62. Die Gäste bleiben aktiv und beschäftigen die Arminia. Duljević schickt Ingelsson links in die Box und der Schwede holt den nächsten Eckball heraus.

59. Hansa Rostock zieht sich mit der Führung im Rücken keineswegs zurück, sondern macht weiter Dampf. Dennis Dressel lässt aus gut 30 Metern einen Kracher los, bei dem Fraisl sich ganz schön strecken muss, um den Einschlag zu verhindern.

57. Danilo de Souza reagiert sofort personell auf den Rückstand und bringt Fabian Klos, der zuletzt zweimal getroffen hat. Sicht der Joker auch diesmal?

56. Fabian Klos Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Fabian Klos

54. Das Gegentor hat die Hausherren wieder aufgeweckt. Arminia Bielefeld läuft jetzt zwar etwas planlos, aber zumindest intensiv an und schiebt da Spiel wieder in die andere Hälfte.

51. Lukas Fröde Rostock Tooor für Hansa Rostock, 0:1 durch Lukas Fröde

Das hatte sich abgezeichnet! Und dennoch ist das Tor in seiner Entstehung skurril. Nach einem langen Abschlag von Kolke wollen zwei Bielefelder den Ball im eigenen Strafraum ins Aus blocken, doch Ingelsson spritzt dazwischen und spitzelt den Ball hoch an den Fünfer, wo Fröde nahezu unbedrängt vorbei am völlig verdutzten Fraisl einköpft.

50. Rostock hat den Schwung aus dem zweiten Teil der ersten Halbzeit mit in den zweiten Durchgang genommen und bleibt am Drücker. Bielefeld steht extrem tief und agiert bisher sehr passiv.

48. Ryan Malone feuert den nächsten langen Einwurf an den Bielefelder Fünfer, wo daraufhin kurz Chaos herrscht, ehe Fraisl die Kugel runterpflückt.

46. Ohne personelle Veränderungen geht es in die zweite Hälfte.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Arminia Bielefeld und Hansa Rostock gehen mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause! Trotzdem war es ein durchaus unterhaltsames Duell, in dem beide Seiten gute Möglichkeiten hatten. Bielefeld gehörten die ersten 20 Minuten, anschließend steigerten sich die Gäste und kamen durch Pröger (19. Minute) und van Drongelen (22.) zu guten Chancen, die Keeper Fraisl jeweils stark vereitelte. Die größte Möglichkeit für die Arminia hatte Klünter, der die Kiste aus wenigen Metern verfehlte. Rostock war unter dem Strich gefährlicher, gab mehr Torschüsse ab (6:8) und hatte auch mehr Ecken (0:5), unter dem Strich steht aber ein 0:0. Bis gleich!

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Die nächste Einwurfflanke von Malone führt zu einem 17-Meter-Schuss von Dressel, der aber genau in den Armen von Fraisl landet.

42. Hansa setzt sich nochmal am gegnerischen Strafraum fest, findet aber keinen Abschluss. Haris Duljević wird geblockt, immerhin kommt eine Ecke dabei heraus. Die wird diesmal von der Arminia aber solide verteidigt.

39. Rostock nimmt jetzt erstmals das Tempo raus und lässt den Ball in der eigenen Hälfte zirkulieren ohne dabei Raum zu gewinnen. Den Bielefeldern scheint es auch ganz recht zu sein, mal kurz durchschnaufen zu dürfen.

36. Gute Möglichkeit für die Arminia! Bielefeld kombiniert mal mit Tempo und zieht die Rostocker Abwehr auseinander. Vasiliadis schickt Serra links in die Box und der gibt auf Fünferhöhe quer nach innen. Zwei Hansa-Verteidiger lassen den Ball passieren, vergessen aber im Rücken Lukas Klünter, der angerauscht kommt und die Kugel aus kurzer Distanz knapp am rechten Pfosten vorbeischiebt.

34. Oczipkas nächste Halbfeldflanke ist wieder für Serra gedacht, der aber erneut gut bewacht ist und nicht zum Abschluss kommt.

33. Ananou kommt auf seiner Abwehrseite gegen Bello schon wieder zu spät und muss langsam aufpassen. Gelb hat der 25-Jährige ja bereits kassiert.

31. Eine halbe Stunde ist rum in Bielefeld und das Remis geht bisher in Ordnung. Der DSC hatte in den ersten 20 Minuten mehr vom Spiel, seither ist Hansa zu einigen guten Möglichkeiten gekommen.

29. Die Diagonalbälle in den Lauf von Pröger bereiten den Hausherren arge Probleme. Diesmal legt der Angreifer ab für Ananou, der vom rechten Strafraumeck völlig unbedrängt flanken kann, aber trotzdem keinen Mitspieler findet.

26. Lucoqui schiebt im Luftkampf gegen Serra ein bisschen und sorgt so dafür, dass die Kugel ins Toraus rauscht. Der Bielefelder fragt mal kurz an, ob er da nicht einen Elfer kriegen kann, sieht aber schnell ein, dass das Quatsch wäre.

24. Die Gastgeber wirken fast ein bisschen überrascht von der Offensivpower, die Hansa in den letzten Minuten entwickelt.

22. Mit der Chance von Pröger ist die Rostocker Offensive erwacht. Verhoek wird am linken Fünfereck in höchster Not noch gestellt, doch die folgende Ecke hat es in sich! Rick van Drongelen kommt am Fünfer zum Kopfball und die Arminia hat Glück, dass Fraisl perfekt steht und das Ding von der Linie kratzt!

19. Jetzt aber! Mit einem Diagonalball hebelt Rostock die Bielefelder Kette aus und Pröger zieht von rechts in die Box. Mit einem Haken nach innen lässt der ehemalige Paderborner zwei Gegenspieler stehen und schickt die Kugel dann aus zehn Metern mit links flach aufs linke Eck. Keeper Fraisl ist blitzschnell unten und lenkt die Kugel per Glanztat gerade noch um den Pfosten!

18. Hansa versteckt sich hier zwar nicht und verteidigt relativ hoch, setzt nach vorne bisher aber überhaupt keine Akzente.

16. Den fälligen Freistoß bringt Bastian Oczipka nach innen und findet Janni-Luca Serra, der bei seinem Kopfball aber gut bearbeitet wird und das Leder nicht aufs Tor bringt.

15. Frederic Ananou Rostock Gelbe Karte für Frederic Ananou (Hansa Rostock)

Ananou wird an der Seitenlinie auf Strafraumhöhe von Bello düpiert und reißt diesen dann lieber um, bevor er in die Box marschieren kann. Gelb!

14. Die Hausherren werden langsam etwas dominanter und verlagern das Spiel immer wieder gut von der einen auf die andere Seite um Räume zu schaffen.

13. Innenverteidiger Guilherme Ramos schiebt mal energisch mit an und reißt damit eine große Lücke in der Rostocker Defensive. Sebastian Vasiliadis hat dann rechts alle Zeit zum Flanken in die gut besetzte Box, schießt aber trotzdem gleich den ersten Verteidiger an.

10. Bielefeld hat sich auf die Harte Gangart der Gäste gut eingestellt und hält in den Zweikämpfen voll dagegen. Immer wieder gibt es packende Duelle an der Grenze des Erlaubten und die Stimmung in der gut gefüllten Arena kocht gleich mal hoch.

7. Jetzt muss Gästekeeper Kolke erstmals ran! Vasiliadis bricht links durch und kommt aus spitzem Winkel auf ihn zu. Kolke verkürzt den Winkel gut und lässt die Kugel nicht vorbei.

6. Auf der anderen Seite sorgt ein langer Einwurf von Malone für Chaos im Bielefelder Strafraum und Pröger drückt aus spitzem Winkel ab, verfehlt das Ziel aber ebenfalls klar.

4. Den ersten Torschuss der Partie gibt der neue Mann im Arminia-Trikot ab: Masaya Okugawa verfehlt die Kiste mit seinem Schlenzer aus 22 Metern deutlich.

3. Die ersten Minuten sind ziemlich zerfahren. Beide Teams suchen noch nach ihrem Rhythmus und spielen viele Fehlpässe.

1. Der Ball rollt! Die Arminia spielt heute ganz in Schwarz, Rostock in Weiß.

1. Spielbeginn

Bevor es losgeht, gibt es auch in Bielefeld noch eine Gedenkminute für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien.

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Michael Bacher. An den Seitenlinien assistieren Nico Fuchs und Tobias Fritsch und für den Videobeweis ist Robert Hartmann verantwortlich.

Werfen wir noch einen Blick auf die Aufstellungen: Bei der Arminia gibt es nur eine notgedrungene Änderung. Für den gelbgesperrten Robin Hack startet Masaya Okugawa. Auch die Gäste müssen mit Kevin Schumacher (Gelbsperre) und Damian Roßbach (Gelb-Rot) zwei Spieler ersetzen, zudem rutscht Nico Neidhart raus auf die Bank. Dennis Dressel, Ryan Malone und Anderson Lucoqui rotieren in die Startelf.

Die Gäste aus Rostock haben zwar bei ihren beiden Auftritten im Jahr 2023 gute Leistungen gezeigt, aber jeweils mit 0:2 verloren. Das größte Problem war bei Hansa zuletzt die mangelnde Chancenverwertung. "Wenn wir die Leistung der letzten Spiele bestätigen können, mit etwas mehr Glück im Abschluss, ziehen wir die Ergebnisse auf unsere Seite", hofft Coach Patrick Glöckner. Auch Torjäger John Verhoek stellte fest: "Wir müssen wieder Tore machen. Das ist viel zu dünn."

Dank eines Doppelpacks von Joker Fabian Klos haben die Arminen am vergangenen Wochenende mit einem 3:1-Erfolg in Regensburg den ersten Sieg im neuen Jahr gelandet und ihren generellen Aufwärtstrend nach der Niederlage gegen Sandhausen bestätigt. Schon vor der WM-Pause hatte der DSC die letzten beiden Ligaspiele gewonnen. Entsprechend optimistisch gab sich Co-Trainer Danilo de Souza, der heute den erkrankten Cheftrainer Daniel Scherning vertritt, im Vorfeld: "Wir wollen genau da anknüpfen, wo wir in Regensburg aufgehört haben, und dann werden wir auch gegen Rostock ein positives Spiel bestreiten."

Wie eng es in diesem Jahr in der zweiten Liga zugeht, verdeutlicht dieses Duell zwischen der Arminia und Hansa ganz gut. Der Tabellen-13. empfängt den Zwölften und trotzdem können beide Teams an diesem Spieltag auf einen Abstiegsplatz abrutschen. Sogar der Abstand aufs Tabellenende beträgt nur zwei bzw. drei Punkte. Es steht hier also ein echtes Kellerduell zwischen den beiden ehemaligen Bundesligisten an.