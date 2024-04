52. In den Nachwehen einer Ecke taucht Opoku im offensiven Zentrum auf und schießt aus gut 20 Metern mit dem rechten Spann in Richtung flacher linker Ecke. HSV-Schlussmann Raab muss nicht eingreifen; der Ball rollt weit an seinem Kasten vorbei.

50. Bénes mit dem zweiten Aluminiumtreffer! Eine Freistoßflanke des Ex-Mönchengladbachers, ausgeführt vom rechten Flügel mit dem linken Innenrist, setzt im Fünfmeterraum einmal auf und fliegt dann nach Jattas verpasster Abnahme gegen die linke Stange. Dann klärt der FCK durch Elvedi-

48. Während Friedhelm Funkel in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, schickt Steffen Baumgart mit Jatta eine frische Kraft ins Rennen. Der unauffällige Suhonen ist in der Kabine geblieben.

47. Ache ist im Mittelfeld unglücklich durch Hadžikadunić am Kopf getroffen werden. Der Torschütze muss auf dem Rasen behandelt werden, dürfte aber in Kürze wieder einsatzbereit sein.

46. Weiter geht's mit den zweiten 45 Minuten im Volksparkstadion! Vier Tage nach dem erfolgreichen DFB-Pokal-Halbfinale in Saarbrücken erreichen die abstiegsbedrohten Roten Teufel ein sehr ordentliches Niveau, müssen sich aber ärgern, die zahlreichen Ungereimtheiten in der Hamburger Defensive nicht schon vor dem späten Ausgleich ausgenutzt zu haben. Der HSV bietet einmal mehr viel an und muss sich wieder sehr strecken, um im Rennen um Platz drei keinen erneuten Rückschlag zu erleiden.

46. Bakery Jatta Hamburg Einwechslung bei Hamburger SV: Bakery Jatta

46. Anssi Suhonen Hamburg Auswechslung bei Hamburger SV: Anssi Suhonen

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

1:1 steht es zur Pause der Zweitligapartie zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Kaiserslautern. Der auf Konter lauernde Gast kam in der Anfangsphase gefährlicher daher, verzeichnete durch einen Kopfball Aches (5.) und einen Strafraumschuss Puchaczs (14.) gute Möglichkeiten. Die Rothosen wandelten ihre Ballbesitz- und Feldvorteile zunächst kaum in Abschlüsse um. In der Folge baute die Baumgart-Auswahl ihre Dominanz kurzzeitig deutlich aus, war im letzten Drittel aber umständlich unterwegs. Die Pfälzer befreiten sich aus der Umklammerung und schrammten durch einen Elf-Meter-Schuss Tachie, den Raab stark parierte, erneut knapp an einem Treffer vorbei (28.). Diese Chancenqualität überflügelten die Hanseaten erst in Minute 33, als Bénes per Direktabnahme den Pfosten traf (34.). Wenig später machte es der Slowake dann besser, als er eine Vorarbeit Königsdörffers aus kurzer Distanz über die Linie drückte (37.). Kurz vor dem Kabinengang nutzte der FCK dann einen durch einen von Ache abgeschlossenen Konter, um den Spielstand zu egalisieren (45.+1). Bis gleich!

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Ragnar Ache K'lautern Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 1:1 durch Ragnar Ache

In der Nachspielzeit gleicht Kaiserslautern aus! Nach Raschls robuster Eroberung gegen Reis im Mittelkreis treibt Opoku den Ball über halblinks temporeich in den Sechzehner und spielt einen flachen Diagonalpass an die halbrechte Fünferkante. Dort muss Ache mit dem rechten Innenrist nur noch einschieben.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins in Hamburg-Stellingen soll um 60 Sekunden verlängert werden.

43. Raschl kratzt den Ball von der rechten Grundlinie halbhoch vor den kurzen Pfosten. Tachie kommt zwar vor Bewacher Schonlau an den Ball, nickt aus spitzem Winkel aber weit rechts am Heimgehäuse vorbei.

42. Kaloč taucht auf der rechten Strafraumseite an der Grundlinie auf und sucht Tachie mit einer flachen Hereingabe. HSV-Schlussmann Raab ist rechtzeitig vorgerückt und wirft sich am kurzen Fünfereck auf den Ball.

40. Kaiserslautern liegt durch drei gute Chancen trotz der niedrigen Spielanteile etwas unglücklich hinten. Werden die Roten Teufel am Ende dieser historischen Woche der Verlierer im Abstiegskampf der 2. Bundesliga?

37. In der Live-Tabelle kehren die Norddeutschen durch die Führung auf den am vergangenen Wochenende verlorenen dritten Tabellenplatz zurück; Düsseldorf ist erst morgen daheim gegen Eintracht Braunschweig gefordert. Kiel, in Nürnberg mittlerweile mit 2:0 vorne, ist wie vor diesem Spieltag sieben Punkte entfernt.

34. László Bénes Hamburg Tooor für Hamburger SV, 1:0 durch László Bénes

Bénes nutzt seine zweite Chance und bringt den HSV nach vorne! Der Ex-Mönchengladbacher verlagert zunächst aus dem offensiven Zentrum zunächst auf die linke Strafraumseite. Von dort spielt Königsdörffer durch Tourés Beine an das nahe Fünfereck. Bénes ist durchgelaufen und drückt den Ball aus leicht spitzem Winkel in die kurze Ecke.

33. Bénes scheitert am Aluminium! Der durch Meffert an die linke Sechzehnerlinie geschickte Königsdörffer legt direkt quer für den in der Mitte durchstartenden Slowaken. Bénes nimmt aus vollem Lauf und 14 Metern direkt mit dem linken Innenrist ab und setzt den Ball frontal gegen den linken Pfosten.

31. Nach dem gestrigen Heimsieg Rostocks gegen Wehen Wiesbaden würde Kaiserslautern im Falle eines Unentschiedens übrigens Tabellenvorletzter bleiben. Mit einem Dreier könnten sie an diesem 28. Spieltag bis auf Rang zwölf vorrücken.

28. Tachie zwingt Raab zu einem Reflex! Der 24-Jährige ist in der Sechzehnermitte Adressat eines Querpasses Opokus von links. Mit dem zweiten Kontakt jagt er den Ball per linkem Spann aus zwölf Metern auf die halblinke Ecke. Raab ist schnell unten und rettet mit der linken Hand.

26. Ache aus der Drehung! Der gebürtige Frankfurter nimmt ein halbhohes Anspiel im Strafraumzentrum mit der Brust herunter und verarbeitet es dann nach schneller Wendung zu einem flachen Rechtsschuss. Der rauscht gut einen Meter links am Ziel vorbei.

25. Kaiserslautern kann sich mal wieder etwas befreien. Raschl zirkelt eine Ecke von der rechten Fahne im hohen Bogen an die halblinke Fünfereck. Vor dem einköpfbereiten Ache befördert Hadžikadunić den Ball per Stirn aus der Gefahrenzone.

23. Schlechte Nachrichten gibt es für die Hamburger Anhänger aus Nürnberg. Dort ist Kiel, das bereits in Überzahl spielt, mit 1:0 in Führung gegangen. Der Rückstand der Rothosen auf Rang zwei wächst in der Live-Tabelle auf neun Punkte an.

20. Die offensiven Nadelstiche der Pfälzer nehmen in den letzten Minuten deutlich ab; sie werden mittlerweile fast durchgängig ijn der eigenen Hälfte eingeschnürt. In bisher sechs Ligaspielen unter Friedhelm Funkel sind sie nur einmal ohne Gegentor geblieben.

17. Die Hanseaten kombinieren hin und wieder bereits ziemlich flüssig und tauchen nicht selten auf den Flügeln in der Tiefe auf. Die nach innen gerichteten Aktionen sind allerdings meist noch zu undurchdacht.

14. Die nächste gute Chance für die Roten Teufel! In den Nachwehen einer Ecke hat Puchacz durch einen Doppelpass mit Opoku auf der linken Strafraumseite freie Schussbahn. Er schiebt den Ball aus gut 14 Metern per rechtem Innenrist nicht weit an der flachen langen Ecke vorbei.

12. Nachdem Hadžikadunić im Mittelfeld über den Ball gehauen hat, kontert Kaiserslautern über halblinks. Opoku schafft es bis an den Sechzehner und nimmt aus 17 Metern mit dem rechten Innenrist Maß. Der abgefälschte Versuch fliegt klar an der linken Ecke vorbei.

11. Etwas zu hoch durch Schonlau! Der aufgerückte Abwehrmann erreicht Bénes' Eckstoßflanke von der linken Fahne an der halblinken Fünferkante. Er lässt den Ball über die Stirn in Richtung langer Ecke gleiten. Dieser rauscht knapp über die Latte.

9. Da war mehr drin für den FCK! Tachie erobert den Ball in der halbrechten Offensivspur gegen den zögerlichen Katterbach. Er treibt ihn bis an die Sechzehnerkante und will für den freien Opoku querlegen. Das Anspiel fängt Schonlau in höchster Not ab.

7. Bénes kommt einen Schritt zu spät! Nach Reis' hoher Hereingabe von der rechten Außenbahn köpft Königsdörffer vom fernen Fünfereck vor den rechten Pfosten. Bénes will aus drei Metern einnicken, verpasst den Ball aber knapp.

5. Der erste Abschluss gehört dem Kellerkind! Durch einen Doppelpass mit Opoku gelangt Puchacz auf dem linken Flügel hinter die gegnerische Abwehrkette. Er flankt im hohen Bogen in den Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt. Dort schraubt sich Ache höher als Bewacher Schonlau und nickt bei leichter Rücklage gut einen Meter über den rechten Winkel.

3. Königsdörffer bricht früh auf seiner linken Außenbahn an die Grundlinie durch. Per Grätsche verhindert Touré, dass der Querpass des Ex-Dresdeners vor dem Kasten landet. Die folgende Premierenecke klärt der Gast auf Anhieb.

1. Hamburg gegen Kaiserslautern – auf geht's im Volksparkstadion!

1. Spielbeginn

Soeben haben die 22 Hauptdarsteller bei bestem Wetter die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Bei den Pfälzern, die nur zwei ihrer bisherigen 13 Partien in der Fremde für sich entschieden und die seit August 2001 auf einen dreifachen Punktgewinn in Hamburg-Stellingen warten (seitdem sechs Pleiten, zwei Unentschieden), stellt Coach Friedhelm Funkel nach dem 2:0-Erfolg im DFB-Pokal-Halbfinale beim 1. FC Saarbrücken viermal um. Raschl, Ache, Opoku und Tachie nehmen die Plätze Ritters, Hansliks (beide auf der Bank), Zimmers und Redondos (beide angeschlagen nicht im Kader) ein.

Auf Seiten der Hanseaten, die im Hinspiel Ende Oktober auf dem Betzenberg nach einem zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand noch ein 3:3-Unentschieden ergatterten und die in den bisherigen fünf Matches unter Steffen Baumgart nur einmal mehr als ein Tor erzielten, gibt es im Vergleich zum 1:1-Auswärtsunentschieden bei der SpVgg Greuther Fürth drei personelle Änderungen. Anstelle von Muheim (Gelbsperre), Pherai und Jatta (beide auf der Bank) beginnen Katterbach, Poręba und Suhonen.

Der 1. FC Kaiserslautern leistete am Dienstagabend Historisches, indem er durch einen 2:0-Halbfinalerfolg beim Favoritenschreck 1. FC Saarbrücken erstmals seit 2003 und als elfter Zweitligist in der Geschichte in das DFB-Pokal-Endspiel einzog. Im nationalen Fußball-Unterhaus ist die Situation alles andere als glorreich, kämpfen die Roten Teufel doch um den Klassenerhalt. Hatten sie durch die Siege gegen die direkten Konkurrenten FC Hansa Rostock (3:0 auswärts) und VfL Osnabrück (3:2 daheim) vor vier Wochen das in der Endabrechnung rettende Ufer erklommen, rutschten die Pfälzer durch das 1:1-Auswärtsremis bei Hannover 96 und die 1:3-Heimpleite gegen Fortuna Düsseldorf wieder auf den Abstiegsrelegationsplatz ab und sind seit gestern sogar Vorletzter.

Der Hamburger SV kommt auch nach dem Abschied Tim Walters unter dessen Nachfolger Steffen Baumgart nicht wirklich ins Rollen. Hatten die Rothosen Mitte März durch ein 3:0 gegen den SV Wehen Wiesbaden den zweiten Sieg unter dem gebürtigen Rostocker eingefahren, kamen sie am vergangenen Sonntag bei der formschwachen SpVgg Greuther Fürth trotz klarer Chancenvorteile und einer auf einem sehenswerten Treffer Muheims (56.) nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und rutschten erstmals seit Ende Januar aus den Top drei.