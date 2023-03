57. Auch im zweiten Durchgang wird munter auf und ab gespielt. Lediglich die klaren Abschlüsse fehlen im Vergleich zur ersten Halbzeit.

54. Jannis Nikolaou Braunschw. Gelbe Karte für Jannis Nikolaou (Eintracht Braunschweig)

Mit einer Grätsche unterbindet Nikolaou gegen Bello einen möglichen Angriff der Bielefelder.

53. Wichtige Grätsche von Guilherme Ramos, der gegen Kaufmann zunächst den Kürzeren zu ziehen scheint, ehe er mit dem langen Bein noch in den Zweikampf kommt!

52. Links kann Pherai den startenden Kaufmann auf die Reise schicken. Im Stolpern spielt er jedoch eine zu hohe Flanke für den Kollegen im Zentrum.

50. Erneut schaltet der DSC um und findet Hack in zentraler Position vor dem Strafraum. Dessen Schuss wird noch von De Medina geblockt.

48. Nach einem Freistoß kommt Lion Lauberbach zum Abschluss, wird aber von Nikolaou irritiert, der kurz vor ihm unter der Flanke durchspringt. So prallt der Ball eher vom Stürmer ab, als dass er einen gezielten Schuss abgibt und die Kugel springt ins Toraus.

47. Die Arminen stehen tief und möchten Kontern. Mit einer guten Drehung bringt sich Hack eigentlich in Position, um Bello steil zu schicken, doch er verpasst den Moment für das Zuspiel und verliert schließlich den Ball.

46. Mit einem Wechsel geht es weiter in Braunschweig. Ivan Lepinjica kommt nicht aus der Kabine zurück, weil er einerseits einmal hart erwischt wurde und darüber hinaus seit der 4. Minute verwarnt war. Für ihn kommt Sebastian Vasiliadis.

46. Sebastian Vasiliadis Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Sebastian Vasiliadis

46. Ivan Lepinjica Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Ivan Lepinjica

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

In einem mitreißenden Abstiegsduell liegt Eintracht Braunschweig zur Pause mit 2:3 gegen Arminia Bielefeld hinten. Die Hausherren verpennten den Start, sodass es bereits nach 21 Minuten 0:3 stand. Jasmin Fejzić leistete sich ein unglückliches Eigentor, als ein Pfostenschuss von Consbruch an seinen Rücken prallte, ehe Brian Lasme und Guilherme Ramos erhöhten. Allerdings zwar Braunschweig bereits nach dem 0:2 richtig gut im Spiel und konterte den dritten Treffer mit dem schnellen Anschluss durch Immanuël Pherai. Der Zehner war es auch, der in der 34. Minute den Halbzeitstand herstellte. Seitdem ist Braunschweig aktiver und drängt hier mindestens auf den Ausgleich. Gleich geht's weiter!

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Nächster abgefälschter Schuss, diesmal von Pherai. Vom Bein des Verteidigers hoppelt das Leder in die Arme von Fraisl.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. Aus über 20 Metern schießen die Löwen erneut Richtung Bielefelder Kasten, aber das Ding rauscht weit links vorbei.

44. Im hohen Bogen fliegt der Freistoß auf den zweiten Pfosten, von wo der Ball hoch in die Luft und zurück ins Zentrum prallt. Aus dem Stand köpft Gechter schließlich direkt in die Arme von Fraisl.

43. Die Partie verlagert sich etwas weiter ins Mittelfeld, bis Pherai zumindest einen Freistoß an der linken Grundlinie herausholt.

40. Mit einem weiten Einwurf möchte Kaufmann für Gefahr sorgen, wirft aber über die Mitspieler hinweg direkt zum Gegner.

36. Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel mit offenem Visier. Diesmal ist wieder Bielefeld in der Offensive, allerdings überflankt Klos seine Kollegen im Zentrum.

34. Immanuël Pherai Braunschw. Tooor für Eintracht Braunschweig, 2:3 durch Immanuël Pherai

Multhaup und Pherai zaubern! Ein Doppelpass mit dem Torschützen bringt Multhaup an die rechte Strafraumgrenze, wo er sich den Ball mit der Hacke auf links legt und dann nochmal kurz zu Pherai durchsteckt. Der prüft kurz seine Optionen im Zentrum, ehe er aus spitzem Winkel wuchtig über die linke Schulter von Fraisl vollendet!

33. Lasme verlängert kurz darauf gut mit dem Kopf in den Lauf von Fabian Klos. Der Rekordtorschütze der Ostwestfalen hat aber nicht mehr dieses ganz hohe Tempo und verliert entsprechend das Laufduell.

31. Das war knapp! De Medina spielt den Ball zurück zum Schlussmann, als Lasme genau dieses Zuspiel antizipiert. Kurz vor dem anlaufenden Stürmer klärt Jasmin Fejzić links ins Seitenaus!

30. Kleine Kopfballchance für Multhaup, der die Kugel unter Bedrängnis rechts vorbeidrückt.

28. Wieder geht es auf die andere Seite, weil Krauße mit dem Ball links im Strafraum auftaucht und den Weg in die Mitte sucht. Klünter steht goldrichtig und blockt die Hereingabe.

27. Einen Eckball gibt es für die Eintracht, aber der wird fast zum Bumerang. Über Bello kontern die Ostwestfalen, bedienen Lasme, der den Ball noch bis zum rechten Strafraumeck treibt. Von da hämmert er das Leder jedoch weit übers Tor!

26. Super Steckpass von Pherai, der Lion Lauberbach frei im Strafraum findet. In allerletzter Sekunde grätscht Ramos von der Seite hinein und verhindert damit den Abschluss des Stürmers!

23. Im Moment wird der Spielverlauf aus dem Hinspiel ein wenig gespiegelt. Damals führte Bielefeld ebenfalls 3:0, benötigte damals sogar nur neun Minuten, ehe Braunschweig den Anschluss erzielte. Kann die Eintracht diesmal sogar noch mehr erreichen oder fällt wieder das 1:4?

22. Immanuël Pherai Braunschw. Tooor für Eintracht Braunschweig, 1:3 durch Immanuël Pherai

Das macht hier richtig Spaß! Kurz vor dem Sechzehner wird Multhaup angespielt und lässt für den einlaufenden Pherai prallen. Dem springt die Kugel vermeintlich einen Tick zu weit weg bei der Ballannahme, doch mit einer Grätsche schießt er noch aufs Tor und überwindet Fraisl unten links!

21. Guilherme Ramos Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 0:3 durch Guilherme Ramos

Das ist ja Wahnsinn! Die Eckenflanke faustet Fejzić hinten aus dem Sechzehner, wo Lepinjica die Kugel aufnehmen kann. Der legt kurz ab zu Consbruch, der ausnahmsweise nicht direkt aufs Tor schießt, sondern gefühlvoll in den Fünfer flankt. Da steigt Guilherme Ramos hoch und nickt die Kugel ins Tor!

20. Auf der anderen Seite spielen sich die Arminen mal wieder nach vorne und holen per abgefälschten Distanzschuss einen Eckball heraus.

18. Die Löwen drücken! Eine Ecke von links fliegt auf den zweiten Pfosten durch, wo Lion Lauberbach am höchsten steigt, doch aus kurzer Distanz übers Tor köpft!

17. Wenig später dribbelt sich Pherai an der linken Grundlinie durch, spielt flach an Fraisl vorbei, doch Oczipka klärt im Fünfer für seinen Schlussmann!

16. Jetzt bekommen die Niedersachsen auch ihre ersten Abschlüsse. Im Zuge der Ecke werden die Löwen zunächst geblockt, ehe Nathan De Medina aus der zweiten Reihe abzieht und das Leder gute zwei Meter am linken Pfosten vorbeijagt!

14. Zwei Spieler sind in der Hälfte von Bielefeld zusammengeprallt, allerdings lässt Aytekin weiterspielen und eröffnet so die erste gute Chance für Braunschweig. Aus dem rechten Halbfeld flankt Kaufmann scharf flach in den Sechzehner, wo Klünter stark aufpasst und vor dem einschussbereiten Stürmer klärt!

12. Auch diesmal wird der Treffer geprüft und erneut hat Bielefeld Glück beziehungsweise das gute Auge von Lasme, der genau im richtigen Moment gestartet ist, um abzustauben.

11. Brian Lasme Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 0:2 durch Brian Lasme

Das sieht dem 0:1 sehr ähnlich! Eine Flanke der Arminen köpft Braunschweig erneut auf den Fuß von Consbruch. Der fackelt nicht lange, schießt wuchtig flach aufs Tor, sodass Fejzić nur prallen lassen kann. Nutznießer ist Brian Lasme, der die Kugel halbhoch rechts ins Tor chippt!

10. Im Übrigen sind die Gäste in dieser Saison erst sechsmal in Führung gegangen. Jede dieser Führung hat allerdings zum Sieg geführt. Bringt die siebte Führung also den siebten Sieg?

9. Den Angriffsbemühungen der Eintracht fehlt es bisher an Präzision. Ein weiter Ball in die Spitze fliegt geradewegs ins Toraus.

8. Die Szene wird nochmal auf Abseits geprüft, weil Bello scheinbar zu früh gestartet war. Nach einem kurzen Check hat der Treffer der Ostwestfalen allerdings bestand.

6. Jasmin Fejzić Braunschw. Tooor für Arminia Bielefeld, 0:1 durch Jasmin Fejzić (Eigentor)

Dritte Flanke, diesmal führt sie über Umwege zum Tor! Bello zieht den Ball von der Grundlinie an den Fünfer. Da verlängert Kuruçay den Ball direkt vor die Füße von Consbruch, der sich das Leder kurz auf den rechten Fuß legt und dann an den rechten Pfosten schießt. Vom Aluminium prallt das Leder an den Rücken von Fejzić und von dort ins Tor!

4. Ivan Lepinjica Bielefeld Gelbe Karte für Ivan Lepinjica (Arminia Bielefeld)

Eine zweite Flanke der Arminen wird geklärt, woraufhin Lepinjica etwas zu rustikal in seine Zweikämpfe geht. Im Kopfballduell drückt er erst seinen Unterarm in den Nacken von Pherai. Bevor Aytekin Vorteil geben kann, räumt er den nächsten Löwen mit einer Grätsche ab.

3. Die Gäste machen einen etwas aktiveren ersten Eindruck. Eine Flanke von der rechten Seite wird jedoch problemlos aus der Gefahrenzone geköpft.

1. Aytekin gibt den Ball frei. Die Kugel rollt an der Hamburger Straße. Los geht die wilde Fahrt!

1. Spielbeginn

Bei bewölktem Himmel herrscht gute Stimmung auf den Tribünen, während die Mannschaften den Rasen des Eintracht-Stadions betreten.. Es dauert nicht mehr lange!

Angesichts der großen Bedeutung dieses Duells schickt die DFL Deniz Aytekin auf die Alm. Dem 43-jährigen Betriebswirt assistieren die Linienrichter Christian Dietz und Nikolai Kimmeyer.

Im Hinspiel genügten Bielefeld starke neun Minuten, um die Partie zu entscheiden. Von der 30. bis zur 39. Minute schossen Brian Lasme, Oliver Hüsing und Robin Hack ein 3:0 heraus. Im zweiten Durchgang verkürzte Immanuël Pherai zwar nochmal, doch Masaya Okugawa stellte wenig später den alten Vorsprung und damit den Endstand her.

Auf immerhin zwei Positionen muss auch Daniel Scherning wechsel, weil Krankheiten in seiner Mannschaft grassieren. Frederik Jäkel und Andrés Andrade sind deshalb direkt in Bielefeld geblieben. Dafür dürfen Oliver Hüsing und George Bello von Beginn an spielen.

Drei Veränderungen gibt es in der Startelf der Eintracht, weil Michael Schiele auf die Verletzungen von Saulo Decarli und Danilo Wiebe sowie auf Rückenprobleme bei Manuel Wintzheimer reagieren muss. Immerhin kehrt Jannis Nikolaou nach abgesessener Gelbsperre zurück. Dazu rotieren Hasan Kuruçay und Lion Lauterbach in die Startelf.

Bei der Arminia aus Bielefeld sieht die Jahresbilanz genauso aus wie bei den Braunschweigern. Nur einen Sieg feierten die Ostwestfalen und geben damit wenig Anlass zu Hoffnung. Immerhin stimmte zuletzt gegen Heidenheim die grundsätzliche Leistung, obwohl der DSC aufgrund der gnadenlosen Effizienz des Gegners punktlos blieb. Vielleicht können die Arminen dennoch darauf aufbauen.

Ein Sieg aus fünf Spielen: Mehr war in diesem Jahr bislang nicht drin für Braunschweig. Dadurch stehen die Niedersachsen nur einen Punkt vor dem 16. Platz, der ausgerechnet vom heutigen Gegner aus Bielefeld besetzt wird. Da die direkte Konkurrenz an diesem Wochenende keine Siege feiern konnte, stehen heute also richtige Big Points auf dem Spiel. Können sich die Löwen behaupten?