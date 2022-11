45. Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen Bielefeld und Kaiserslautern noch 0:0, obwohl die Partie eigentlich ohne jegliche Abtastphase sofort viel Tempo hatte. Beide Mannschaften erarbeiten sich auch vereinzelte Chancen, ohne dass aber ein richtig zwingender Abschluss dabei war. Nach einer guten halben Stunde nahmen die Ostwestfalen dann das Heft zunehmend in die Hand und schnürten die Roten Teufel in der eigenen Hälfte ein. Zu dicken Chancen kam es allerdings nicht, ehe der erste Durchgang kurz vor dem Pausenpfiff dann doch noch einen Aufreger bereithielt. Lasme, der nach taktischem Foul bereits die Gelbe Karte sah, übersah Tomiak bei einem hohen Pass in die Tiefe und erwischte seinen Gegenspieler im Gesicht, was ihm die Ampelkarte einbrachte. Die zuletzt starken Arminen müssen damit zu zehnt weiterspielen.

45. Daniel Scherning Bielefeld Gelbe Karte für Daniel Scherning (Arminia Bielefeld)

Scherning, der den Platzverweis nicht wahrhaben will, redet nach dem Pausenpfiff auf den Unparteiischen ein und wird letztlich mit einer Gelben Karte abgekühlt.

45. Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Brian Lasme Bielefeld Gelb-Rote Karte für Brian Lasme (Arminia Bielefeld)

Ist das bitter! Bei einem hohen Ball in die Tiefe hat Lasme nur Augen für den Ball und will den etwas zu scharfen Pass mit gestrecktem Bein annehmen. Damit trifft er allerdings Tomiak im Gesicht. Der Schiedsrichter hat keine Wahl und schickt den 23-Jährigen mit der Ampelkarte unter die Dusche.

44. Bastian Oczipka setzt sich im Dribbling gegen zwei Gegenspieler durch und legt dann auf Manuel Prietl quer, der die Kugel jedoch nicht behaupten kann.

42. Die Roten Teufel sind bei ihren raren Vorstößen inzwischen aber auch extrem zahm geworden. Bei einem hohen Ball in die Tiefe erreicht Schad das Leder nicht mehr vor der Grundlinie. Abstoß Bielefeld.

40. Hack stößt mit viel Tempo vom Flügel aus nach innen und zieht dann aus 24 Metern einfach mal mit rechts aufs lange Eck ab, das er jedoch deutlich verfehlt. In der Summe ist das einfach alles zu harmlos, was die Blauen im Spiel nach vorne veranstalten. Abstoß Kaiserslautern.

38. Bei den Pfälzern häufen sich im Aufbauspiel momentan die Fehlpässe, was auch dem Umstand geschuldet ist, dass die Gastgeber das Pressing in den letzten Minuten stark hochgefahren haben. Allerdings erarbeiten die bemühten Bielefelder sich keine nennenswerten Abschlüsse.

35. Im Moment ist ein ganz leichtes Übergewicht der Ostwestfalen auszumachen. Die Roten Teufel ziehen sich ein Stück weit zurück, stehen defensiv aber sehr stabil.

32. Bastian Oczipka passt auf Andrés Andrade, der aber schon einen Schritt zu weit ist und die Kugel nur noch per Hacke mitnehmen kann. Die schwierige Ballverarbeitung missglückt und die Kugel landet im Toraus. Abstoß Kaiserslautern.

30. Brian Lasme Bielefeld Gelbe Karte für Brian Lasme (Arminia Bielefeld)

Redondo droht, zu enteilen, und Lasme reißt seinen Gegenspieler kurzerhand an der Schulter um. Das ist ein taktisches Foul und damit eine klare Gelbe Karte.

28. Boyd und Redondo kommen nicht so richtig durch. Letzterer probiert es auf engem Raum aus 18 Metern direkt, aber Ramos blockt die Kugel entscheidend ab, die ohne Tempo bei Fraisl ankommt. Der muss das Leder nur noch aufnehmen.

26. Hack zieht alleine gegen zwei Gegenspieler am linken Flügel das Foul, das der Arminia einen vielversprechenden Freistoß einbringt. Der Gefoulte führt den Freistoß auch selbst aus, aber sein hoher Ball in die Box wird von Tomiak per Kopf geklärt.

24. Kurzzeitig verlagert sich die Partie, die sehr lebhaft von einer auf die andere Seite wechselt, mal ein wenig ins Zentrum. Wirklich beruhigen will aber kein Team die Begegnung, die weiterhin intensiv und temporeich bleibt.

21. Auf der anderen Seite flankt Redondo extrem scharf auf den zweiten Pfosten, wo Klement sich löst und per Kopf wuchtig abschließt. Der Ball rauscht denkbar knapp rechts am Tor der Ostwestfalen vorbei. Fraisl nimmt sich daraufhin seine Mitspieler lautstark zur Brust.

19. Hack flankt vom Strafraumeck aus auf Serra, der das Leder an der Fünf-Meter-Linie per Hinterkopf aufs Tor bringen will. Kein schlechter Versuch, aber letztlich auch kein Problem für Luthe.

16. Lasme kommt nicht an Tomiak vorbei und zieht kurzerhand vom linken Flügel aus nach innen. Aus 18 Metern zentraler Position zieht er dann mit rechts ab, schießt aber halbhoch und zentral auf Luthe, der sicher zupackt. Ungefährlich.

13. Boyd legt für Ritter ab, der nicht lange fackelt und sofort flach abschließt. Fraisl steht aber gut und kann den Ball sicher unter sich begraben.

12. Ritter spielt einen perfekten Diagonalball auf Redondo, der im Bielefelder Strafraum gegen Klünter ins Dribbling geht, jedoch nicht am Rechtsverteidiger der Blauen vorbei kommt.

10. Die Ostwestfalen sind insgesamt gut in der Partie und treten bislang keineswegs wie ein Tabellenletzter auf. Auch der FCK erwischt aber einen guten Start, wodurch das Tempo von Anfang an angenehm hoch ist.

7. Okugawa tankt sich auf dem linken Flügel nach vorne und flankt dann mustergültig in den Lauf von Serra, der den Kopfball aus sechs Metern aber nicht perfekt trifft. Der Ball setzt auf und landet in den sicheren Armen von Luthe.

6. Manuel Prietl Bielefeld Gelbe Karte für Manuel Prietl (Arminia Bielefeld)

Prietl kommt gegen Redondo zu spät. Weder ist das Foul aber hart noch taktisch. Gelb wirkt etwas überzogen.

4. Die Roten Teufel erarbeiten sich ihre erste Chance. Klement bleibt im Zweikampf im Strafraum auf den Beinen, legt sich die Kugel aber etwas zu weit vor, sodass Fraisl zuerst am Ball ist und das Leder wegblockt.

3. Bei einem fahrigen Rückpass der Pfälzer kann Luthe in buchstäblich letzter Sekunde vor Lasme klären. Wenn der Bielefelder hier etwas schneller reagiert, wird das eine richtig dicke Chance.

1. Die Ostwestfalen erarbeiten sich nach wenigen Sekunden schon den ersten Eckball, aber den zu kurzen Ball von Oczipka klärt Boyd am ersten Pfosten souverän per Kopf.

1. Der Ball rollt auf der Alm. Die Arminen treten ganz in Weiß an. Die Gäste aus der Pfalz sind derweil in Dunkelblau gekleidet. Los geht's.

1. Spielbeginn

Die Bilanz spricht für die Pfälzer, die 19 der bisherigen 39 Pflichtspiele gegen Arminia Bielefeld für sich entschieden haben (elf Remis, neun Niederlagen). Zuletzt war das Match allerdings in Händen der Blauen. Die Ostwestfalen haben die letzten drei Aufeinandertreffen gegen den FCK in Serie gewonnen und mussten unter den letzten sieben Duellen lediglich eine einzige Niederlage hinnehmen.

Sollte das Samstagabendspiel nicht remis enden, wird heute Abend übrigens eine Serie reißen. Einerseits sind die Roten Teufel als einziger Zweitligist in der Saison 2022/23 auswärts noch ungeschlagen (zwei Siege, vier Remis). Andererseits haben jedoch auch die Ostwestfalen keines ihrer letzten acht Zweitligaspiele gegen Aufsteiger verloren (fünf Siege, drei Remis).

Der 1. FC Kaiserslautern, der nur eines seiner letzten zehn Ligaspiele verloren hat (zwei Siege, sieben Remis), spielte am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Nürnberg 0:0 und blieb dabei im zweiten Spiel in Folge ohne Gegentor. Trainer Dirk Schuster ist heute dennoch zu einem Doppelwechsel gezwungen. Für Jean Zimmer (Gelbsperre) und Hendrick Zuck (krank) starten Aaron Opoku und Dominik Schad.

Zuletzt gab es für die Arminen beim ebenfalls kriselnden Mitabsteiger Fürth im Kellerduell eine schmerzvolle 0:1-Auswärtsniederlage. Trainer Daniel Scherning vollzieht im Vergleich zu dieser Partie vier Wechsel: Andrés Andrade, Brian Lasme, Janni-Luca Serra und Manuel Prietl erhalten den Vorzug vor Fabian Klos, Ivan Lepinjica, Jomaine Consbruch (alle drei Bank) und Oliver Hüsing (Sprunggelenksverletzung).

Letzte Saison lagen noch zwei Ligen zwischen beiden Vereinen. Dann aber stieg Bielefeld aus der Bundesliga ab, während dem FCK über die Aufstiegsrelegation die Rückkehr in die 2. Liga glückte. Aktuell müssen die Ostwestfalen höllisch aufpassen, nicht komplett durchgereicht zu werden. Die Blauen verloren bereits neun der ersten 14 Ligaspiele und haben damit die Rote Laterne inne. Noch nie zuvor in der Geschichte der 2. Bundesliga verlor ein Absteiger an den ersten 14 Spieltagen häufiger.