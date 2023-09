59. Jason Ceka Magdeburg Gelbe Karte für Jason Ceka (1. FC Magdeburg)

Der Ex-Schalker steigt von hinten gegen Paul Seguin ein, klare Gelbe Karte!

58. Gute Offensivaktion der Knappen: Ouédraogo schiebt rechts heraus zu Kabadayı, der mit seiner Einwechslung definitiv frischen Wind ins Schalker Team gebracht hat. Flach schiebt er die Kugel zu Polter, der mit einem langen Schritt jedoch nicht richtig Druck auf das Spielgerät bekommt. Zu mittig ist der Schuss ebenfalls.

57. Seguin erobert den Ball im Mittelfeld stark, gibt ihn dann mit einem Fehlpass aber auch viel zu einfach wieder her.

55. Yusuf Kabadayı Schalke Gelbe Karte für Yusuf Kabadayı (FC Schalke 04)

Für einen leichten Zupfer bekommt Kabadayı Gelb, taktisches Foul.

53. Aktuell hat sich das Geschehen etwas abgekühlt, der Ball ist meist im Mittelfeld.

50. Polter dreht sich gegen Heber ein und bekommt den Ball kurz vor dem Kasten dann nicht entscheidend auf diesen. Aufgrund eines leichten Kontaktes wird Polter behandelt, ein Foul lag aber nicht vor.

49. Der zweifache Torschütze Silas Gnaka hat wohl einen Schlag auf die schon angeschlagene Hand bekommen, er wird kurz behandelt.

48. Ouwejans Eckbälle sind bisher noch nicht besonders erfolgreich, auch die Halbfeldflanke von Murkin bleibt erfolglos.

46. Mit je einem Wechsel auf beiden Seiten geht es weiter, Schalke beginnt auch den zweiten Durchgang mit viel Dampf.

46. Henning Matriciani Schalke Einwechslung bei FC Schalke 04: Henning Matriciani

46. Cédric Brunner Schalke Auswechslung bei FC Schalke 04: Cédric Brunner

46. Cristiano Piccini Magdeburg Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Cristiano Piccini

46. Jamie Lawrence Magdeburg Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Jamie Lawrence

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +9 Halbzeitfazit:

Der 1. FC Magdeburg führt nach einem enorm intensiven ersten Durchgang mit 2:1 auf Schalke und springt in der Live-Tabelle sogar an die Tabellenspitze. Die ersten 35 Minuten dominierten die Elbestädter das Geschehen nach Belieben, gingen durch zwei starke Distanzschüsse von Silas Gnaka (16., 27.) vollkommen verdient mit 2:0 in Führung. Schalke drohte auseinanderzufallen, es gab die ersten Pfeifkonzerte und beim FCM schien alles zu funktionieren. Aus dem Nichts wendete sich das Spielgeschick, zwei Schalker Chancen (36., 39.) brachten den Glauben in der Veltins-Arena und im Team von Thomas Reis zurück. Terodde nahm ein Magdeburger Geschenk im Spielaufbau dankend an und verkürzte auf 1:2 (40.). Im Anschluss blieben die Schalker hartnäckiger, es entwickelte sich ein umkämpftes Spiel.

45. +9 Ende 1. Halbzeit

45. +8 Sebastian Polter Schalke Gelbe Karte für Sebastian Polter (FC Schalke 04)

Polter hat heute schon viel zu meckern gehabt und wird nun dafür mit der Gelben Karte bestraft.

45. +7 Cédric Brunner Schalke Gelbe Karte für Cédric Brunner (FC Schalke 04)

Atik geht ins Dribbling, Brunner kann sich nur mit einem taktischen Foul gegen den schnellen Gegenspieler wehren.

45. +5 Diese erste Halbzeit hat sich ab Minute 35 enorm gewandelt, noch vor etwa zwanzig Minuten hätte wohl niemand an ein sich so aufbäumendes Schalke geglaubt.

45. +4 Eine scharfe Flanke hat FCM-Torwart Reimann erst im Nachgreifen sicher und begräbt den Ball vor dem anstürmenden Murkin, der bislang eher unauffällig ist, unter sich.

45. +3 Beim Eckstoß kommt Ouédraogo am zweiten Pfosten ans Spielgerät, schlägt aber mit einer feinen Bewegung einen weiteren Haken. Dadurch ist der Winkel zu spitz, er jagt den Ball hoch am kurzen Eck vorbei.

45. +2 Tempelmann mit Gewalt! Aus mehr als 25 Metern donnert er die Kugel aufs FCM-Gehäuse. Reimann pariert unkonventionell und baggert den Ball in Volleyball-Manier neben das Tor.

45. +2 Lawrence verteidigt stark gegen den agilen Ouédraogo und bleibt dabei fair.

45. +1 Angesichts zweier Tore und der Verletzungsunterbrechung gibt es sieben Minuten Nachschlag!

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7

45. Michael Langer Schalke Einwechslung bei FC Schalke 04: Michael Langer

45. Marius Müller Schalke Auswechslung bei FC Schalke 04: Marius Müller

44. Und tatsächlich: Müller verlässt bitter weinend den Platz, will seine Verletzung noch nicht wahrhaben. Das Schalker Lazarett vergrößert sich.

42. Bei einem Abschlag zieht es Marius Müller wohl in die Leiste, der Keeper geht sofort zu Boden und fordert direkt die Physiotherapeuten. Das sieht nicht gut aus.

41. Aus spitzem Winkel probiert es Kabadayı, schießt aber klar drüber.

40. Sebastian Polter Schalke Tooor für FC Schalke 04, 1:2 durch Sebastian Polter

Schalke nimmt das FCM-Geschenk an! Die Hausherren laufen nun mal weit vorne an, Magdeburg will seiner Spielweise dennoch treu bleiben und versucht hinten heraus zu spielen. Das rächt sich jedoch, Seguin erobert den Ball nur ein paar Meter nahe der Strafraumkante und legt herüber zu Polter. Der bleibt cool und schiebt mit links flach ins linke Eck ein.

39. Polter verpasst denkbar knapp! Schalke ist jetzt da! Ouédraogo macht das auf der linken Seite stark, geht bis an die Grundlinie vor und bringt den Ball dann scharf vor das Tor. Polter rutscht nur knapp zu spät in den Fünfmeterraum.

38. Höchststrafe für Mohr! Noch in der ersten Halbzeit wird er nach einem schwachen Auftritt ausgewechselt und verlässt mit hängendem Kopf den Platz.

38. Yusuf Kabadayı Schalke Einwechslung bei FC Schalke 04: Yusuf Kabadayı

38. Tobias Mohr Schalke Auswechslung bei FC Schalke 04: Tobias Mohr

37. Nach einem Offensivfoul geraten Reimann und Baumgartl kurz aneinander, schnell beruhigen sich die Gemüter wieder.

36. S04-Doppelchance! Eine Freistoßflanke verlängert Kamiński gefährlich, doch Reimann reagiert blendend und verhindert dank starkem Reflex den Anschlusstreffer. Paul Seguin probiert es direkt im Anschluss aus der Entfernung, wieder pariert Reimann.

34. Lange dauert es nicht bis zur nächsten FCM-Chance: Nach einem Schalker Ballverlust dreht Atik auf und beendet ein Solo mit einem geschlenzten Rechtsschuss neben den Pfosten. Es könnte schon 3:0 stehen in Gelsenkirchen!

33. Schalke bleibt in der Defensive enorm lethargisch, das wird nun auch mit einem Pfeifkonzert vom Publikum bestraft. Eine Eckstoßvariante bekommen die Königsblauen nicht verteidigt, ein nächster Distanzschuss fliegt auf das linke Eck zu - dieses Mal ist Müller aber zur Stelle.

32. Mal Jubel von den Heimfans: Brunner klärt mit einem guten Timing vor dem anlaufenden Atik.

30. Bei der Mannschaft aus dem Ruhrpott werden die Sorgenfalten beim Blick auf der Tabelle noch größer. Aktuell belegen die Knappen den Relegationsplatz, morgen spielen aber noch die beiden schwächer postierten Teams, Hertha BSC und VfL Osnabrück.

29. Die Titz-Elf macht bisher so gut wie alles richtig, vor allem im Mittelfeld haben sie die Schalker fest im Griff. Schalke findet hingegen kaum Lösungen.

27. Silas Gnaka Magdeburg Tooor für 1. FC Magdeburg, 0:2 durch Silas Gnaka

Erst die Glanztat Müllers, Sekunden danach kann er nichts mehr machen. Im Mittelfeld hat Gnaka zu viel Platz, spielt den Steilpass auf Schuler. Der scheitert an Müller, der die Ecke gut zu macht. Doch die Situation ist noch heiß, Ceka wird im Strafraum von einigen Schalkern umstellt, doch der Rückraum ist komplett frei. Dort legt die Nummer zehn den Ball dann auch hin, Gnaka kommt ungestört zum Schuss und schweißt den Distanzschuss erneut flach ins linke Eck. Der Schuss ist eine Kopie vom ersten Treffer.

25. Bell Bell behauptet das Leder stark gegen Mohr, holt schließlich den Freistoß an der Seitenlinie in der eigenen Hälfte heraus. Die kleinen Zweikämpfe gehen meist an die Magdeburger.

24. Nach einem von zwei Magdeburgern zu hart geführtem Luftduell flankt Ouwejan den Halbfeldfreistoß Richtung Elfmeterpunkt. Dort hat aber ein FCM-Akteur die Lufthoheit und klärt den Ball. Stand jetzt sind die Standardsituationen der Hausherren noch ausbaufähig.

22. Vielversprechender ruhender Ball für die Gäste: Etwa 25 Meter vor dem Tor wird Barış Atik es mit einem direkten Freistoß probieren. Sein Schuss fliegt aber deutlich zu niedrig in die Schalker Mauer.

20. Tolle Momentaufnahme für alle Magdeburg-Fans: In der Live-Tabelle springt der FCM an die Tabellenspitze, könnte an diesem Spieltag von der HSV-Niederlage in Elversberg profitieren.

19. Tobias Mohr zieht aus halbrechter Position ab, knallt den Ball aber klar zu hoch über den gegnerischen Kasten. Dennoch mal eine ordentliche Annäherung.

18. Das Tor ist das logische Resultat der vorigen Minuten. Schalke hat nach der Pyrotechnik-Pause nicht mehr ganz so viel Biss auf dem Platz gezeigt, Magdeburg bekam immer mehr Ballbesitz und geht mit der Kugel in der aktuellen Phase auch sehr selbstbewusst um.

16. Silas Gnaka Magdeburg Tooor für 1. FC Magdeburg, 0:1 durch Silas Gnaka

Schalkes Lethargie wird bestraft! Nach einem langen Ball klären die Königsblauen den Ball nicht konsequent genug, schließlich spielt Mohr den Ball vor die Füße von Gnaka. Der reagiert stark, legt sich den Ball etwa zwanzig Meter vor dem Tor auf den linken Fuß und schießt trocken ins linke Eck ein - keine Chance für Marius Müller!

15. Auch auf der anderen Seite gibt es eine emotionale Verbindung: Der Vater von Schalkes Sechser Paul Seguin, Wolfgang Seguin, ist eine wahre FCM-Legende, Paul ist gebürtiger Magdeburger.

14. Luca Schuler und Jason Ceka vereinen bis dato fünf Tore auf sich und kehren heute gemeinsam an die alte Wirkungsstätte zurück. Beide sind in der Knappenschmiede ausgebildet worden.

12. Magdeburg führt eine Ecke kurz aus und kombiniert sich stark in den Strafraum. Ein paar gefährliche Situationen entstehen, doch die Gäste kommen nicht entscheidend in die Schussposition. Schließlich klären die Schalker.

10. Jason Ceka mit der ersten Einzelaktion im Schalker Strafraum, nach einigen schnellen Bewegungen setzt er den Ball aus spitzem Winkel jedoch ins Außennetz.

8. Schalke gibt in den ersten Minuten etwas mehr den Ton an, aktuell spielt sich aber noch das Meiste im Mittelfeld ab.

7. Immer noch hängt der Nebel im Stadion, ist aber inzwischen weiter nach oben gestiegen. Weiter geht's also, unabhängig der Pyrotechnik ist die Stimmung in Gelsenkirchen prächtig.

5. Durch die Pyrotechnik ist es neblig geworden in der Veltins-Arena. Der Unparteiische unterbricht das Spiel daher für kurze Zeit.

4. Schiedsrichter der Partie ist Michael Bacher, ihm assistiert Pascal Müller im Kölner Keller. Einen Schalker Eckstoß faustet FCM-Keeper Dominik Reimann aus der Gefahrenzone.

2. Ein erster Halbfeldfreistoß der Schalker ist harmlos.

1. Schalke spielt selbstverständlich in den königsblauen Heimtrikots, die Gäste aus Sachsen-Anhalt tragen die dunklen Auswärtstrikots.

1. Spielbeginn

Ein kurzer Moment der Stille: Es wird den Flut- und Erdbebenopfern in Libyen und Marokko in einer Schweigeminute gedacht.

Etwa 6.000 FCM-Fans sind wohl mitgereist, in beiden Fankurven gibt es eine Choreo - bei beiden Fanlagern mit viel Pyrotechnik.

Auch beim 1. FC Magdeburg gibt es im Vergleich zum 6:4 gegen Hertha BSC zwei Wechsel, beide verletzungsbedingt. Kapitän Amara Condé kehrt in die Startelf zurück und ersetzt Elfadli, Gnaka rückt dafür wohl nach hinten. Statt El Hankouri spielt Nollenberger.

Weil Terodde den Schalkern verletzungsbedingt fehlt, spielt Sebastian Polter in der Sturmspitze. Außerdem kommt Neuzugang Derry Murkin zum Startelfdebüt, er spielt anstelle von Soichiro Kozuki. Im Mittelfeld und in der Defensive verändert sich bei den Knappen nichts.

Kurios: Schalke und Magdeburg sind bereits in drei Pflichtspielen aufeinandergetroffen, davon jedoch kein Ligaspiel. Im Dezember 2000 gewann Schalke das DFB-Pokal-Viertelfinalduell mit 1:0 und wurde fünf Monate später im Finale gegen Union Berlin Pokalsieger. Die vorigen beiden Duelle waren zu Zeiten des geteilten Deutschlands im UEFA-Cup: In der 2. Runde 1977/78 warf der damalige Vizemeister der DDR-Oberliga den Vizemeister der Bundesliga mit zwei klaren Siegen aus dem Turnier, Magdeburg wurde erst im Viertelfinale vom späteren UEFA-Cup-Sieger PSV Eindhoven gestoppt.

Während der Länderspielpause testeten beide Teams: Schalke gewann beim Drittligisten SSV Ulm 4:2, Magdeburg kam - ebenfalls gegen ein Drittligateam - nicht über ein Unentschieden hinaus und trennte sich 1:1 von Erzgebirge Aue.

Vor der Länderspielpause waren die Magdeburger am bisher wohl spektakulärsten Spiel dieser Zweitligasaison beteiligt, das Zehn-Tore-Festival gegen die Hertha gewann der 1. FCM mit 6:4. Dabei bewiesen die Sachsen-Anhaltiner mehrfach Moral: Die Gäste aus Berlin gingen viermal in Führung, doch Magdeburg hatte stets die Antwort parat und drehte das Spiel schließlich ganz.

Bei Magdeburg könnte die Stimmung hingegen kaum besser sein. Drei Siege und zwei Unentschieden hat der FCM zum Saisonauftakt feiern dürfen, ist dank des Erstrundensiegs im DFB-Pokal somit in den ersten sechs Saisonspielen ungeschlagen. Dies hatte sich schon zum Ende der letzten Saison abgezeichnet: Saisonübergreifend hat Magdeburg von zwölf Pflichtspielen nur eins verloren. Der dreifache DDR-Meister steht aktuell im deutschen Fußball so gut da wie noch nie seit der Wiedervereinigung.

Immer wieder aufkommende Unruheherde im Team und verletzungsbedingte Ausfälle verbessern die Situation nicht wirklich. Der vorerst beigelegte Streit zwischen Trainer Reis und Keeper Ralf Fährmann wird zunächst keinen weiteren Zündstoff bekommen: Ralf Fährmann fehlt verletzt, Marius Müller wird sich damit aber eventuell noch mehr auf der Torwartposition festspielen. Auch Kapitän Simon Terodde fehlt mit einer leichten Wadenverletzung.

Dieses Aufbäumen fehlt noch im Hier und Jetzt: Nach dem 1:1 beim SV Wehen Wiesbaden haben die Königsblauen auch nach fünf Spielen nur eine schwache Punkteausbeute von vier Zählern und stehen früh mit dem Rücken zur Wand. Sollte die Mannschaft von Thomas Reis auch im sechsten Spiel den zweiten Ligasieg vermissen lassen, wird der Rückstand auf die oberen Plätze langsam gefährlich groß.

Schalkes enttäuschender Zweitligastart ähnelte dem Saisonauftakt vor zwei Jahren, als am Ende die Meisterschaft und der direkte Aufstieg feststand. Damals folgte aber ab Spieltag fünf eine starke Serie von sechs Siegen in sieben Spielen.