46. Blendi Idrizi Schalke Auswechslung bei FC Schalke 04: Blendi Idrizi

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Pause auf Schalke! Der Hamburger SV führt in der Veltins-Arena mit 2:0 und das geht auch völlig in Ordnung. Nach einem hitzigen Beginn, bei dem die Schalker früh nach vorne preschten, nahm der HSV das Heft in die Hand und nutzte die Fehler der königsblauen Abwehr eiskalt. Der mutterseelenallein vor dem Tor stehende Immanuël Pherai wusste in der 22. Minute einen Abwehrbock von Marcin Kamiński zu seinem Vorteil zu nutzen und stellte die Führung her. Auch am 0:2 war Kamiński beteiligt, denn seine stümperhafte Ballannahme hatte den tödlichen Pass Dompés zur Folge, bei dem die HSV-Abwehrleute zu weit weg von László Bénes standen. Zwischendurch setzte Thomas Ouwejan einen Freistoß für die bisher blassen Schalker ans Aluminium. Wie wird es in der zweiten Halbzeit weitergehen?

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +4 Fast bietet sich für László Bénes nochmal ungeheuerlich viel Freiraum vor dem Tor von Ralf Fährmann, doch beim Zuspiel von Jonas Meffert ist dann ein Schalker Bein dazwischen.

45. +2 Dass Schalkes Chefcoach Karel Geraerts reagieren muss, steht außer Frage. Doch welche Lösungen können er und seine Truppe nach dem Seitenwechsel anbieten?

45. +1 Vier Minuten werden aufgrund der Unterbrechungen nachgespielt.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

45. Marcin Kamiński Schalke Gelbe Karte für Marcin Kamiński (FC Schalke 04)

Referee Jablonski hatte zunächst Vorteil für den HSV bei einem Foul des Polen an Robert Glatzel laufen lassen. Er hat sich aber den Übeltäter gemerkt und verwarnt diesen nun im Nachgang.

43. Ouwejan bringt die Hereingabe scharf und hoch in die Box, dort springt schließlich Ramos höher als Seguin und klärt die Situation.

43. Die Ecke klärt Heyer sicher hinters Toraus. Noch eine Ecke.

42. Kurz vor einem Eckstoß für Schalke 04 muss Cédric Brunner zur Behandlung runter vom Feld. Er hat offenbar einen Schlag aufs Knie abbekommen.

41. Karel Geraerts wird seinen Defensivleuten einiges auf den Weg geben müssen. Die Schalker verteidigen sehr hoch und nicht nah genug am Mann, was auch die beiden Gegentore erklärt.

39. Viel zu einfach! Der von den eigenen Fans oft gescholtene Moritz Heyer läuft links bis zur Grundlinie in der Hälfte der Gastgeber und lässt Blendi Idrizi locker aussteigen. Im Zentrum sucht er Robert Glatzel, wird aber noch so weit abgedrängt, dass er es aus spitzem Winkel selbst mit einem Flachschuss versuchen muss - Fährmann ist da.

37. Die Antwort des FC Schalke 04? Kenan Karaman verwertet eine hohe Flanke von rechts per Kopfball, bekommt aber nicht genug Kraft hinter die Kugel und spitzelt das Leder rechts am Gestänge vorbei.

35. László Bénes Hamburg Tooor für Hamburger SV, 0:2 durch László Bénes

Der Ungar erhöht auf 2:0! Kaminski leitet im Zentrum der Abwehr unglücklich den Ball zu Jean-Luc Dompé weiter, der in Richtung linke Strafraumkante sprintet. Er lässt Cédric Brunner per Übersteiger aussteigen und steckt dann ins Zentrum zu Bénes durch, der aus zwölf Metern sofort abzieht und das 2:0 besorgt. Das war bockstark herausgespielt!

33. Cédric Brunner Schalke Gelbe Karte für Cédric Brunner (FC Schalke 04)

Weil Brunner mit unfairen Mitteln und ohne Chance auf den Ball einen Konter des HSV stoppt, gibt es Gelb.

33. Bumm! Nachdem Keke Topp gegen Moritz Heyer einen vielversprechenden Freistoß rausholt, jagt Thomas Ouwejan aus 25 Metern einen Flatterball aus halbrechter Position mit voller Wucht an die Querlatte! Da wäre Heuer Fernandes machtlos gewesen, wäre der Ball wenige Zentimeter tiefer eingeschlagen.

32. Gute Flanke von Cedric Brunner aus dem rechten Halbfeld in die Box des HSV, aber nur um Zentimeter springt Heyer höher als der auf den Kopfballtreffer lauernde Glatzel.

30. Die erste halbe Stunde ist gespielt. Bisher fehlen die großen Torchancen in dieser Partie. Die einzige hochkarätige Torgelegenheit konnte der HSV für sich nutzen, weshalb es hier 1:0 für die Gäste steht.

29. Die nächste Ecke für den HSV: László Bénes will den Ball scharf auf den zweiten Pfosten bringen. Ralf Fährmann kann die Flugbahn aber antizipieren und schnappt sich das Spielgerät. Keine Gefahr für das Tor der Hausherren!

27. Simon Terodde setzt ein Ausrufezeichen! Nach einem langen Einwurf der Schalker in der Nähe der linken Eckfahne holt der Rekordtorschütze der 2. Bundesliga zum Flugkopfball aus - und jagt die Kugel direkt in die Arme von Daniel Heuer Fernandes.

24. Auch die Offensivakteure des Hamburger SV stören jetzt sehr früh in der gegnerischen Hälfte. Die Schalker Abwehrspieler sind verunsichert und kommen kaum zu Momenten der Entlastung.

23. Verschlafen - anders kann man das Verhalten von Schalkes Defensive und besonders Marcin Kamiński in dieser Situation nicht nennen. Wie reagieren die Knappen auf den Rückstand aus dem Nichts?

22. Immanuël Pherai Hamburg Tooor für Hamburger SV, 0:1 durch Immanuël Pherai

Die Führung für den HSV! Völlig ungedeckt kommt Pherai nach einer unglaublich präzisen Flanke von Ignace Van Der Brempt acht Meter vor dem Tor zum Kopfball, weil die Zuordnung in der Abwehrkette absolut nicht stimmt. Pherai trifft den Ball optimal und lässt Ralf Fährmann keine Chance!

20. In dieser Phase neutralisieren sich die Mannschaften weitgehend im Mittelfeld, das Tempo aus den ersten Minuten ist erstmal raus.

19. Wieder muss Sven Jablonski kurz das Spiel unterbrechen, da erneut Goldtaler und Tennisbälle aus den Fanreihen den Weg aufs Feld finden.

18. Nur wenige Augenblicke später schalten die Hanseaten um und versuchen es über die rechte Außenbahn. Über Umwege kommt die Pille zu Bakery Jatta, der aus 20 Metern mit seinem Abschluss aber deutlich links am Tor vorbeizielt.

17. Ein dicker Bock von Ambrosius leitet fast das Desaster für den HSV ein: Er patzt im Mittelfeld bei der Ballannahme, sodass der Ball zu Simon Terodde verspringt. Doch der Routinier bekommt nicht genug Tempo in den Sprint, sodass Van Der Brempt ihn erfolgreich ablaufen kann.

16. Nachdem zwischenzeitlich auch aus der Schalker Kurve vereinzelt Bälle in Richtung des Felds geflogen sind und die Ordner sie weggeräumt haben, setzt Sven Jablonski die Begegnung fort. Derweil bekommt auch die DFL mit vulgären Sprechchören ihr Fett weg. Die Fans haben sich klar positioniert.

13. Aus der HSV-Kurve fliegen als zusätzliche Protestaktion Tennisbälle und symbolische Goldtaler auf das Spielfeld, das Spiel ist erstmal kurz unterbrochen.

12. Zwölf Minuten sind rum, jetzt sind die Fans auch zu hören: Wie am letzten Spieltag vor der Winterpause protestieren die Fangruppierungen gegen den Investoreneinstieg bei der DFL und schweigen die ersten zwölf Minuten der Partie.

11. Auch der HSV ist jetzt mehr um Spielkontrolle bemüht, lässt den Ball aber in den Reihen des Gegners laufen um auf Fehler der hoch verteidigenden Schalker zu lauern.

10. Nach einer Ecke von Jean-Luc Dompé rutscht Ralf Fährmann im Fünfmeterraum unglücklich weg und hat Glück, dass der Ball zu hoch für die lauernden HSV-Spieler in die Box kam. Fast fängt der HSV sich einen Konter ein, aber Guilherme Ramos unterbindet den Sprint von Karaman.

8. ...und diesen Standard bringt Ouwejan 22 Meter vor dem Tor aus halbrechter Position gefährlich in die Box der Gäste, die aber das Leder ins Seitenaus klären können. Den zweiten Ball will Keke Topp von der rechten Außenbahn in die Mitte bringen. Es bleibt beim Wollen, denn Heuer Fernandes greift sich die Kugel.

7. Fast wie beim Wrestling geht László Bénes im Mittelfeld gegen Blendi Idrizi zu Werke. Das gibt eine gute Freistoßposition für die Knappen aus dem rechten Halbfeld...

6. Schalke 04 presst früh in die Hälfte des Gegners und stört den HSV im Spielaufbau.

5. Kurz danach gibt es die nächste Ecke, diesmal klärt die Abwehr der Hansestädter souverän am ersten Pfosten nach vorne.

4. Ouwejan führt den Eckstoß kurz aus. Zunächst bereinigt die HSV-Abwehr nach einer Flanke von Kenan Karaman die Situation, doch den Abpraller legt sich Tobias Mohr im Rückraum auf den Schlappen und zieht mit dem Vollspann ab! Torwart Daniel Heuer Fernandes taucht zur Seite ab und lenkt das Leder aus der Gefahrenzone.

3. Nach einer Freistoßhereingabe von Thomas Ouwejan aus dem rechten Halbfeld klärt Moritz Heyer zum ersten Eckstoß für Schalke!

2. Schiedsrichter der Partie ist übrigens der gelernte Bankkaufmann Sven Jablonski. Unterstützt wird er von Christian Dietz und Asmir Osmanagic sowie Lukas Benen an der Coachingzone. Im Videokeller ist Harm Osmers für die kniffligen Szenen zuständig.

1. Nach wenigen Sekunden gibt es einen frühen ersten Abschluss: László Bénes haut 25 Meter zentral vor dem Kasten mit dem linken Fuß mal drauf, aber stellt damit Ralf Fährmann nicht vor eine große Herausforderung.

1. Los geht's! Der HSV in den weißen Jerseys hat Anstoß und spielt erstmal auf die Nordkurve zu.

1. Spielbeginn

Genug des Vorgeplänkels! Die Veltins-Arena ist gut gefüllt und die Fans voller Spannung auf das heutige Samstagabendspiel. Nur noch wenige Augenblicke, dann geht es los!

In 105 Pflichtspielen zwischen Schalke und dem HSV konnten beide Teams 40 Siege einfahren. Es ist aber erst das vierte Aufeinandertreffen in Deutschlands Unterhaus - bisher konnte Königsblau noch keines davon gewinnen. Der letzte Heimsieg für Schalke gegen den ehemaligen Bundesliga-Dino datiert vom 19. November 2017: Franco Di Santo und Guido Burgstaller erzielten die Tore beim 2:0-Triumph in der Saison, an deren Ende der HSV sich aus der Bundesliga verabschiedete und bis heute dort nicht mehr gesehen wurde.

HSV-Übungsleiter Tim Walter vor dem Spiel: "Schalke will sicher noch einmal alles mobilisieren und noch einmal angreifen, um vielleicht doch noch das Unmögliche möglich zu machen und noch einmal oben heranzukommen. Dafür werden sie eine Serie starten wollen, weshalb ich sie sehr offensiv erwarte." Vier Veränderungen in der Anfangsformation nimmt Tim Walter im Vergleich zum 2:0-Erfolg beim "Club" vor. Der verletzte William Mikelbrencis wird durch Moritz Heyer ersetzt, zudem kommt Ignace Van Der Brempt für Nicolas Oliveira in die erste Elf. Auch den erneut verletzten Kapitän Sebastian Schonlau muss Walter ersetzen. Für ihn beginnt Guilherme Ramos. Zudem rückt Jean-Luc Dompé für Levin Öztunali auf den linken Flügel.

"Wir spüren positive Vibes, die die Spieler in den vergangenen Wochen selbst kreiert haben. Das wollen wir auch gegen Hamburg sehen und zwar über 90 Minuten. Wir müssen Leidenschaft auf dem Platz zeigen. Wenn uns das Woche für Woche gelingt, werden wir in der Tabelle klettern", so Schalkes Trainer Karel Geraerts, der guter Dinge zu sein scheint. Im Vergleich zum 2:2 gegen Greuther Fürth, mit dem man sich in die Pause verabschiedete, setzt er weitgehend auf die gleiche Startelf. Zu einer Veränderung ist er jedoch gezwungen: Derry Murkin hat gegen die Franken die Gelb-Rote Karte gesehen und kann heute nicht mithelfen. Seine Position links in der Abwehrkette nimmt Thomas Ouwejan ein.

Bevor wir uns mit der Gegenwart beschäftigen, blicken wir zurück auf das Hinspiel, mit dem auch die aktuelle Zweitligasaison eröffnet wurde - und dieses Aufeinandertreffen hatte es in sich: Nach einem 1:2-Rückstand zur Pause drehte der Hamburger SV im eigenen Stadion nach dem Seitenwechsel auf und schickte die Königsblauen am Ende eines furiosen Fußballabends mit 5:3 nach Hause. László Bénes und Robert Glatzel trafen doppelt für das Team von Tim Walter.

Viele Erfolgserlebnisse konnten die Knappen und der HSV in der Vorbereitung nicht verbuchen. Während die Hansestädter aber immerhin dem niederländischen Überfliegerklub PSV Eindhoven ein 2:2-Remis abtrotzen konnten, gewann Schalke 04 mit dem 3:1 gegen KAS Eupen nur eines von drei Testspielen. Welcher der beiden Traditionsklubs erwischt den besseren Start in die Rückrunde?