35. Wieder ist Huth zur Stelle. Aus halbrechter Position kommt Castrop zum Abschluss, nachdem sich zuvor Kinsombi verschätzt hatte. Den Versuch aus 17 Metern muss der Keeper aber auch haben.

34. Optisch dominiert Paderborn diese Partie, hat meistens den Ball. Die Chancen gehören aber den Gästen aus Franken, die sich nun langsam doch etwas ärgern müssen, hier nicht höher zu führen.

32. Huth hält gegen Uzun! Der Nürnberger setzt sich nach einem Einwurf auf der rechten Seite mit einem guten Dribbling sowie einem Doppelpass mit Castrop durch. So kommt er aus zehn Metern halbrechter Position zum Abschluss, dieser gerät jedoch etwas zu zentral, weshalb der Paderborner Keeper abtauchen und parieren kann.

29. Die Ecke wird sehr gefährlich! Hansen bringt die Ecke von links scharf an den zweiten Pfosten. In Der Mitte segelt Mathenia vorbei, davon scheint jedoch Bilbija so überrascht zu sein, dass er mit dem Kopf nicht hinkommt. Den hätte er nur noch einnicken müssen.

28. Den Freistoß aus 25 Metern halbrechter Position tritt Obermair, jagt das Leder jedoch in die Mauer. Im Nachgang wird Klefisch mit einem langen Seitenwechsel links im Sechzehner gefunden und holt eine Ecke heraus.

27. In zentraler Position kann sich Bilbija durch eine gute Ballmitnahme durchsetzen, wird dann jedoch von Horn festgehalten. Das gibt eine gute Freistoßposition für Paderborn.

24. Gyamerah hat eine gute Möglichkeit! Der Rechtsverteidiger gewinnt im Mittelfeld die Kugel und der Konter läuft. Links findet er Okunuki und hinterläuft diesen, bekommt dadurch das Spielgerät nach langem Sprint zurück. Aus acht Metern halblinker Position scheitert er dann mit seinem Flachschuss an der guten Fußabwehr von Huth, sein Nachschuss kann geblockt werden.

22. Nürnberg hat sich weit zurückgezogen, scheint diese Führung erst einmal absichern zu wollen. Die Gastgeber haben jede Menge Ballbesitz, finden jedoch keine wirklichen Lücken in der Club-Defensive.

20. An der rechten Eckfahne macht Platte einen Ball clever und technisch stark fest, anschließend gibt er zu Obermair weiter. Dem verspringt das Spielgerät beim Flankenversuch jedoch, so gibt es Abstoß für Nürnberg.

17. Im Mittelfeld setzt sich Okunuki gut durch und findet dann rechts am Strafraum Goller. Der will auf das Tor schießen, der Versuch wird jedoch von Kinsombi abgeblockt.

16. Langsam aber sicher sind die Gastgeber drin in der Partie, schaffen es nun besser, die Nürnberger in der eigenen Hälfte zu halten. So richtig große Chancen sind dadurch aber noch nicht entstanden.

13. Über rechts wird Platte mit einem guten Steckpass in den Strafraum geschickt, er sucht direkt Leipertz in der Mitte. Iván Márquez kann vor dem Angreifer klären.

11. Nun sind die Gastgeber mal im gegnerischen Strafraum. Oberdorf setzt aus zentraler Position links im Sechzehner Leipertz ein. Dieser gibt dann aus spitzem Winkel jedoch nicht wieder in die Mitte, sondern sucht den Abschluss. Das Spielgerät klatscht nur an das Außennetz, Mathenia muss nicht eingreifen.

10. Paderborn muss nun mal in sich gehen, denn die Räume für die Gäste sind in diesen ersten Minuten riesig. Nürnberg hat das auch gleich bestraft, Castrop hatte da wirklich keine Gegenwehr, um aus bester Position einzuschieben.

8. Jens Castrop Nürnberg Tooor für 1. FC Nürnberg, 0:1 durch Jens Castrop

Der Treffer fällt dann aber über links. Okunuki nimmt den durchstartenden Brown mit, der umgehend flach an den Elfmeterpunkt gibt. Da ist jede Menge Platz, in den Castrop hineinstoßen und dann direkt links unten vollenden kann. Huth hat keine Chance. Die Führung ist bereits zu diesem frühen Zeitpunkt verdient.

8. Immer wieder stößt der Club über rechts vor, nun steht bei einem solchen Angriff jedoch Goller im Abseits. Dennoch, die Gastgeber offenbaren dort doch einige Lücken.

6. Die Gäste kommen etwas besser rein in diese Partie, durch ihr hohen Gegenpressing gelingen ihnen immer wieder gute Ballgewinne. Der SCP hat aktuell noch Probleme, wirklich konstruktiv nach vorne zu kommen.

4. Mit einem Steilpass setzt Gyamerah rechts Goller ein, der die Kugel flach in den Sechzehner bringt. Etwas glücklich kommt das Spielgerät über Uzun mitgelaufenen Gyamerah, der aus neun Metern halbrechter Position aber weit drüber schießt.

2. Im Aufbau verliert Klefisch einen Ball, Uzun kommt so ins Spiel. Letztlich kann Nürnberg aus der Situation aber keine Gefahr erzeugen, weil Paderborn gut zurückarbeitet.

1. Dann rollt der Ball auch schon. Paderborn hat angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Nicolas Winter den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Die Statistik spricht dabei eindeutig für die Gäste, die so etwas wie der Angstgegner der Paderborner sind. Von wettbewerbsübergreifend neun Duellen hat der SCP nur eines gewonnen, ein Spiel endete Unentschieden. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass nur eine Partie mit einem Zwei-Tore-Unterschied beendet wurde, der Rest war immer enger. So dürfen wir uns auf ein spannendes Duell freuen.

Für Paderborn wie auch für Nürnberg beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz vier Zähler, auch der Club würde da schon gerne dranbleiben. Dafür hilft heute aber nur ein Dreier. Letzte Woche gab es eine bittere wie späte Niederlage gegen Schalke, zuvor gewannen die Franken jedoch wettbewerbsübergreifend drei Spiele in Folge. Zudem hat man so, traditionell enorm wichtig in Nürnberg, die Fans wieder auf seine Seite gezogen. Diese Aufbruchsstimmung wollen die Gäste auch heute in Punkte ummünzen.

Das heutige Spiel ist ein Duell darum, wer oben dranbleiben kann. Es trifft nämlich der Tabellenzehnte auf den Elften, beide haben 18 Punkte auf dem Konto. Was allerdings auch auf beide Teams zutrifft: Sie sind gut in Form. Paderborn gewann zuletzt im DFB-Pokal gegen Freiburg, danach gab es einen Sieg gegen Karlsruhe, der vor allem aufgrund der Kaltschnäuzigkeit beeindruckte. Insgesamt hat der SCP von den wettbewerbsübergreifend letzten acht Partien nur eine verloren, daran wollen die Ostwestfalen heute natürlich anknüpfen.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Paderborn nimmt Trainer Lukas Kwasniok im Vergleich zum letzten Spiel drei Veränderungen vor. Für Muslija, Nadj und Conteh kommen Hansen, Leipertz und Platte rein. Muslija fehlt dabei wegen des nachzuholenden EM-Qualifikationsspiels mit dem Kosovo, das ist sehr bitter für die Gastgeber. Auf der anderen Seite rotiert auch Nürnberg-Coach Christian Fiel, allerdings nur auf einer Position. Gürleyen wird durch Iván Márquez, der nach Rot-Sperre zurück ist, ersetzt. Geis, Hungbo, Lawrence und Schindler fehlen allesamt verletzungsbedingt.