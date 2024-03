45. +3 Halbzeitfazit:

Nach knapp 48 Minuten steht es zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf 1:0. Die Hausherren zeigen ein extrem gut organisiertes Spiel mit starker Defensive. Gute Chancen blieben lange aus, doch in der 26. Minute gelang es den Roten Teufeln mal, über die linke Seite durchzubrechen. Marlon Ritter verwertete die Flanke zur Führung. Im Anschluss zog sich Lautern vielleicht einen Tick zu weit zurück, gleichzeitig blieben sie effektiv in der Verteidigung. Bis jetzt konnten zu träge Düsseldorfer noch keinen Schuss aufs Tor abgeben. Den Gästen fehlen Kreativität und Schnelligkeit, um die Abwehr des FCK zu knacken.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Die Betreuer geben einen Daumen hoch. Das wird man sich in der Pause nochmal anschauen, denn ganz rund läuft Uchino nach dem Kopftreffer noch nicht.

45. +2 Kurz vor dem Pausenpfiff muss Uchino länger behandelt werden. Er war mit Hanslik zusammengeprallt.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Eine Ecke von links klären die Pfälzer vor den eigenen Strafraum. Da lauert Zimmermann, doch hebt den volley weit übers Tor.

43. Nach kurzem Aufbäumen hat Lautern das Spiel aus der sicheren Defensive heraus wieder unter Kontrolle. Das größte Risiko bleibt, den Schalter im Falle eines aktuell fernen Gegentores wieder umzulegen.

40. Marlon Mustapha Düsseldorf Gelbe Karte für Marlon Mustapha (Fortuna Düsseldorf)

Beim hohen Anlaufen verschätzt sich Mustapha und läuft Tomiak komplett über den Haufen. Dafür sieht er in einer ansonsten fairen Begegnung die Gelbe Karte.

37. Jetzt rollt mal ein Konter der Hausherren! Ritter treibt den Ball durchs Zentrum, bis er 20 Meter vor dem Tor ausholt und den Ball übers Tor schießt. Da war mehr drin!

36. Seit dem Führungstreffer zieht sich der 1. FCK vielleicht ein Stück zu weit zurück. Vor dem 1:0 standen sie oft direkt an der Mittellinie. Jetzt warten sie eher vor dem eigenen Sechzehner.

33. Jetzt scheinen die Gäste den Druck erhöhen zu können. Tzolis gibt einen Distanzschuss ab, der erneut mit dem Kopf zur Ecke geklärt wird. Diese führen die Rheinländer kurz aus, spielen in den Rückraum zu Tanaka, dessen Schuss weit am Tor vorbeisegelt.

32. Uchino und Tzolis setzen sich vorne links mit feinen Dribblings fest, ehe die Flanke in den Rückraum fliegt. Zimmermann läuft an, doch kann das halbhohe Zuspiel nicht gescheit abschließen. So blockt ein Lauterer per Kopf, ehe der Ball beim Nachsetzen ins Toraus springt. Abstoß!

30. Die Fortuna muss sich erstmal schütteln. Bisher geht der Plan überhaupt nicht auf. Jetzt geben sie erstmal Ballbesitz an den Gegner ab.

26. Marlon Ritter K'lautern Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 1:0 durch Marlon Ritter

Da ist die Führung! Links hat Puchacz viel Platz, um ins Zentrum zu flanken. Redondo läuft als einziger durch, aber überrascht dann alle, weil er den Ball nur über den Scheitel rutschen lässt. Dadurch hat Ritter am zweiten Pfosten viel Platz und setzt das Ding unten links ins lange Eck!

24. Fast das Eigentor! Eine Flanke aufs kurze Eck faustet Kastenmeier in den Rücken des vor ihm springenden Zimmermann. Von dessen Rücken springt die Kugel ans Außennetz. Einige Fans jubeln bereits, doch der Ball ist nicht drin!

23. Die anschließende Ecke bringt nichts ein, dennoch ist festzuhalten, dass es hier bislang nur gefährlich wird, wenn Lautern am Ball ist.

22. Jetzt wird's wieder spannend! Rechts läuft Raschl den Strafraum hinunter und flankt flach vors Tor. Kastenmeier ist zur Stelle, doch vor ihm grätscht Siebert den Ball weg!

20. Sobald die Hausherren den Ball erobern, soll es schnell nach vorne gehen. Zumindest eine Ecke springt dadurch mal heraus. Von links schlägt Puchacz den Ball vors Tor. Die Kugel wird vom zweiten Pfosten auf den ersten Pfosten und von dort zurück in die Mitte geköpft. Genau da wartet Elvedi, aber für den Verteidiger kommt der Ball ein bisschen zu hoch. So köpft er knapp am rechten Winkel vorbei!

17. Die Fortuna schiebt sich den Ball zu, während Lautern munter mitläuft. Im Moment passiert nicht viel.

14. Mit ruhigem Spielaufbau versucht Düsseldorf den Betzenberg ruhig zu stellen und eine Lücke beim Gegner zu finden. Bislang gelingt das nur bedingt.

11. Lautern spielt sich wieder in den Sechzehner des Gegners, ohne einen Abschluss herauszuholen. Letzten Endes geht es bis zum Ersatzkeeper Robin Himmelmann zurück.

8. Guter Pass von Ao Tanaka, der den Schuss antäuscht aber dann flach auf Klaus durchsteckt. Dessen Schuss wird im letzten Moment von Boris Tomiak abgegrätscht!

6. Die erste Ecke der Partie bringt nichts ein. Düsseldorf kann klären, wobei die Pfälzer im Ballbesitz bleiben.

4. Erste Chance für den FCK! Links bricht Hanslik bis zur Grundlinie durch, ehe er flach in den Rückraum ablegt. Redondo läuft ein und schießt nur knapp links vorbei!

2. Rechts bietet sich etwas Platz für Felix Klaus, doch das Zuspiel von Zimmermann gerät zu steil. Es geht mit einem Einwurf weiter.

1. Die Kugel rollt im Fritz-Walter-Stadion. Ab geht die wilde Fahrt!

1. Spielbeginn

Das Osterwochenende segnet uns mit milden Temperaturen um 16 Grad. Man ist fast geneigt, vom perfekten Fußballwetter zu sprechen. So ist auch die Stimmung wunderbar, während beide Teams aufs Feld kommen.

Robert Schneider ist vielleicht nicht der bekannteste Schiedsrichter in Deutschland, aber definitiv sehr talentiert. Seit sechs Jahren ist er in der Bundesliga aktiv und kam in dieser Saison sogar international zum Einsatz. Heute müssen er und die Assistenten Norbert Grudzinski und Daniel Bartnitzki mit einem feurigen Betzenberg klarkommen.

Das Hinspiel bot ein echtes Spektakel. Bereits nach einer guten halben Stunde schien die Partie entschieden zu sein. Richmond Tachie, das Eigentor von Jamil Siebert und Marlon Ritter brachten den Roten Teufeln ein klares 0:3 ein. Allerdings gab sich die Fortuna nicht auf. Ao Tanaka verkürzte noch im ersten Durchgang, ehe Matthias Zimmermann, Felix KLaus und nochmals Ao Tanaka das Spiel komplett drehten. 4:3 siegte F95 gegen den 1. FCK!

Auch Daniel Thioune muss zwei Ausfälle kompensieren. Ísak Jóhannesson fehlt den Rheinländern aufgrund einer Gelbsperre. Dazu fällt Nicolas Gavory mit muskulären Problemen aus. Das Duo wird von Takashi Uchino und Shinta Appelkamp ersetzt.

Friedhelm Funkel muss nach dem 1:1 in Hannover zwei Ausfälle kompensieren - die haben es aber in sich. Stammtorwart Julian Krahl fällt mit einer Handverletzung aus. Den Kampf um seinen Platz im Tor hat Robin Himmelmann knapp gegen Avdo Spahic gewonnen. Außerdem fällt Topstürmer Ragnar Ache aus. Für ihn beginnt Marlon Ritter.

Die Fortuna ist sogar schon seit sechs Spielen ungeschlagen. Nach einem kurzen Zwischentief gewann Düsseldorf drei der letzten vier Spiele, womit die Rheinländer nun wieder direkt hinter dem Relegationsrang steht. Umso wichtiger ist es nun, sich nicht wieder von der Konkurrenz abschütteln zu lassen. Gerade gegen Teams aus den unteren Tabellenregionen müssen Siege her, denn in der Konstanz entscheidet sich letzten Endes das Aufstiegsrennen.

Es war ein holpriger Start zwischen Lautern und dem Altmeister Friedhelm Funkel. Inzwischen scheinen sich Team und Trainer aber aneinander gewöhnt zu haben. Seit drei Spielen sind die Roten Teufel ungeschlagen. Darunter Siege in den direkten Duellen mit Hansa Rostock und dem VfL Osnabrück. Inklusive des jüngsten Spiels gegen Hannover stehen jetzt allerdings Duelle mit den Aufstiegsaspiranten an. Ob gegen Teams wie Düsseldorf auch gewonnen werden kann, sehen wir heute.