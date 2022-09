Tooor für Arminia Bielefeld, 1:0 durch Robin Hack Arminia gelingt der absolute Traumstart nach 18 Sekunden! Eine Flanke von Janni-Luca Serra segelt in die Mitte, wo der Ball über Umwege zu Robin Hack kullert. Aus fünf Metern lässt der 24-Jährige dem KSV-Keeper Thomas Dähne keine Chance und schiebt eiskalt in die rechte untere Ecke ein. Zunächst geht die Fahne der Linienrichter nach oben, nach Ansicht der Videobilder erhält der Treffer zurecht seine Gültigkeit. Für Hack ist es bereits das vierte Saisontor.

Die Gäste wollen sich ebenfalls mit einem positiven Erlebnis in die Länderspielpause verabschieden. "Wir sind trotz der Niederlage mit einem guten Gefühl aus dem HSV-Spiel herausgegangen", betonte der Marcel Rapp und hob die hohe Intensität hervor. Zudem erinnerte der Kieler Trainer an die trotz allem vorhandenen Qualität der kriselnden Arminia: "Das Potenzial der Mannschaft ist immens."

Daniel Scherning ist mit der Lage in Bielefeld mittlerweile vertraut. "Ein Sieg am Samstag täte uns allen in jeder Hinsicht gut, auch mit dem Blick auf die Tabelle. Es spielt keine Rolle, ob der Gegner oben oder unten steht. Für uns geht’s ums punkten", sagte der Arminia-Coach und ergänzte: "Wichtig ist, dass wir die Dinge, die wir im Spiel machen, mit maximaler Konsequenz und Überzeugung angehen."

Auch die Kieler schweben bei Weitem noch nicht auf der gewünschten Erfolgswelle, haben sich aber zumindest im Tabellenmittelfeld platziert. Allerdings gingen die Störche bei lediglich einer der vergangenen vier Partien als Sieger vom Feld. In der Vorwoche setzte es eine bittere 2:3-Pleite im Nordderby gegen den Hamburger SV. Vor allem in der Defensive offenbarte Holstein immer wieder Schwächen und kassiert vergleichsweise viele Gegentore.

Nach wie vor hat Bielefeld nach dem Bundesliga-Abstieg in der Zweitklassigkeit nicht Fuß gefasst. Erst einen Sieg konnten die Ostwestfalen in acht Begegnungen sammeln, weshalb der Klub in der noch jungen Saison tief in der Abstiegszone gelandet ist. Trainer Uli Forte musste bereits seinen Hut nehmen und den Platz für Daniel Scherning räumen, unter dessen Leitung es zuletzt wenigstens einen kleinen Aufwärtstrend zu verzeichnen gab.