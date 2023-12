57. Glatzel hat das 2:1 auf dem Fuß! Pherai behauptet einen aufspringenden Ball an der mittigen Sechzehnerkante und schickt den Mittelstürmer lupfend auf die halblinke Strafraumseite. Glatzel hebt den Ball zwar an Gästekeeper Boevink vorbei, verfehlt aber die rechte Ecke um gut einen Meter.

55. Die Rothosen sind nach einer guten Stunde noch nicht wirklich in der zweiten Halbzeit angekommen, lassen die offensive Wucht noch vermissen. Nur mit einem Dreier wäre garantiert, dass sie unter den Top drei bleiben.

53. Dennis Hadžikadunić Hamburg Einwechslung bei Hamburger SV: Dennis Hadžikadunić

53. Stephan Ambrosius Hamburg Auswechslung bei Hamburger SV: Stephan Ambrosius

52. Ambrosius, der nach einem Luftduell unglücklich auf dem Steißbein gelandet war und bereits behandelt werden musste, liegt erneut am Boden. Tim Walter wird wohl zu seiner zweiten Veränderung gezwungen werden. Hadžikadunić macht sich schon bereit.

50. Während Łukasz Kwasniok in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, schickt Tim Walter mit dem 19-jährigen Oliveira einen frischen Rechtsverteidiger ins Rennen. Van Der Brempt ist in der Kabine geblieben.

47. Paderborn schnuppert am 1:2! Im Rahmen eines Gegenstoßes nimmt Muslija in der halbrechten Spur an Fahrt auf und zieht aus vollem Lauf und 18 Metern mit dem rechten Spann ab. Heuer Fernandes lenkt den Aufsetzer in der rechten Ecke mit den Fingerspitzen um den Pfosten.

46. Weiter geht's mit den zweiten 45 Minuten im Volksparkstadion! Der HSV hat es mit einem auf eine spielerische Herangehensweise setzenden, aber viele Fehler im Aufbau produzierenden Gast zu tun, gegen den er sich gemessen an der erarbeiteten Überlegenheit zu wenige gute Chancen erarbeitet. Der achte Sieg im achten Heimspiel bleibt aber machbar, wenn der SCP defensiv nicht deutlich stabiler wird.

46. Nicolas Oliveira Hamburg Einwechslung bei Hamburger SV: Nicolas Oliveira

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

1:1 steht es zur Pause der Zweitligasamstagspartie zwischen dem Hamburger SV und dem SC Paderborn 07. Die Ostwestfalen erwischten den besseren Beginn und kamen durch eine Obermair schnell zu einer Möglichkeit (4.). Träge gestartete Hanseaten drehten durch hohe Ballgewinne doch noch früh auf und gingen nach einer ausgelassenen Chance Pherais durch einen sehenswerten Distanzschuss Beńes’ in der 11. Minute in Führung. Der Gast leistete sich in der Folge zwar weitere Nachlässigkeiten im Aufbauspiel, schlug aber zurück: Bilbija verwertete ein Zusammenspiel mit Muslija zum Ausgleich (21.). In der Folge verzeichneten die Rothosen klare Vorteile in Sachsen Ballbesitz und hinsichtlich der offensiven Durchschlagskraft. Zur erneuten Führung reichte es aber nicht; die klarste Gelegenheit ließ Glatzel ungenutzt (33.). Bis gleich!

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins im Volksparkstadion soll um 120 Sekunden verlängert werden.

42. Jatta hat nach einem hohen Flügelwechsel auf links klare Tempovorteile gegenüber Heuer und schickt sich an, freie Bahn in Richtung Gästekasten zu haben. Heuer kann die entstehende Großchance mit einer sauberen Grätsche aber noch unterbinden.

40. Der HSV bewirbt sich nachdrücklich um die erneute Führung, spielt mit großer Wucht nach vorne. Der SCP setzt in dieser Phase kaum offensive Akzente, hat aber bereits gezeigt, dass er auch ohne Dominanz treffen kann.

37. ... Pherai prüft Boevink! Der Ex-Braunschweiger zirkelt den Ball aus 17 Metern mit dem rechten Innenrist halbhoch auf die halblinke Ecke. Keeper Boevink muss zwar nach vorne abklatschen lassen, doch dann kann Vordermann Heuer klären.

36. Torschütze Bénes wird unmittelbar an der halblinken Sechzehnerkante durch Klaas zu Fall gebracht, sodass der HSV einen Freistoß in aussichtsreicher Position zugesprochen bekommt...

35. Nach einigen Fehlpässen im Aufbau ist der Arbeitstag Hansens vorzeitig beendet. SCP-Coach Łukasz Kwasniok reagiert bereits weit vor der Pause und schickt mit Klefisch eine frische Kraft für das Zentrum ins Rennen.

34. Kai Klefisch Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Kai Klefisch

34. Mattes Hansen Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Mattes Hansen

33. Glatzel gegen Boevink! In einem Umschaltmoment gegen aufgerückte Ostwestfalen schickt Pherai den Mittelstürmer aus dem Zentrum steil auf die tiefe rechte Sechzehnerseite. Glatzel feuert den Ball aus leicht spitzem Winkel und sieben Metern unter Druck mittig auf die kurze Ecke. Torhüter Boevink reißt die Arme hoch und pariert.

30. Jatta verpasst aus guter Position! Öztunali flankt aus der linken Halbspur auf die rechte Sechzehnerseite hinter die gegnerische Abwehrkette. Jatta will aus gut elf Metern mit rechts direkt abnehmen, doch Musliu kann vor ihm klären.

27. Nach seiner fairen Grätsche gegen Van der Brempt wird Hoffmeier vom Belgier am linken Knöchel betroffen und muss auf dem Feld behandelt werden. Er wird seinen Arbeitstag aber aller Voraussicht nach fortsetzen können.

24. Da war mehr drin für den SCP! Obermair findet über rechts einen Weg in den Sechzehner und will dann vom Fünfereck für Ansah querlegen. Gemeinsam mit dem vorgerückten Keeper Heuer Fernandes kann Abwehrmann Schonlau das Anspiel stoppen.

21. Filip Bilbija Paderborn Tooor für SC Paderborn 07, 1:1 durch Filip Bilbija

Aus dem Nichts kommt Paderborn zum Ausgleich! Bilbija dribbelt durch das offensive Zentrum, gibt vor dem Sechzehner an Muslija ab und wird dann direkt auf die halblinke Strafraumseite geschickt. Aus vollem Lauf und zwölf Metern überwindet der Ex-Hamburger Heuer Fernandes mit einem harten Flachschuss in die halbrechte Ecke.

20. Das Walter-Team setzt die gegnerische Defensivabteilung zwar nicht durchgängig unter Druck, hat das Geschehen aber weitgehend unter Kontrolle. Vor allem das Pressing jenseits der Mittellinie funktioniert sehr gut.

17. Nach seinem dominanten Auftakt leistet sich der SCP zu viele Ungenauigkeiten im Zusammenspiel, gibt viele Bälle schon in der eigenen Hälfte schnell wieder ab. Er legt seine aktive Herangehensweise wegen dieser Probleme aber nicht ab.

14. Die Rothosen sind also auch in ihrem achten Saisonheimspiel auf Siegkurs. In der Live-Tabelle rücken sie auf Rang zwei vor. Aktuell sind sie punktgleich mit dem am Abend in Osnabrück geforderten Stadtrivalen FC St. Pauli, verfügen aber über das schlechtere Torverhältnis.

11. László Bénes Hamburg Tooor für Hamburger SV, 1:0 durch László Bénes

Bénes bringt den HSV mit einem Traumtor in Führung! Nach einem Luftduell in der halbrechten Offensivspur sichert sich der Slowake den aufspringenden Ball und donnert ihn aus gut 23 Metern mit dem linken Spann auf die obere halbrechte Ecke. Boevink steht recht weit vor seinem Kasten und kann den Einschlag unter der Latte nicht verhindern.

10. Hamburg dreht auf! Infolge eines weiteren Aufbaufehlers der Gäste kommt Glatzel an der linken Grundlinie zwar nicht an Keeper Boevink vorbei, kann aber eine Ecke herausholen. Nach deren kurzer Ausführung flankt Bénes scharf auf den Elfmeterpunkt. Glatzel nickt nicht weit rechts am Gehäuse vorbei.

7. Aus heiterem Himmel beinahe die Führung für den HSV! Nach einer hohen Eroberung Glatzels gegen Heuer im halblinken Offensivkorridor zieht Pherai aus mittigen 20 Metern mit dem rechten Spann in Richtung linker Ecke ab. Paderborns neue Nummer eins Boevink taucht schnell ab und pariert zur Seite.

4. Die frühe Chance für den SCP! Muslija behauptet den Ball an der linken Sechzehnerlinie, dribbelt in die Tiefe und gibt hoch auf die gegenüberliegende Sechzehnerseite. Der unbewachte Obermair nimmt aus gut neun Metern mit dem rechten Innenrist ab und befördert den Ball gut einen Meter links am Ziel vorbei.

2. Muslija flankt im Rahmen des ersten Vorstoßes der selbstbewusst startenden Gäste von der linken Außenbahn in die Mitte. Dort segelt der Ball an Freund und Feind vorbei.

1. Hamburg gegen Paderborn – Durchgang eins im Volksparkstadion ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Soeben haben die beiden Mannschaften die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Bei den Ostwestfalen, die ihre bisher einzigen beiden gegentorlosen Ligamatches in ihren jüngsten vier Spielen schafften und die aktuell näher an der Abstiegszone (fünf Punkte Vorsprung) als an den Aufstiegsrängen liegen (sieben), stellt Coach Łukasz Kwasniok nach dem 1:0-Heimerfolg gegen Hannover 96 dreimal um. Heuer, Hansen und Klaas ersetzen Rohr (Sehnenabriss im Oberschenkel), Schuster, Klefisch (Bank).

Auf Seiten der Hanseaten, die im letzten Vergleich mit dem SCP Anfang Mai im Saisonendspurt vor eigenem Publikum nach zweimaliger Führung nur 2:2 spielten und die die bisherigen sieben Saisonheimspiele allesamt für sich entschieden, hat Trainer Tim Walter im Vergleich zur Startelf beim DFB-Pokal-Aus bei Hertha BSC fünf personelle Änderungen vorgenommen. Neben Heuer Fernandes, der seinen Vertrag unter der Woche bis 2026 verlängert hat und anstelle von Pokaltorhüter Raab beginnt, bekommen Van Der Brempt, Ambrosius, Poręba und Glatzel den Vorzug vor Mikelbrencis, Hadžikadunić, Németh (allesamt auf der Bank) und Meffert (Gelbsperre).

Der SC Paderborn 07 musste sich in seinem Achtelfinale bei Bayer Leverkusen mit 1:3 geschlagen geben, verkaufte sich bei der wettbewerbsübergreifend ungeschlagenen Werkself aber nicht nur wegen Klaas’ zwischenzeitlichem Anschlusstreffer (83.) teuer. In der 2. Bundesliga gelang den Blau-Schwarzen am vergangenen Wochenende ein Befreiungsschlag: Nach Niederlagen gegen den 1. FC Nürnberg (1:3) und bei der SV 07 Elversberg (1:4) bezwangen sie Hannover 96 mit 1:0; nach über 70-minütiger Überzahl rutschte eine Flanke Muslijas in der Nachspielzeit in den Gästekasten (90.+1).

Der Hamburger SV beschließt heute eine emotionale wie anstrengende Englische Woche. Hatten die Rothosen im Stadtderby bei Spitzenreiter FC St. Pauli Comebackqualitäten bewiesen und nach einem 0:2-Rückstand noch ein äußerst achtbares 2:2-Unentschieden ergattert, verloren sie das DFB-Pokal-Achtelfinalspiel bei Hertha BSC auf dramatische Art und Weise. Nachdem sie durch Gegentore am Ende sowohl der 90 Minuten als auch der Verlängerung das Weiterkommen verpasst hatten, unterlagen sie im Elfmeterschießen; als einziger Schütze vergab Königsdörffer vom Punkt.