

48. Burnić setzt die erste Duftmarke nach dem Seitenwechsel. Er dringt über halbrechts in den Sechzehner und zieht trotz Bedrängnis aus 15 Metern mit links ab. Der Ball fliegt weit rechts am Ziel vorbei.

46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Ostseestadion! Nach dem sehr ordentlichen, aber ertraglosen Auftritt bei St. Pauli ist Rostock gegen den formstarken Gast mit Problemen gestartet, befindet sich dank Neidharts Traumtor aber auf dem Weg zum dringend benötigten Dreier. Karlsruhe hat nur zu Beginn und dann vereinzelt das spielerische Niveau der letzten Zeit auf den Rasen gebracht, bleibt aber definitiv ein Kandidat für den ein- oder sogar dreifachen Punktgewinn.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +6 Halbzeitfazit:

Der FC Hansa Rostock liegt zur Pause des Heimspiels gegen den Karlsruher SC mit 1:0 vorne. Die Badener dominierten die Anfangsphase und kamen durch Zivzivadze zu einer frühen Chance (5.) sowie zu einer erfolgreichen Abnahme aus kurzer Distanz, die jedoch wegen einer Abseitsstellung in der Entstehung zurückgenommen wurde (6.). In der Folge steigerte sich das Heimteam schnell in seiner Mittelfeldpräsenz und sorgte für mindestens ausgeglichene Kräfteverhältnisse, litt jedoch wie so oft in dieser Saison lange Zeit unter Einfallslosigkeit im Angriff. So benötigten die Mecklenburger einen perfekten Schuss Neidharts aus der zweiten Reihe, um die lange Durststrecke der Offensive zu beenden und die Führung an sich zu reißen (33.). Sie hatten daraufhin wenig Mühe, den knappen Vorsprung zu halten. Bis gleich!

45. +6 Ende 1. Halbzeit

45. +5 Da war mehr drin für den KSC! Gegen vorgerückte Hausherren wird Matanović auf halblinks bedient. Er tankt sich in den Sechzehner und entscheidet sich für einen bedrängten Schuss, anstatt nach innen zu geben. Aus 14 Metern rauscht dieser klar drüber.

45. +3 Nach einer kurzen Freistoßausführung des KSC gelangt der Ball über Umwege zu Nebel auf die rechte Strafraumseite. Der Mann mit der 26 auf dem Rücken zieht aus 14 Metern mit rechts ab. David steht im Weg und blockt. Die fällige Ecke ist harmlos.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

Durchgang eins im Ostseestation soll um sechs Minuten verlängert werden. Grund ist vor allem die lange Überprüfung nach dem vermeintlichen 0:1.

45. Nebel dribbelt mittig vor die letzte gegnerische Linie und nimmt aus 22 Metern mit dem rechten Fuß Maß. Wegen starker Rücklage rauscht der Ball weit über Kolkes Gehäuse hinweg.

42. Eine Antwort der Badener auf den Rückstand in Form einer druckvollen Phase bleibt bisher aus. In Anbetracht der starken letzten Wochen dürften sie nach der Pause zweifellos das Potential haben, mindestens noch auszugleichen.

39. Mit der Euphorie des Erfolgserlebnisses im Rücken greift Rostock weiter an. Roßbach erreicht eine Flanke Neidharts vom rechten Flügel im Strafraumzentrum zwar per Kopf, nickt aus elf Metern aber weit rechts am Ziel vorbei.

36. In der Live-Tabelle befindet sich Hansa durch das Führungstor wieder auf der richtigen Seite der Linie, nämlich auf Rang 15. Kaiserslautern (heute Abend gegen Magdeburg) und Wehen Wiesbaden (morgen gegen Kiel) sind im Laufe des Wochenendes noch im Einsatz.

33. Nico Neidhart Rostock Tooor für Hansa Rostock, 1:0 durch Nico Neidhart

Neidhart erlöst die Kogge mit dem ersten Tor seit 300 Spielminuten! Der kurzfristig in die Startelf gerutschte Spieler treibt den Ball über die halbrechte Spur nach vorne und packt aus 20 Metern einen satten Schuss mit dem rechten Spann aus, der unhaltbar in der oberen linken Ecke einschlägt.

32. Nach einer guten halben Stunde baut die Eichner-Auswahl wieder strukturierter auf, taucht zuverlässig im letzten Felddrittel auf. Dem Führungstreffer annähern konnte sie sich nach dem zurückgenommenen Treffer Zivzivadzes Minute sechs aber nicht mehr.

29. Der bisher unauffällige Perea wird mit einem langen Schlag aus dem Mittelfeld in das offensive Zentrum geschickt. KSC-Torhüter Drewes ist aber aufmerksam und klärt vor seinem Sechzehner mit einem flachen Pass auf die linke Abwehrseite.

26. Fröling verschwindet tatsächlich verletzungsbedingt vom Rasen. Er wird durch Pröger positionsgetreu im Angriff ersetzt.

25. Kai Pröger Rostock Einwechslung bei Hansa Rostock: Kai Pröger

25. Nils Fröling Rostock Auswechslung bei Hansa Rostock: Nils Fröling

24. Fröling ist nach seinem Schuss mit dem linken Fuß umgeknickt und muss behandelt werden. Möglicherweise wird Mersad Selimbegović zu seiner ersten personellen Änderung gezwungen.

23. Fröling aus spitzem Winkel! Der Schwede wird durch ein halbhohes Anspiel auf die linke Sechzehnerseite geschickt und zieht aus vollem Lauf und 13 Metern in Richtung kurzer Ecke ab. Der tempoarme Versuch ist leichte Beute für Keeper Drewes.

22. Gegen aufgerückte Badener treibt Ingelsson den Gegenstoß über links bis in den Sechzehner. Er spielt flach nach innen zu Fröling. Der verpasst einen schnellen Abschluss und dribbelt mangels Anspielstation wieder auf den Flügel. Danach ist der Gast wieder geordnet.

19. Rossipal flankt einen Freistoß aus dem linken Mittelfeld im hohen Bogen in den Sechzehner. Innenverteidiger Franke hat das beste Timung und befördert den Ball per Kopf direkt aus der Gefahrenzone.

17. Nach sehr passiven Anfangsminuten traut sich die Selimbegović-Truppe mittlerweile viel mehr zu, attackiert den gegnerischen Aufbau phasenweise sehr hoch. Karlsruhe hat in dieser Phase, nach vorne zu gelangen.

14. Die erste Annäherung Rostocks! Ingelsson taucht an der halbrechten Sechzehnerkante auf und packt einen wuchtigen Schuss mit dem linken Spann aus, der für die lange Ecke bestimmt ist. KSC-Keeper Drewes ist im Nachfassen zur Stelle.

12. Um den direkten Abstiegsplatz 17 an diesem 32. Spieltag verlassen zu können, muss Hansa gewinnen. Im Falle eines Unentschiedens bliebe man wegen des schlechteren Torverhältnisses Vorletzter.

9. Ein Gegentor wäre für die Mecklenburger fast schon gleichbedeutend mit einer Niederlage gewesen, schließlich hat die schwächste Offensive der 2. Bundesliga (27 Treffer) zuletzt dreimal in Serie nicht netzen können.

6. Budu Zivzivadze Karlsruhe VAR-Entscheidung: Das Tor durch B. Zivzivadze (Karlsruher SC) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:0

Nachdem Zivzivadze eine flache Ablage Matanovićs von der linken Grundlinie aus vier Metern in die rechte Ecke eingeschoben hat, bejubelt der Gast zunächst die vermeintliche Führung. In der Entstehung hat es allerdings eine aktive Abseitsstellung des Georgiers gegeben, auf die der VAR den Schiedsrichter Florian Badstübner nach längerer Überprüfung hinweist. Der Treffer wird zurückgenommen.

5. Die Premierenchance gehört dem KSC! Zivzivadze macht ein flaches Anspiel Wanitzeks im Strafraumzentrum gegen zwei Verteidiger fest und spitzelt es aus zwölf Metern mit dem linken Fuß auf die halblinke Ecke. FCH-Schlussmann Kolke wehrt mit dem rechten Fuß ab.

3. Bei der Kogge hat es noch eine kurzfristige personelle Änderung gegeben. Strauß hat sich beim Aufwärmen verletzt und ist nicht einsatzfähig. Neidhart übernimmt seinen Platz in der Startelf.

1. Rostock gegen Karlsruhe – Durchgang eins im Ostseestadion ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Die Mannschaften betreten das grüne Geläuf.

Bei den Badenern, die im Hinspiel Anfang Dezember im BBBank-Wildpark nach einem 0:2-Rückstand dank der Treffer Matanovićs (44.) und Zivzivadzes (81.) noch ein 2:2-Unentschieden ergatterten und die nur vier ihrer 15 Partien in der Fremde gewannen, stellt Coach Christian Eichner nach dem 1:0-Auswärtssieg beim 1. FC Nürnberg gezwungenermaßen einmal um. Den krankheitsbedingten fehlenden Kapitän Gondorf ersetzt Burnić.

Auf Seiten der Mecklenburger, die vor den eigenen Fans 20 ihrer 31 Punkte einfuhren und die in vier ihrer jüngsten fünf Matches ohne Treffer blieben, hat Trainer Mersad Selimbegović im Vergleich zur 0:1-Auswärtsniederlage beim FC St. Pauli zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von van der Werff (Adduktorenprobleme) und Bachmann (Bank) beginnen Stafylidis und Roßbach.

Der Karlsruher SC baute seine starke Rückrundenbilanz am Sonntag durch einen 1:0-Auswärtssieg beim 1. FC Nürnberg aus; Matanović machte mit einer sehenswerten Direktabnahme in Minute 37 den Unterschied. Durch 14 von 18 möglichen Zählern sind die Blau-Weißen seit Mitte März vom neunten auf den fünften Tabellenplatz vorgerückt und wollen diesen im Endspurt halten – die letzte rechnerische Chance auf ein spätes Vorrücken auf Rang drei ist seit gestern dahin.

Nachdem der FC Hansa Rostock Anfang April durch einen 3:1-Heimerfolg gegen den SV Wehen Wiesbaden an das in der Endabrechnung rettende Ufer gesprungen war, lief die Ergebnisentwicklung in den letzten Wochen aus seiner Sicht in die völlig falsche Richtung. So folgten der 0:4-Klatsche gegen Hertha BSC eine 0:2-Heimpleite gegen den 1. FC Magdeburg sowie eine 0:1-Niederlage beim FC St. Pauli. Im Millerntor-Stadion zeigte die Kogge vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Leistung, aus der sie Hoffnung für die letzten drei Spiele ziehen muss.