21. Green und Srbeny verlangen FCK-Schlussmann Krahl alles ab!

19. Ritter nimmt Maß! Der Ex-Paderborner dribbelt durch das offensive Zentrum. Vor der letzten gegnerischen Linie angekommen, will er den Ball aus 18 Metern mit dem rechten Innenrist in die rechte Ecke schlenzen. Er verfehlt diese um etwa einen halben Meter.

16. Asta sucht Futkeu! Nach Müllers flachem Anspiel auf den rechten Flügel gibt der gebürtige Augsburger flach und hart an die Fünferkante. FCK-Keeper Krahl rückt vor und fälscht den Ball mit der rechten Hand entscheidend ab. So verpasst Futkeu die Abnahme aus bester Lage.

13. Mit dem Abseitstreffer werden die Franken mutiger, schieben ihre Linien ohne Ball weiter in Richtung Mittelfeld. Auch ihre aktiven Phasen können sie verlängern.

10. Futkeu schließt einen ersten Gegenstoß der Franken direkt erfolgreich ab, indem er von der linken Sechzehnerseite aus gut 13 Metern bei freier Bahn in die kurze Ecke schießt. Bei Massimos Anspiel hat der Ex-Frankfurter aber klar im Abseits gestanden.

8. Das Kleeblatt findet in der Anfangsphase auf dem Betzenberg überhaupt nicht statt. Es ist ausschließlich am eigenen Sechzehner gefordert, kann gar keine offensiven Akzente setzen. Vor allem die rechte Abwehrseite ist stark beschäftigt.

6. Hanslik nimmt einen Flugball im Strafraumzentrum mit dem Rücken zum Tor stehend mit der Brust an und legt flach zurück für Zimmer, der aus gut 20 Metern mit dem rechten Spann direkt abzieht. Wegen starker Rücklage fliegt der Schuss weit drüber.

4. Der durch Ritter in die linke Tiefe geschickte Opoku produziert eine erste Flanke. Die senkt sich zu nahe vor dem Gästekasten, sodass Torhüter Noll keine Mühe hat, den Ball aus der Luft zu pflücken.

1. Kaiserslautern gegen Fürth – auf geht's im Fritz-Walter-Stadion!

1. Spielbeginn

Die Mannschaften verlassen die Katakomben in Richtung Rasen.

Bei den Franken, die in der Vorsaison beide Vergleiche mit dem FCK für sich entschieden (2:0 auswärts und 2:1 daheim), sieht Alexander Zorniger ebenso wenig Anlass, seine Formation abzuwandeln. Noll (TSG 1899 Hoffenheim), Massimo (VfB Stuttgart) und Futkeu (SG Eintracht Frankfurt) haben sich bei ihrem neuen Team also erst einmal festgespielt.

Auf Seiten der Pfälzer, die in der letzten Spielzeit acht ihrer elf Siege vor eigenem Publikum einfuhren, verzichtet Markus Anfang auf personelle Änderungen seiner Startelf beim 2:1-Auswärtssieg beim SSV Ulm 1846. Er schickt also erneut mit Heuer (SC Paderborn 07) und Wekesser (1. FC Nürnberg) zwei Neuzugänge von Anfang an ins Rennen. Gyamerah (1. FC Nürnberg) und Mause (FC Ingolstadt 04) feierten dort ihr Pflichtspieldebüt als Einwechselspieler; darauf hofft heute Kleinhansl (VfL Osnabrück).

Die SpVgg Greuther Fürth bekam es zum Ligastart ebenfalls mit einem Emporkömmling zu tun, empfing im heimischen Ronhof den SC Preußen Münster. Nachdem die durch Green per Elfmeter besorgte Führung (25.) vor dem Kabinengang von spielerisch ebenbürtigen Westfalen ausgeglichen worden war, nutzte das Kleeblatt die Anfangsphase des zweiten Durchgangs zu einem Doppelschlag, für den Srbeny (50.) und Jung (55.) verantwortlich zeichneten. Den 3:1-Erfolg brachte es dann souverän über die Ziellinie.

Dem 1. FC Kaiserslautern ist dank einer starken Schlussphase ein erfolgreicher Einstieg in seine dritte aufeinanderfolgende Saison im nationalen Fußball-Unterhaus gelungen. Bei Aufsteiger SSV Ulm 1846 erarbeiteten sich die Roten Teufel im ersten Pflichtspiel unter Funkel-Nachfolger Markus Anfang trotz Überlegenheit in der ersten Halbzeit zu wenige klare Chancen und gingen kurz nach dem Seitenwechsel sogar in Rückstand (48.). Durch einen auf einem Foul an Hanslik beruhenden Strafstoß, den Tomiak in Minute 77 verwandelte, glich der FCK aus und sicherte sich den Dreier wenig später durch ein Abstaubertor Opokus (83.).