35. Karaman scheitert an der Unterkante der Latte! Der gebürtige Stuttgarter gelangt auf der linken Sechzehnerseite dank Churlinov an den Ball und packt bei zugestellter Bahn aus 13 Metern einen wuchtigen Schuss mit dem linken Spann aus. Der Versuch raucht über Hoffmann hinweg und wird dann erst von der Unterseite des Querbalkens gestoppt.

32. Idrizi wird in der offensiven Mitte durch Churlinov von halbrechts bedient. Er zirkelt den Ball aus 18 Metern mit dem linken Innenrist auf die flache linke Ecke. Hoffmann lenkt den Ball sicherheitshalber um den Pfosten; er wäre wohl nicht im Netz eingeschlagen.

30. Karaman mit dem Kopf! Der ehemalige türkische Nationalspieler kann nach einer Eckstoßflanke Seguins von der rechten Fahne vom Elfmeterpunkt unbedrängt köpfen. Sein mittiger Abschluss bleibt aber schon an Abwehrspieler Bičakčić hängen.

28. Braunschweig kontert! Nachdem er auf halbrechts einen Querpass abgefangen hat, leitet Ivanov den schnellen Gegenstoß der Gäste ein. Kaufmann übernimmt jenseits der Mittellinie und sucht Gómez etwas überhastet mit einem flachen Diagonalpass in den Sechzehner. Der ist für den Amerikaner nicht erreichbar.

26. Die Niedersachsen laufen in diesen Minuten Gefahr, zu passiv zu werden, die Hausherren zu tief in der eigenen Hälfte zu empfangen. Schalke kommt allmählich ins Rollen und nähert sich der Führung an.

23. Terodde findet Karaman! Der S04-Kapitän taucht mittig vor der letzten gegnerischen Linie auf und steckt etwas zu scharf steil auf seinen Offensivkollegen durch. Dessen freie Bahn in Richtung Gästekasten verhindert eine saubere Ballannahme.

22. Kamiński mit der ersten Chance der Königsblauen! Der aufgerückte Innenverteidiger lässt eine Freistoßflanke Seguins aus der halblinken Offensivspur aus mittigen zehn Metern über die Stirn in Richtung halbhoher rechter Ecke gleiten. Keeper Hoffmann verhindert den Einschlag mit einer starken Flugeinlage.

20. Schalke verpasst es, den Gast dauerhaft an dessen Sechzehner zu drücken. Es kommt kaum zu Kontakten am und im Hoheitsgebiet von Braunschweigs Schlussmann Hoffmann.

17. Murkin rettet in höchster Not! Philippe gelangt durch einen langen Schlag aus der Braunschweiger Hälfte auf der linken Strafraumseite in den Rücken der gegnerischen Abwehrkette. Er nimmt den Kopf hoch und will für Gómez querlegen. Am rechten Fünfereck spitzelt Murkin den Ball vor dem Angreifer im letzten Augenblick ins Toraus.

15. Das Geraerts-Team verfügt mittlerweile über mehr Struktur im Aufbau und kann so Ballbesitzvorteile verzeichnen. Die ganz tiefen Räume bespielt es aber weiterhin ziemlich selten.

13. Gómez nimmt auf dem linken Flügel an Fahrt auf und schirmt den Ball gegen Matriciani ab, ehe er ihn von der Grundlinie scharf vor den kurzen Pfosten befördert. S04-Torhüter Müller ist wachsam und schmeißt sich auf die geplante Vorarbeit.

11. Terodde mit der Direktabnahme! Schalkes Kapitän ist im Strafraumzentrum Adressat einer halbhohen Hereingabe Idrizis von der linken Außenbahn. Trotz enger Bewachung probiert sich Terodde aus 14 Metern mit einem Schuss per rechtem Innenrist. Wegen starker Rücklage fliegt der Ball weit über das Gästegehäuse.

8. Braunschweigs Abwehrchef Bičakčić muss nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Heimkapitän Terodde auf dem Feld behandelt werden. Für den erfahrenen Defensivmann scheint es aber infolge einer kurzen Pause weitergehen zu können.

6. Churlinov setzt aus zentralen 28 Metern einen ersten Warnschuss der Gelsenkirchener ab. Der flache Versuch ist in der halblinken Ecke aber leichte Beute für Gästetorhüter Hoffmann.

5. Den Königsblauen ist in den ersten Momenten die zuletzt gewachsene Verunsicherung anzumerken. Im Aufbauspiel mangelt es ihnen noch an Präzision; die Premierenszene im letzten Felddrittel lässt bisher auf sich warten.

3. Der BTSV wird früh gefährlich! Bičakčić schickt Gómez aus dem Mittelkreis mit einem Flugball auf die rechte Strafraumseite. Der Amerianer will Kaufmann mit einem halbhohen Anspiel in Szene setzen. Der Angreifer kommt am nahen Fünfereck allerdings einen Schritt zu spät.

1. Schalke gegen Braunschweig – die ersten 45 Minuten in der Veltins-Arena laufen!

1. Spielbeginn

Soeben haben die beiden Mannschaften die Katakomben in Richtung Rasen verlassen. Über 60000 Zuschauer sehen sich das Kellerduell vor Ort an.

Bei den Niedersachsen, die das Hinspiel Mitte August im Eintracht-Stadion durch einen Treffer Kaufmanns (21.) mit 1:0 für sich entschieden und die sich unter der Woche noch mit dem schwedischen Mittelfeldspieler Hampus Finndell (Djurgårdens IF, Leihe) und Linksverteidiger Anderson Lucoqui (Hertha BSC) verstärkten, die beute heute noch fehlen, stellt Coach Daniel Scherning nach dem 1:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Magdeburg einmal um. Ex-Schalker Tauer bekommt den Vorzug vor Helgason (Bank).

Auf Seiten der Gelsenkirchener, die lediglich vier ihrer bisherigen neun Heimspiele gewannen und die kürzlich mit Rechtsverteidiger Brandon Soppy (Atalanta BC, Leihe, zuletzt Torino FC) einen weiteren Winterneuzugang holten, hat Trainer Karel Geraerts im Vergleich zur 1:4-Auswärtsniederlage beim 1. FC Kaiserslautern sechs personelle Änderungen vorgenommen. Neben Müller, der wie erwartet zwischen den Pfosten Fährmann ersetzt, beginnen Kamiński, Matriciani, Schallenberg, Idrizi und Churlinov anstelle von Baumgartl, Mohr, Topp (allesamt auf der Bank), Brunner (Gelbsperre) und Tempelmann (nicht im Kader). Soppy gehört zum erweiterten Aufgebot.

Eintracht Braunschweig hat zwar wie der heutige Gastgeber 20 Zähler auf dem Konto, befindet sich aber in einer ganz anderen Gefühlswelt. Anfang Dezember noch abgeschlagener Vorletzter mit neun Punkten Rückstand auf die rettende Zone, kam der BTSV seit dem zweiten Adventswochenende mit vier Siegen in vier Spielen richtig ins Rollen und ist mittlerweile wieder ein realistischer Anwärter auf den Klassenerhalt. Den beachtlichen 2:1-Auftakterfolg bei Herbstmeister KSV Holstein vergoldete er am Sonntag mit einem 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Magdeburg.

Der FC Schalke 04 bleibt im nationalen Unterhaus ein Sorgenkind und läuft Gefahr, auf direktem Weg in die Drittklassigkeit durchgereicht zu werden. Nachdem die Königsblauen durch einen ziemlich stabilen Dezember mit einem doch noch guten Gefühl inklusive Hoffnung auf mittelfristige Verbesserung in die Winterpause gegangen waren, stehen sie nach zwei Rückrundenpartien noch ohne Ausbeute da. So folgte dem ordentlichen Auftritt bei der 0:2-Heimniederlage gegen den Hamburger SV ein auf einer ganz schwachen Leistung beruhende 1:4-Auswärtspleite beim 1. FC Kaiserslautern.