Genug der Worte vor dem Spiel! In wenigen Minuten rollt der Ball zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Kaiserslautern. Bis gleich!

Der Blick in den Rückspiegel: Eine 0:3-Pleite gab es für die Roten Teufel vor eigenem Anhang im November. Jann-Fiete Arp und Doppelpacker Benedikt Pichler stürzten die Pfälzer in die Abwärtsspirale, die die Entlassung von Dirk Schuster zur Folge hatte. In bisher fünf Aufeinandertreffen im Ligabetrieb ist die Bilanz ansonsten ausgeglichen: Sowohl Holstein als auch der FCK konnten zwei Siege verbuchen, nur am 23. Juli 2022 gab es keinen Sieger.

Noch ein paar interessante Zahlen vor der Partie: Seit 585 Minuten ist Holstein Kiel ohne Gegentor und kann 13 weiße Westen in bisher 30 Partien vorweisen. Symbolisch ist auch eine eher traurige Statistik auf der anderen Seite des Platzes: Satte 31 Punkte hat der 1. FC Kaiserslautern nach einer Führung noch verspielt - diesen Wert toppt kein Erst- oder Zweitligist in den europäischen Top-5-Ligen und wäre man nicht so oft an der allseits bekannten Mentalitätsfrage gescheitert, hätte man sich zu diesem Zeitpunkt der Saison mit weitaus weniger Sorgen auseinandersetzen können.

Kämpferisch gibt sich Trainer-Urgestein Friedhelm Funkel (1. FC K'lautern) vor dem Gastspiel im Norden: "Der Spruch sagt: 'Du hast keine Chance, also nutze sie' und genauso ist es irgendwie. Kiel ist unfassbar stabil und tritt als Verein sehr geschlossen auf. Wir haben jetzt noch vier 'Alles-oder-Nichts-Spiele' und das schwerste davon ist sicherlich in Kiel." Bezogen auf den Leistungsabfall in der zweiten Hälfte gegen Wiesbaden meinte er: "Wir wollen auch nach einem 1:0 weiter auf das zweite Tor gehen. Das ist uns zuletzt leider nicht gelungen und die Mannschaft bestraft sich manchmal selbst. Das haben wir aber auch schon besser gemacht und an diese postiven Dinge müssen wir uns erinnern. Wir müssen uns das Spielglück auch mal wieder erzwingen, egal wie die Stimmungslage auch sein mag. Ich bin überzeugt, dass wir die Kurve kriegen." Dieses Unterfangen will er mit zwei Wechseln angehen: Für Marlon Ritter und Richmond Tachie rücken Tobias Raschl und Almamy Touré in die erste Garde der Roten Teufel.

Marcel Rapp (Trainer Holstein Kiel) äußert sich sachlich im Vorfeld der heutigen Begegnung und will den Fokus noch nicht auf die Aufstiegsfeierlichkeiten, sondern auf den heutigen Gegner legen: "Man spürt, welche euphorische Stimmung in der Stadt herrscht. Aber wir haben einen Job zu erledigen. Wir wissen, was wir zu tun haben und müssen dafür maximale Bereitschaft zeigen." Er ist zu zwei Veränderungen in der Startelf verglichen mit dem Auswärtssieg beim einstigen Bundesliga-Dino gezwungen. Der gesperrte Lewis Holtby wird durch Nicolai Remberg vertreten und Tom Rothe ersetzt Finn Porath, der sich am Oberschenkel verletzt hat und für den die Spielzeit beendet ist.

Etwas Ähnliches hatte sich der und die ein oder andere beim Gegner aus der Pfalz erhofft - stattdessen blickt man in den Abgrund und steht mit dem Rücken zur Wand: Nachdem der erhoffte Funkel-Effekt bisher ausgeblieben ist, geht es für den FCK ums nackte Überleben. Zuletzt kam man gegen den direkten Abstiegskonkurrenten aus Wiesbaden nicht über ein 1:1-Remis hinaus und ist jetzt zum Punkten verdammt, wenn man auch in der kommenden Saison im Unterhaus des deutschen Fußballs antreten will.

Nach einer Serie von sechs Siegen in Folge ohne Gegentore können die Störche das Tor zur Bundesliga weit aufstoßen und wären damit in über 60 Jahren Bundesliga das erste Team aus Schleswig-Holstein, welches den Sprung in die höchste Spielklasse schafft. Nachdem gestern der FC St. Pauli mit einem 1:0 gegen Hansa Rostock vorgelegt hat, wollen die Kieler sich heute die Tabellenführung zurückholen. Vergangene Woche versetzte man im Nordderby dem HSV mit einem 1:0-Sieg in Unterzahl den möglichen Knockout im Rennen um den Aufstieg.