29. Jan Thielmann Köln Gelbe Karte für Jan Thielmann (1. FC Köln)



28. Die Braunschweiger beschweren sich wegen des Treffers, weil Paqarada die Ecke zuvor wohl kurz ausführen wollte und den Ball antippte, Maina es aber anders sah und diesen mit der Hand wieder hinlegte. Die proteste sind ohne Erfolg, der Treffer zählt.

26. Timo Hübers Köln Tooor für 1. FC Köln, 1:0 durch Timo Hübers

Und dann ist es passiert, Köln geht verdient in Führung. Die Ecke von rechts bringt Maina an den Fünfmeterraum, wo Hübers wuchtig einläuft und Richtung Tor köpft. Dabei wählt er noch den Umweg über den Rücken von Lemperle, ohnehin hätte Grill dabei aber keine Chance gehabt.

25. Vom linken Strafraumeck bringt Maina einen Freistoß gefährlich mit Schnitt Richtung zweiten Pfosten. Dort kommt gerade noch Nikolaou hin und kann zur Ecke klären.

23. Nein, der Freistoß kommt in die Mitte, dort ist jedoch Hübers zur Stelle und bereinigt per Kopf. Immerhin kann Braunschweig danach den Konter der Gastgeber verhindern.

22. Vielleicht geht jetzt mal wieder etwas für die Gäste. Nach einem Pass von Di Michele Sanchez wird Ould-Chikh von Hübers in der Nähe des linken Strafraumecks zu Fall gebracht.

22. Die Fehlerquote des BTSV ist inzwischen schon sehr hoch, Köln kontrolliert das Spiel ohne Probleme und kommt auch gut nach vorne. Insbesondere Ljubicic findet immer wieder Platz zwischen den Ketten und wird auch angespielt. Nun muss aus Kölner Sicht noch der Schritt Richtung Tor funktionieren.

20. Mit der Hacke leitet Lemperle die Kugel auf Downs rechts am Sechzehner weiter, der lässt Nikolaou ins Leere grätschen, läuft sich dann jedoch fest. Den Kölnern fehlt noch der entscheidende Abschluss, davor sieht es gut aus.

18. Nach einem Befreiungsschlag von Pauli will Lemperle denn Ball sofort in den Lauf von Downs weiterleiten. Im letzten Moment kann sich Nikolaou mit einem Flugkopfball dazwischenwerfen, ansonsten wäre der Stürmer mit viel Platz alleine auf Grill zugelaufen.

16. Von rechts bringt Paqarada eine Ecke mit Schnitt in den Strafraum, doch diese wird ohne Probleme geklärt. Das ist bereits einer von mehreren Eckstößen, die keine Gefahr erzeugen können.

14. Tolle Parade von Grill! Im Spielaufbau verliert Braunschweig den Ball, so kommt Ljubicic aus 20 Metern zentraler Position frei zum Abschluss. Diesen zieht er hoch auf das linke Eck, doch der Gäste-Keeper macht sich klasse lang und wischt das Spielgerät noch raus.

11. Die Zweikämpfe werden intensiv geführt, beide Teams machen einen munteren Eindruck. Braunschweig zieht sich bis hinter die Mittellinie zurück und lauert auf Konter, dem FC werden Ball und Spiel überlassen, alles keine Überraschung.

8. Es geht hier Rauf und Runter. Rittmüller zieht von rechts in die Mitte und steckt zu Gomez durch. Der zieht aus elf Metern halbrechter Position im Fallen sofort ab, bringt das Leder jedoch nicht kontrolliert Richtung Urbig. Der kann so sicher aufnehmen.

6. Nach einem Ballgewinn geht es schnell bei den Gastgebern, Ljubicic schickt Downs rechts an den Strafraum. Der kann die Kugel mit seiner Geschwindigkeit erlaufen, bringt sie anschließend jedoch nicht in die Mitte, Bičakčić kann abwehren.

5. Beide Mannschaften wollen ihre Negativerlebnisse hinter sich lassen, das ist sofort zu spüren, es ist Feuer drin. Die Gäste hatten zwar die bessere Gelegenheit, doch Köln ist sehr gut drin in dieser Partie.

2. Dann meldet sich Braunschweig an! Ein Einwurf von rechts kommt durch an den zweiten Pfosten, Bičakčić hatte verlängert und Maina nicht energisch geklärt. Ould-Chikh schießt das Leder aus zwölf Metern halblinks knapp links oben vorbei, Urbig wäre da wohl kaum hingekommen.

1. Und sofort hat der FC die erste Chance. Halbrechts kann sich Ljubicic mit etwas Glück durchsetzen und gibt dann flach in die Mitte. Am Sechzehner nimmt Maina die Kugel dann direkt, bringt diese flach jedoch nur direkt in die Arme von Grill.

1. Dann rollt der Ball auch schon. Köln hat angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams in einem Pflichtspiel liegt schon etwas zurück, die beiden Traditionsmannschaften hielten sich zuletzt einfach selten in der gleichen Liga auf. Ende 2012 gab es, ebenfalls in Liga zwei, ein 2:2 in Köln. Damals bereits in der Braunschweiger Startelf stand ein gewisser Ermin Bičakčić, der sogar erst in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte. Nun, fast zwölf Jahre später, steht er mit dem BTSV wieder hier und hätte sicherlich nichts dagegen, wenn wieder ein Tor für ihn rausspringen würde.

Etwas geringer sind die Ansprüche in Braunschweig, der Start ist dafür aber auch nochmal schlechter als in Köln. Gegen Schalke und Magdeburg kassierte der BTSV verdiente wie hohe Niederlagen, belegt damit den letzten Tabellenrang. Im DFB-Pokal setzte es ein 1:4 gegen Eintracht Frankfurt, immerhin hielt das Team dort aber lange gut dagegen. Der Saisonstart ist bei den Braunschweigern damit nun fast schon traditionell schlecht, mit der Wende zu Punkten sollte man am besten schon heute anfangen, wenngleich der Gegner natürlich übermächtig erscheint.

Krise trifft auf Krise, so kann man das auch in dieser frühen Phase der Saison schon sagen. Köln hat nach der Auftaktniederlage gegen den HSV nur einen Punkt in Elversberg holen können, will man nicht schon früh in der Spielzeit der Musik hinterherlaufen, muss heute ein Dreier gelingen. Der Auftritt im DFB-Pokal hat dem FC dabei nicht sonderlich Mut gemacht, gegen Drittligist Sandhausen verspielte man zuerst ein 2:0, um sich dann doch noch spät in der Verlängerung das Weiterkommen zu sichern. In diesem Kader steckt definitiv mehr als das bisher gezeigte.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Köln beruft Trainer Gerhard Struber mit Martel und Ljubicic zwei Neue im Vergleich zum Pokalspiel in die Startelf. Für sie müssen Olesen und Waldschmidt weichen. Christensen, Finkgräfe, Kainz, Kilian und Uth fallen allesamt noch verletzt aus. Auf der anderen Seite rotiert hingegen BTSV-Coach Daniel Scherning überhaupt nicht, vertraut seiner Anfangself trotz bisheriger Erfolglosigkeit komplett. Casali und Sane laborieren beide noch an einem Kreuzbandriss, ansonsten ist der Kader jedoch komplett.