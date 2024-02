11. Mit One-Touch-Fußball kombinieren die Ostwestfalen über die linke Seite: Leipertz schickt Koen Kostons steil in den linken Halbraum, der nun viel Platz hat. Aber die Flanke des Niederländers blockiert Florian Carstens, zudem stand David Kinsombi im Abseits.

11. Im Verlauf dieser Woche wurden die Pläne eines Investoreneinstiegs bei der DFL verworfen. Somit könnte uns am heutigen Abend das erste Mal seit Wochen ein Spiel ohne Unterbrechung durch Tennisbälle, Schokolade, Fallobst, RC-Autos und was auch immer die Ultragruppierungen sich alles so einfallen lassen haben bevorstehen.

10. Der darauf folgende Eckball bringt dann nichts ein, aber der technisch starke Schuss von Obermair hat definitiv für Raunen im Stadion gesorgt.

9. Ein dickes Ding! Raphael Obermair tritt mit dem rechten Schlappen direkt an und umkurvt mit seinem schönen Schuss die Mauer. Florian Stritzel fliegt in die richtige Ecke und lenkt den Ball gerade so mit dem kleinen Finger seines rechten Handschuhs an die Querlatte und hinter das Tor zum Eckball.

8. Den wollte er haben - und er bekommt ihn! Robert Leipertz lässt sich nahe der Strafraumgrenze im Luftduell gegen Robin Heußer fallen und holt eine aussichtsreiche Freistoßposition raus.

6. Zum ersten Mal ist die Abwehr des SVWW gefordert: Sascha Mockenhaupt grätscht routiniert rechts im Strafraum gegen Robert Leipertz den Ball zur Ecke weg, die anschließend nichts wirklich erwähnenswertes einbringt.

4. Der erste energetische Vorstoß der Hausherren über den rechten Flügel: Amar Ćatić dribbelt an drei Paderbornern vorbei und gibt in die Mitte zu Prtajin, der aber sehr dicht bewacht wird. Zwar schafft der Goalgetter der Hessen es noch, den Ball in eine halbrechte Position im Sechzehner nahe der Grundlinie zu Froese zu geben, für den der Winkel aber viel zu spitz wird.

2. Knapp und damit regelwidrig verfehlt Amar Ćatić im Zweikampf mit Marcel Hoffmeier das Spielgerät auf Kosten eines Freistoßes für die Gäste von der Mittellinie.

1. Schiedsrichter der heutigen Partie ist Florian Lechner, der hauptberuflich als Referent im Bundestag arbeitet. Mit im Team hat er Steven Greif und Julius Martenstein an den Seitenlinien, Nico Fuchs in der Coachingzone und Michael Bacher im Kölner Videokeller.

1. Wiesbaden gegen Paderborn - rein in die erste Hälfte!

1. Spielbeginn

Im Eingangstunnel des Kabinenbereichs machen sich die beiden Teams bereit zum Einlaufen. Gleich geht es los!

Bevor wir in die Partie einsteigen, werfen wir einen kurzen Blick in den Rückspiegel! Im Hinspiel drehte der SC Paderborn 07 vor eigenem Publikum einen 0:1-Halbzeitrückstand und ging dank Toren von Sebastian Klaas und dem mittlerweile abgewanderten Niclas Nadj als Sieger vom Platz. In bisher sieben Aufeinandertreffen in der zweiten und dritten Liga ist die Bilanz ansonsten relativ ausgeglichen. Mit einem Sieg heute hätte Wiesbaden in dieser Statistik genauso viele Siege zu verbuchen wie die Gäste (3). Zuletzt gelang dies im Dezember 2017 beim 4:1-Erfolg, damals in der 3. Liga. Ein Sieg über die Ostwestfalen im Unterhaus lässt noch auf sich warten.

Łukasz Kwasniok mahnte vor dem Gastspiel in Hessen zur Vorsicht und erwartet ein "Fifty-Fifty-Spiel": "Wiesbaden ist gut organisiert. Sie warten auf Momente, können dich aber auch hoch anlaufen. Auf den Schienen haben sie viel Tempo und mit Ivan Prtajin vorne einen Top-Stürmer. Für einen Aufsteiger machen sie tolle Arbeit. Der SV Wehen Wiesbaden hat eine große, wuchtige Mannschaft. Daher werden wir bei Standards gut verteidigen müssen." Auch er muss vier Änderungen in der Mannschaft vornehmen. Martin Ens ist nach seinem Platzverweis gesperrt, für ihn rückt Musliu in die Abwehrkette. Zudem starten heute Adriano Grimaldi, Ilyas Ansah und Jannis Heuer von der Bank. In die erste Elf rücken dafür Kai Klefisch, Sebastian Klaas und Robert Leipertz.

Wehens Coach Markus Kauczinski zeigte sich auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Heimspiel kämpferisch, war aber dennoch voller Lob für den heutigen Gegner: "Sie haben eine hungrige Mannschaft mit einem guten Trainer, der einen ausgeglichenen Kader zur Verfügung hat und sehr viel wechseln kann. [...] Dazu sind sie eine gut eingespielte, erfahrende Mannschaft, die auch eine gewisse Ruhe und Kaltschnäuzigkeit besitzt, um ihr Spiel durchzuziehen. Wir werden schauen, wie wir gesamtheitlich ihre Passwege zustellen und ihre Stärken wegnehmen können, welche Muster wir erkennen und wie genau wir darauf reagieren." Viermal wechselt der Übungsleiter der Hessen in der Anfangsformation: Den mit einer Gelben Karte gesperrten Vukotic ersetzt Florian Carstens. Im Mittelfeld nimmt Amar Ćatić den Platz von Thijmen Goppel ein. Für den erkrankten Nick Bätzner rückt Kianz Froese in die hängende Spitze und Ivan Prtajin stürmt anstelle von Nikolas Agrafiotis.

Nach zuletzt zwei Siegen am Stück gab es für die heutigen Gäste eine 0:4-Klatsche gegen Holstein Kiel. Sich aus dem Aufstiegsrennen zu verabschieden kommt für die Elf von Łukasz Kwasniok aber nicht in Frage. Denn weil der HSV und Fürth zuletzt schwächelten, beträgt der Rückstand auf Platz drei nur vier Zähler.

Im Duell um wichtige Punkte im Kampf um den Verbleib in Deutschlands zweithöchster Spielklasse musste der Aufsteiger vergangenen Samstag Federn gegen Schalke 04 lassen. Kenan Karaman traf in einer ereignisarmen Begegnung für die Knappen vom Punkt. Damit sind die Wiesbadener seit drei Partien ohne Sieg und der eigentlich bequeme Vorsprung auf die Abstiegsränge dahin.