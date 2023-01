90. +3 Fazit

Sandhausen schlägt zum Jahresauftakt Bielefeld mit 2:1 und klettert dadurch auf Rang 12. In der ersten Halbzeit waren die Gäste die bessere Mannschaft. Sie lagen verdient mit 2:0 in Führung. Bielefeld fand über weite Strecken keine Mittel in der Offensive, erzielte aber trotzdem kurz vor der Pause den Anschlusstreffer. Im zweiten Durchgang steigerte sich die Arminia deutlich. Vor allem in den ersten 15 Minuten hatte die Heimmannschaft einige Torchancen. Aber nach einer Umstellung beim SVS war diese Druckphase beendet. Danach kam der DSC nur noch durch Fernschüsse vor das Tor. Sandhausen verteidigte sehr diszipliniert und verdiente sich so den Auswärtserfolg.

90. +3 Spielende

90. +2 Immanuel Höhn Sandhausen Einwechslung bei SV Sandhausen: Immanuel Höhn

90. +2 Christian Kinsombi Sandhausen Auswechslung bei SV Sandhausen: Christian Kinsombi

90. +1 Fabian Klos Bielefeld Gelbe Karte für Fabian Klos (Arminia Bielefeld)

Klos bekommt für ein Offensivfoul an Zenga die Gelbe Karte.

90. +1 Bielefeld kommt einfach nicht vor das Tor. Es wäre schon sehr überraschend, wenn hier noch der Ausgleich fällt.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

88. Okugawa schlenzt aus 20 Metern in Richtung Tor. Der Ball geht aber deutlich links daneben.

87. Lasme zieht aus der Distanz ab. Der Ball fliegt in den Oberrang.

86. Bielefeld tut sich nach wie vor schwer, in den Strafraum zu kommen. Sandhausen verteidigt sehr diszipliniert. Die Arminia ist aber auch ideenlos und häufig zu ungenau im letzten Drittel.

83. Corbeanu geht mit einem guten Antritt über die rechte Seite und flankt dann in die Mitte. Drewes ist zur Stelle. Er hat den Ball im Nachfassen.

80. Janik Bachmann Sandhausen Gelbe Karte für Janik Bachmann (SV Sandhausen)

Bachmann hält Lasme im Mittelfeld fest. Dafür gibt es Gelb.

80. Hamadi Al Ghaddioui Sandhausen Einwechslung bei SV Sandhausen: Hamadi Al Ghaddioui

80. Alexander Esswein Sandhausen Auswechslung bei SV Sandhausen: Alexander Esswein

79. Bashkim Ajdini Sandhausen Einwechslung bei SV Sandhausen: Bashkim Ajdini

79. David Kinsombi Sandhausen Auswechslung bei SV Sandhausen: David Kinsombi

79. Fabian Klos Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Fabian Klos

79. Lukas Klünter Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Lukas Klünter

79. Masaya Okugawa Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Masaya Okugawa

79. Sebastian Vasiliadis Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Sebastian Vasiliadis

78. Erik Zenga Sandhausen Gelbe Karte für Erik Zenga (SV Sandhausen)

Klünter macht im Mittelfeld Tempo. Kinsombi kommt nicht hinterher. Zenga kommt ihm zur Hilfe und holt Klünter von den Beinen. Für das taktische Foul gibt es Gelb.

76. Hack die beste Bielefelder Chance seit langer Zeit. Der Offensivmann zieht aus 23 Metern mit rechts ab. Drewes wehrt den Aufsetzer zur Seite ab.

75. Vasiliadis probiert es mal wieder aus der Distanz. Der Schuss geht knapp zwei Meter rechts vorbei.

74. Das Spiel plätschert so vor sich hin. Das gefällt Sandhausen. Bielefeld muss etwas tun.

71. George Bello Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: George Bello

71. Bastian Oczipka Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Bastian Oczipka

70. Die Arminia ist zwar in der zweiten Halbzeit die überlegene Mannschaft, aber der SVS spielt aktuell sehr souverän. Bielefeld hat seit fast 20 Minuten keine Torchance mehr gehabt.

67. Vasiliadis bringt von rechts eine Flanke in die Mitte, die von Zhirov abgewehrt wird. Danach geht ein lauter Aufschrei durch das Stadion. Die Alm fordert Elfmeter. Da war aber keine Hand im Spiel. Es geht weiter.

65. Ahmed Kutucu Sandhausen Einwechslung bei SV Sandhausen: Ahmed Kutucu

65. Merveille Papela Sandhausen Auswechslung bei SV Sandhausen: Merveille Papela

64. Sandhausen hält die Bielefelder aktuell gut vom eigenen Tor entfernt. Das Spiel ist ereignisarm.

60. Klünter bringt die nächste ungenaue Bielefelder Flanke in die Mitte. Wenn die Hausherren diese Situationen besser ausspielen würden, wäre das 2:2 nur eine Frage der Zeit.

60. Lasme hatte schon zweimal in der zweiten Halbzeit Platz auf der rechten Seite, um den Ball in die Mitte zu bringen. Seine Hereingaben sind aber bisher zu ungenau.

57. Bielefeld ist gut in diese zweite Halbzeit gekommen. Die Hausherren haben die Oberhand. Sandhausen konnte die erste Druckphase aber abwenden.

54. Corbeanu probiert es mit einem Volley aus 14 Metern. Der Ball ist aber auf einer schwierigen Höhe und Corbeanus Abschluss deshalb kein Problem für Drewes.

51. Vasiliadis mit der nächsten Chance für die Arminia. Erst spielt Klünter einen ungenauen Pass ins Zentrum zu Serra, der eigentlich Platz hätte, aber zunächst mit der Verarbeitung des Balles beschäftigt ist. Dann legt er zurück auf Vasiliadis. Der Mittelfeldspieler zieht aus 20 Metern mit der rechten Innenseite ab. Sein Schlenzer geht knapp rechts daneben.

48. Lukas Klünter Bielefeld Gelbe Karte für Lukas Klünter (Arminia Bielefeld)

Klünter bekommt Gelb für ein taktisches Foul an Christian Kinsombi.

46. Bielefeld hat direkt einen Abschluss in der zweiten Halbzeit. Klünter probiert es aus der zweiten Reihe. Drewes hat den Ball im Nachfassen.

46. Theo Corbeanu Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Theo Corbeanu

46. Jomaine Consbruch Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Jomaine Consbruch

46. Ivan Lepinjica Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Ivan Lepinjica

46. Manuel Prietl Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Manuel Prietl

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit

Arminia Bielefeld geht mit einem 1:2-Rückstand gegen den SV Sandhausen in die Pause. Der Tabellenletzte aus Sandhausen war von Beginn an leicht überlegen. Die erste Chance hatte zwar Bielefeld nach einer Ecke, aber kurz darauf gingen dann die Gäste in Führung. Vor allem über die Außenverteidiger, Framberger und Çalhanoğlu, machte der SVS der Arminia Probleme. Das 1:0 und das 2:0 fielen nach Flanken dieser beiden Spieler. Bielefeld wirkte etwas überrumpelt vom Zwei-Tore-Rückstand, aber kurz vor der Pause gelang dann doch noch der Anschluss nach einem Standard. Die zweite Halbzeit dürfte spannend werden.

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +4 Nach einer Bielefelder Ecke von der rechten Seite kommt Guilherme Ramos zum Kopfball. Sein Abschluss geht links daneben.

45. +3 Framberger bringt erneut eine starke Flanke von rechts in die Mitte. Wie schon beim 2:0 springt Fraisl aus seinem Tor, ohne aber den Ball wirklich zu klären. Es kommt nicht zu einem Abschluss, aber die Sandhäuser Flanken bringen heute immer wieder Gefahr.

45. +1 Andrés Andrade Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 1:2 durch Andrés Andrade

Bielefeld schafft noch den Anschlusstreffer vor der Halbzeit! Die Hausherren haben einen Freistoß auf dem rechten Flügel. Hack schlägt den Ball gut in den Strafraum. Am zweiten Pfosten kann Andrade aus zehn Metern volley mit rechts abziehen. Er setzt die Kugel mit der Innenseite neben den linken Pfosten.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

44. Sandhausen spielt das jetzt souverän. Bielefeld hat zwar mehr den Ball, kommt aber nicht ins letzte Drittel.

41. Vor dem 2:0 für Sandhausen kam Bielefeld eigentlich etwas besser ins Spiel. Jetzt sind die Gäste wieder die überlegene Mannschaft. Die Arminia schleppt sich der Halbzeit entgegen.

39. David Kinsombi verlässt humpelnd das Feld. Er hält sich das linke Knie, kann aber offenbar weiterspielen.

38. Drewes muss nachfassen. Nach einer Flanke von er rechten Seite landet der Ball bei Vasiliadis, der es von links im Strafraum mit einem Schlenzer probiert. Der Ball wird unangenehm für Drewes abgefälscht, sodass der Torwart nachfassen muss, aber dann hat er die Kugel sicher.

36. Die Neuzugänge bei Sandhausen rechtfertigen sofort ihre Verpflichtung. Das erste Tor wurde durch eine Flanke von Framberger eingeleitet, das zweite durch eine Flanke von Çalhanoğlu. Die beiden Leihspieler könnten in der Rückrunde eine neue Flügelzange beim SVS bilden.

33. Alexander Esswein Sandhausen Tooor für SV Sandhausen, 0:2 durch Alexander Esswein

Sandhausen baut die Führung aus. Çalhanoğlu geht über die linke Seite in die Bielefelder Hälfte. Der Außenverteidiger bekommt überhaupt keinen Druck. Auf Strafraumhöhe schlägt er eine scharfe Flanke in die Mitte. Dort geht Esswein mit gestrecktem Bein zum Ball. Er trifft die Kugel nicht ganz, aber Fraisl wehrt sie gegen sein Fuß ab, von wo der Ball ins Tor geht. Fraisl beschwert sich aufgrund des gestreckten Beins, aber das war kein Foul von Esswein. Fraisl hat sich das Ding einfach selbst eingeschenkt.

30. Die folgende Ecke wird von Zhirov auf den zweiten Pfosten verlängert. Dort werden sich Esswein und David Kinsombi nicht einig, sodass der Ball ins Aus geht. Da war mehr drin.

30. Framberger bringt eine flache Flanke von rechts in die Mitte, die von Andrade ohne Bedrängnis zur Ecke geklärt wird.

29. Bielefeld wird jetzt besser. Die Hausherren schaffen es, die Räume zwischen den Linie zu besetzen und Robin Hack mehr ins Spiel einzubinden.

26. Hack hat mal wieder einen Abschluss für die Arminia. Er probiert es aus 23 Metern zentraler Position mit rechts. Drewes fängt den Ball ohne Probleme.

25. Die Führung für Sandhausen geht in Ordnung. Bisher sind die Gäste die etwas aktivere Mannschaft. Bielefeld findet noch keine Mittel gegen die gute gestaffelte Sandhäuser Defensive.

22. Jetzt liegt Bachmann auf dem Boden. Der Mittelfeldspieler hat beim Landen nach einem Kopfballduell die Stollen eines Bielefelders in die Hacke bekommen. Er muss behandelt werden.

20. Zenga und Serra rauschen im Mittelfeld mit den Köpfen aneinander. Der Sandhäuser muss kurz behandelt werden, kann aber weitermachen.

18. Oczipka bringt den fälligen Freistoß von rechts in die Mitte. Nach einer Sandhäuser Klärungstat kommt ein Bielefelder aus 13 Metern zum Kopfball. Sein Versuch wird geblockt.

17. Kerim Çalhanoğlu Sandhausen Gelbe Karte für Kerim Çalhanoğlu (SV Sandhausen)

Çalhanoğlu grätscht Consbruch auf dem rechten Flügel der Bielefelder von der Seite um. Das ist eine klare Gelbe Karte.

15. Bielefeld hat einen Freistoß aus 25 Metern halblinker Position. Oczipka schlenzt den Ball auf den rechten Winkel. Sein Versuch geht einen halben Meter drüber.

13. Christian Kinsombi Sandhausen Tooor für SV Sandhausen, 0:1 durch Christian Kinsombi

Plötzlich geht Sandhausen in Führung! Framberger bringt von der rechten Strafraumecke eine halbhohe Flanke in die Mitte, die David Kinsombi wunderschön mit der Hacke aufs Tor bringt. Fraisl pariert den Ball, aber Christian Kinsombi steht goldrichtig und drückt das Leder aus kurzer Distanz mit links über die Linie.

12. Erste gute Chance für Bielefeld! Oczipka spielt eine Ecke von der linken Seite flach in Richtung Elfmeterpunkt. Die Variante ist einstudiert. Serra läuft perfekt ein und schießt den Ball auf den langen Winkel. Der Schuss geht knapp drüber.

9. Sandhausen ist bisher leicht überlegen, ohne aber in Abschlusspositionen zu kommen.

7. Das Spiel ist noch ziemlich zerfahren. Man merkt, dass hier der 16. gegen den 18. spielt.

4. Prietl hat den ersten Abschluss von Bielefeld. Er zieht aus der zweiten Reihe volley ab. Der Ball geht deutlich daneben.

2. Die Ecke führt zu einer weiteren Ecke, die in den Armen von Fraisl landet.

1. David Kinsombi holt auf dem rechten Flügel die erste Ecke für Sandhausen raus.

1. Spielbeginn

Bielefeld hat auf dem Transfermarkt zurückhaltender agiert. Der DSC holte drei neue Spieler, von denen nur einer im heutigen Spieltagskader steht. Der Kanadier Theo Corbeanu kam per Leihe von der U21 von Wolverhampton und sitzt zunächst auf der Bank.

Wie schon in der vergangenen Saison nutzten die Sandhäuser die Wintertransferperiode, um sich zu verstärken. Insgesamt nahmen sie fünf Spieler unter Vertrag, von denen die beiden Leihspieler aus der Bundesliga, Framberger und Çalhanoğlu, heute schon in der Startelf stehen.

Der SV Sandhausen hat in den letzten fünf Spielen der Hinrunde insgesamt nur vier Punkte eingefahren. Dadurch viel die Mannschaft von Alois Schwartz von Platz 15 auf Platz 18. Aber auch Sandhausen ist aufgrund der geringen Abstände in der unteren Tabellenhälfte noch lange nicht weg vorm Fenster. Schon in der vergangenen Saison hat der SVS bewiesen, dass er Abstiegskampf kann. Nach 17 Spieltagen hatte man damals nur 14 Punkte auf dem Konto und stand auf Rang 17. Doch dann folgte eine starke Rückrunde. Am Ende stand Sandhausen mit 41 Punkten auf Platz 14.

Bielefeld hat vor der WM-Pause einen guten Endspurt hingelegt. In den letzten fünf Spielen in 2022 wurden drei Siege und damit mehr als die Hälfte der aktuell 17 Punkte eingefahren. Die Arminia steht zwar immer noch auf dem Relegationsplatz, aber gleichzeitig ist sie von Platz zehn nur drei Punkte entfernt. Das Spiel gegen den Tabellenletzten aus Sandhausen ist richtungsweisend.