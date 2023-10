14. Die bessere Mannschaft dieser Anfangsphase sind die Düsseldorfer. Appelkamp nimmt zentral ein wenig Tempo auf und zieht ab, doch ein Lauterer blockt.

11. Zimmermann arbeitet bei einem Konter der Gäste aus der Westpfalz stark zurück und fängt einen schwachen Pass von Zimmer ab.

10. In der Auftaktphase hat Düsseldorf mehr Ballbesitz, sucht aber noch die entscheidende Lücke. Lautern steht defensiv weitestgehend gut.

8. Der zweite Eckball ist kurz ausgeführt harmloser. Iyoha ist am linken Strafraumeck eigentlich ziemlich frei, doch seine gechippte Flanke ist schwach und wird problemlos verteidigt.

7. Klaus geht in ein Laufduell mit Redondo, flankt aus dem Lauf heraus. Die abgeblockte Hereingabe bringt den ersten Eckstoß ein, Appelkamp findet den einlaufenden und sehr freistehenden de Wijs. Vom ersten Pfosten aus drückt der Niederländer den Ball hoch rechts am gegnerischen Gehäuse vorbei.

5. Kastenmeier kommt bei einem hohen Steilpass auf Ache heraus und köpft den Ball vor dem gegnerischen Stürmer weg. Weil der Ball im ersten Anlauf noch nicht ganz geklärt ist, sprintet der F95-Keeper beinahe bis zur Mittellinie und schießt die Kugel dann weit weg.

3. Fortuna spielt im Heimtrikot, Lautern weicht auf die neongelben Outfits aus. Ein erster Halbfeldfreistoß der Fortunen ist harmlos.

1. Benjamin Brand ist der Unparteiische und eröffnet diese Partie mit seinem Anpfiff, Daniel Siebert sitzt im Kölner Keller. Lautern schenkt den Ballbesitz sofort mit einem weiten Schlag ins Toraus her.

1. Spielbeginn

Vor dem Anpfiff wird in einer Schweigeminute den Opfern der schrecklichen Geschehnisse im Nahostkonflikt gedacht.

Die Mannschaften laufen in die Merkur Spiel-Arena ein, die Stimmung in Düsseldorf ist prächtig. Beide Fankurven präsentieren eine sehenswerte Choreo.

Bei Fortuna ergeben sich nach dem 1:1 gegen den VfL Osnabrück drei Änderungen. Hinten rechts stellt Daniel Thioune Zimmermann statt Uchino auf. Ao Tanaka spielt anstelle von Jóhannesson, Vermeij stürmt an Ginczeks Stelle.

Tomiak, Ritter und Zimmer stehen von den drei Rückkehrern auch in der Startformation, die Dirk Schuster nach den letzten erfolgreichen Spielen kaum verändert. Gezwungenermaßen muss er nur den verletzten Puchacz ersetzen und lässt Redondo an seiner Stelle auflaufen.

Mit Marlon Ritter, Boris Tomiak, Lex-Tyger Lobinger und allen voran dem jetzigen Lautern-Kapitän Jean Zimmer, der 80 Pflichtspiele für Düsseldorf bestritt, kommen vier ehemalige Fortunen an ihre alte Wirkungsstätte zurück.

Klar für den Gastgeber spricht der direkte Vergleich: Düsseldorf hat vier der letzten fünf Pflichtspiele gegen den FCK gewonnen – eins davon im DFB-Pokal – und nur zwei der bisherigen 14 Zweitligapartien gegen die Roten Teufel verloren (neun Siege, fünf Remis). Die insgesamt beeindruckenden 42-Bundesligaduelle zeugen zwar von der großen Geschichte beider Teams, liegen aber schon mindestens 27 Jahre zurück.

Fortuna stellt nach den beiden heutigen Gegentreffern von Spitzenreiter St. Pauli aktuell die beste Defensive der Liga, nur sieben Mal hat Kastenmeier hinter sich greifen müssen. Die Lauterer Offensive wird also gefordert sein heute.

Düsseldorf ist etwas die Puste ausgegangen. Nach zuvor drei Siegen in Folge mit 11:2 Toren gab es zuletzt drei Spiele ohne Sieg, zweimal kam die Fortuna zu Hause nicht über ein 1:1 hinaus (gegen Hannover und Osnabrück) und auswärts beim HSV gab es eine knappe 0:1-Niederlage.

In der Pause haben die Lauterer gegen den französischen Erstligisten FC Metz getestet und 2:3 verloren. Im restlichen Oktober steht ein hartes Programm an: Nach dem heutigen Abendspiel in Düsseldorf wartet nächste Woche am Betzenberg erneut im Topspiel der HSV, ehe Lautern im DFB-Pokal den aktuell kriselnden Erstligisten FC Köln empfängt.

Die Roten Teufel haben eine breite Brust. Nach zwei Auftaktniederlagen zum Saisonbeginn blieben sie im Anschluss ungeschlagen, inzwischen dauert die Serie acht Pflichtspiele an. Mit einem 3:1-Heimsieg hat sich der FCK in die Länderspielpause verabschiedet, in den letzten beiden Auswärtsspielen kam Lautern nicht über ein Unentschieden hinaus (1:1 beim KSC, 2:2 in Osnabrück).

Die tabellarische Konstellation bei diesem Topspiel ist spannend: Kaiserslautern hat 17 Punkte und liegt auf Platz 4, Fortuna hat nur zwei Zähler weniger auf dem Konto und rangiert auf Platz 6. Lautern kann aufgrund von St. Paulis Unentschieden punktemäßig mit dem Tabellenführer und seinem Stadtrivalen HSV gleichziehen, wird aufgrund einer deutlich schwächeren Tordifferenz aber wohl kaum vorbeiziehen können. Fortuna könnte mit einem Sieg am heutigen Gegner vorbei und auf Platz 3 oder 4 springen, mit einer Niederlage würden die Düsseldorfer die Top-Teams mehr und mehr aus den Augen verlieren - nachdem man vor zwei Spielen noch die Tabellenführung innehatte.

Es ist das erste Spiel des Projekts “Fortuna für alle”, das allen Zuschauenden freie Tickets ermöglicht und dementsprechend für eine volle Hütte sorgt. Gegen St. Pauli (19. Spieltag) und Braunschweig (28. Spieltag) wird es ebenfalls Gratis-Spiele geben, das Projekt soll langfristig möglichst alle Heimspiele der Saison beinhalten. Für einige Lauterer Fans ist es etwas unglücklich, dass es ihr Spiel betrifft, denn die FCK-Fans hätten bei einem normalen, nicht ausverkauften Spiel wohl deutlich mehr als “nur” den Gästeblock gefüllt.