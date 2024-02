45. +8 Halbzeitfazit:

Der 1. FC Kaiserslautern führt zur Halbzeit mit 1:0 gegen den SC Paderborn! Das Spiel war nur wenige Sekunden alt, da jubelte der Betzenberg bereits: Puchacz schlug eine gefühlvolle Ecke in den Fünfmeterraum und der angelaufene Elvedi wurde nicht entscheidend gestört - der Abwehrspieler köpfte ins lange Eck (3.). Paderborn musste sich in der Anfangsphase erstmal fangen, hätte nach einem freistehenden Kopfball von Musliu jedoch ausgleichen müssen (13.), die Abseitsfalle des FCK hatte überhaupt nicht funktioniert. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, die Gastgeber waren insgesamt aber die aktivere und offensivere Mannschaft.

45. +8 Ende 1. Halbzeit

45. +6 Nach einem Ballgewinn im letzten Drittel leitet Ritter sehenswert per Hacke in den Lauf von Puchacz, ein Abwehrspieler des SCP fängt den Pass im Strafraum noch rechtzeitig ab.

45. +3 Kaiserslautern wirkt in der Schlussphase wieder etwas griffiger, zu Abschlüssen kommen die Gastgeber aber kaum noch.

45. +1 Wegen der Fanproteste, der Behandlungspause von Ronstadt und dem VAR-Check gibt es satte sieben Minuten oben drauf.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7

44. Den FCK-Fans schmeckt diese Entscheidung natürlich nicht, der Paderborner Torhüter wird nun bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen.

42. Der Schiedsrichter nimmt den Elfmeter zurück! Der VAR schreitet ein und tatsächlich hat der Keeper zuerst den Ball getroffen. In der Normalgeschwindigkeit war das schwer zu sehen, aber die Zeitlupen zeigen das eindeutig.

40. Elfmeter für Kaiserslautern! Puchacz geht zentral einem langen Ball nach und wird vom herauslaufenden Boevink zu Fall gebracht, weil der Keeper mit dem Fuß voll durchzieht und den Lauterer in der Magengegend trifft.

37. Die Roten Teufel werden bei eigenem Eckstoß gefährlicher, denn Boevink packt in der Luft nicht richtig zu und macht den Ball dadurch noch mal scharf. Es steht aber kein Lauterer im direkten Umkreis, daher kann der Keeper die Kugel im zweiten Anlauf sichern.

35. Es geht weiter mit einem Paderborner Freistoß von der linken Eckfahne, der Abschluss wird aber zur Ecke geblockt. Diese spielen die Gäste kurz, die Hereingabe von Kinsombi fliegt dann aber ins Niemandsland und damit verpufft die Aktion des SCP.

34. Jean Zimmer K'lautern Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Jean Zimmer

34. Frank Ronstadt K'lautern Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Frank Ronstadt

32. Zuerst wird das Spiel unterbrochen, weil Ronstadt eine Behandlung braucht und dann fliegen von den Rängen doch ein paar Früchte mehr aufs Feld, sodass Ordner auf den Platz kommen. Die Akteure auf dem Platz müssen sich damit nun gedulden.

30. Strafraumszenen sind aktuell eher Mangelware, was vor allem daran liegt, dass der SCP mehr Kontrolle übernimmt und Lautern damit in der Defensive beschäftigt.

28. Auch auf dem Betzenberg kommt es zu kurzzeitigen Fanprotesten, schnell geht es aber weiter und Paderborn baut von hinten auf.

25. In den Zweikämpfen geht es von Minute eins an richtig zur Sache, der Schiedsrichter lässt die Karten bisher aber stecken. Immer wieder kommt es im Mittelfeld zu Fouls, die den Spielfluss unterbrechen.

22. Lautern kontert im eigenen Stadion! Niehues treibt den Ball durchs Zentrum und legt dann halbrechts raus zum mitgelaufenen Ache. Nach zwei Übersteigern liegt der Ball auf dem linken Fuß des Stürmers, sein Abschluss aus rund 14 Metern fliegt dann aber zu zentral aufs gegnerische Tor.

20. Der SCP groovt sich von Minute zu Minute mehr ein, die Kugel läuft gut durchs Mittelfeld und immer wieder spielen sich die Gäste das Leder direkt zu und bewegen Lautern dadurch gut. Aus dem Spiel heraus warten die Westfalen aber noch auf die erste Torchance.

18. Das Spiel ist bereits früh sehr unterhaltsam, weil beide Teams mit dem Ball am Fuß aktiv nach vorne spielen. Der FCK wird dabei aktuell noch etwas zielstrebiger, Paderborn hat sich nach dem frühen Rückstand aber nun gut gefangen und spielt mutig mit.

15. Lautern spielt immer wieder gut in die Tiefe: Kaloč schickt Ache auf der rechten Seite mit einem halbhohen Ball auf die Reise, der Stürmer wird vor dem Strafraum von Musliu noch rechtzeitig eingeholt und wird entscheidend gestört.

13. Musliu köpft den Ball freistehend vorbei! Paderborn wird durch einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld zum ersten Mal gefährlich, weil Kaiserslautern vergeblich auf Abseits spielt. Musliu kommt aus rund zehn Metern frei zum Kopfball, bringt die Kugel aber nicht aufs Tor - das hätte der Ausgleich sein müssen.

11. Puchacz fehlt ein Meter! Der Linksverteidiger hat sich in den gegnerischen Strafraum geschlichen und steht bei einem Steckpass am Fünfmeterraum plötzlich komplett blank. Der Verteidiger will das Leder direkt mit rechts im Tor unterbringen, setzt den Ball aber knapp am rechten Pfosten vorbei.

10. Während Paderborn sich immer noch fangen muss und offensiv bisher noch nicht stattfindet, strahlt der FCK bei jeder Aktion Gefahr aus und die Fans gehen aus dem Sattel.

8. Lautern jubelt erneut, aber die Fahne ist oben! Ritter tankt sich im Zentrum durch und steckt durch auf Ache, der aus 14 Metern den Torhüter ausguckt und mit links im linken Eck verwandelt. Der Stürmer stand jedoch gute zwei Meter im Abseits, daher kommt der Pfiff nicht überraschend.

5. Die Stimmung im Fritz-Walter-Stadion ist damit sehr früh direkt mal explodiert! Kaiserslautern presst sehr früh und setzt Paderborn am gegnerischen Strafraum unter Druck, das frühe Tor gibt den Roten Teufel auf jeden Fall Auftrieb.

3. Jan Elvedi K'lautern Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 1:0 durch Jan Elvedi

Was für ein Auftakt des FCK! Die Gastgeber erzwingen direkt mal eine Ecke, die Puchacz von rechts gefühlvoll zum Tor hin reinbringt. Elvedi läuft von hinten rein, springt mit gutem Timing rein und versenkt das Leder per Kopf ins lange Eck.

1. Die Kugel auf dem Betzenberg rollt!

1. Spielbeginn

Im Hinspiel am vierten Spieltag hatte der FCK das bessere Ende auf seiner Seite und feierte damals mit dem 2:1 gegen Paderborn den zweiten Sieg in Folge. Stürmer Ache bewies seine Kopfballstärke und brachte die Roten Teufel mit 2:0 in Führung. Die Westfalen kamen durch Muslija noch zum Anschlusstreffer, für mehr reichte es dann aber nicht mehr, weil im letzten Drittel die Gefahr fehlte.

In der Tabelle liegen die beiden Zweitligisten weit auseinander: Während sich Paderborn zwischenzeitlich auf Platz sechs vorgeschoben hatte, befindet sich Kaiserslautern im absoluten Abstiegskampf und belegt aktuell den Relegationsplatz. Zehn Punkte trennen die beiden Teams vor diesem direkten Duell voneinander! Das Torverhältnis der Gäste gleicht sich komplett aus und liegt bei 0, der FCK dagegen hat acht Treffer mehr kassiert als selbst geschossen.

Die Gäste aus Westfalen haben zuletzt das Westduell gegen Fortuna Düsseldorf fulminant mit 4:3 gewonnen, machten es dabei trotz einer 3:0-Pausenführung hinten raus aber noch mal spannend. Nachdem der SCP mit einer Niederlage und einem Remis gestartet war, durfte sich Paderborn damit über den ersten Pflichtspielsieg 2024 freuen. Trotz des Siegs nehmen auch die Gäste zwei Wechsel vor: Ens und Klefisch bekommen den Vorzug gegenüber Hansen (Bank) und Curda (nicht im Kader).

Der FCK musste nach dem Siegeszug im DFB-Pokal zuletzt in Elversberg einen Dämpfer hinnehmen: Mit 1:2 musste man sich nach intensiven 90 Minuten geschlagen geben, in der Offensive fehlte gegen den effizienten Aufsteiger in vielen Momenten die nötige Frische. Bei den Roten Teufeln gibt es zwei Veränderungen in der Startelf: Niehues kehrt nach seiner Gelbsperre zurück, sein Vertreter Raschl fehlt heute dagegen komplett. In der Abwehr müssen die Gastgeber außerdem auf den angeschlagenen Touré verzichten, Soldo nimmt seinen Platz ein.