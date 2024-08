68. Auch bei den Gästen bahnt sich ein Doppelwechsel an: Grimaldi und Ansah haben ihre Spielkleidung schon angezogen und werden gleich in die Partie kommen.

65. Den legt Jonjoe Kenny sehr hoch nach rechts an die Strafraumkante zu Linus Gechter, mit dessen Dropkick Pelle Boevink dann aber keinerlei Mühe hat.

65. Jetzt mal ein Freistoß für die Hertha: Bilbija geht zu hart gegen Tabakovic zu Werke und erzeugt eine erstmal nicht schlechte Position für die Berliner.

63. Berlin ändert die Herangehensweise und presst den SCP jetzt in dessen Strafraum im Aufbauspiel an, um die ein oder andere Unsicherheit zu provozieren. Die Paderborner sind davon auch erstmal irritiert, aber dann leistet sich Maza am Sechzehnerhalbkreis ein Foul gegen Felix Götze.

61. Luca Herrmann Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Luca Herrmann

61. Sebastian Klaas Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Sebastian Klaas

58. Aus dem linken Halbfeld wagt Jeremy Dudziak einen hohen Heber an den Fünfer, wo Winkler bereitsteht. Das ist für einen Torhüter wie Pelle Boevink, der das Ding sicher aus der Luft pflückt, aber auch nur eine Aufwärmübung. Bei aller Ideenlosigkeit der Hertha muss man auch konstatieren, dass Paderborn das richtig gut verteidigt bis hierhin.

56. Cristian Fiél muss reagieren und bringt mit Derry Scherhant einen Mittelstürmer.

53. Hertha drängt weiterhin über die linke Außenbahn auf den entscheidenden Ball hinter die Abwehrkette, scheitert aber vor allem daran, dass diese Angriffe viel zu vorhersehbar sind und Paderborn immer mit zwei Mann an den Anspielstationen sind.

50. Rein spielerisch betrachtet hat die Hertha eigentlich Übergewicht, aber den entscheidenden Unterschied macht die Chancenverwertung, wo der SC Paderborn sich allerhöchstens vorwerfen lassen muss, nicht genügend zu kreieren. Macht aber nichts, denn es steht ein 2:0-Vorsprung beim nominellen Aufstiegskandidaten Nummer eins zu Buche.

48. Filip Bilbija Paderborn Tooor für SC Paderborn 07, 0:2 durch Filip Bilbija

Und dann schlägt es auf der anderen Seite ein! Links wuselt sich Sven Michel bis zur Grundlinie durch und spitzelt das Rund gekonnt ins Strafraumzentrum, wo zunächst Kostons durchlässt und Bilbija danach erschreckend viel Platz vor Tjark Ernst hat, der dann auch nicht mehr viel ausrichten kann. Aus der Drehung wuchtet der Stürmer in Diensten der Ostwestfalen mit dem linken Fuß das Spielgerät in die Maschen.

47. Pelle Boevink hält die Führung fest! Von der rechten Seite spielt Marten Winkler einen halbhohen Zuckerpass in den Rückraum zu Mickaël Cuisance, der nicht lange fackelt und sofort abzieht - der Keeper des SCP taucht umgehend ab und pariert den Ball zur Seite weg! Den Nachschuss eines Herthaners blockt Felix Götze mit seinem Schienbein und haut den Ball vor dem heranrasenden Tabakovic weg.

46. Personell hat sich im Vergleich zum Ende der ersten Halbzeit übrigens nichts verändert. Sowohl Cristian Fiél als auch Łukasz Kwasniok vertrauen der altbekannten Besetzung.

46. Weiter geht's! Paderborn hat Anstoß und spielt im zweiten Durchgang von rechts nach links.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Pause in Berlin. Die Hausherren setzten Paderborn von Anfang an konsequent unter Druck und setzten über weite Strecken der ersten Hälfte auf Ballbesitzfußball, ließen aber noch die letzte Konsequenz in Richtung des Tores von Pelle Boevink vermissen. Das Gleiche lässt sich auch über die Gäste sagen, die kompakt stehen, aber aus dem Spiel heraus noch nicht für zwingende Impulse sorgen können. Tabakovic hatte die beste Torchance des Spiels und traf aus aussichtsreicher Position nur das Aluminium. Den entscheidenden Unterschied machte letztlich der Kopfballtreffer von Paderborns Neuzugang Felix Götze.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Jeremy Dudziak probiert es links in der Nähe der Strafraumkante mit einem kurzen Zuspiel zu Ibrahim Maza, der nicht weit von ihm seinen Gegenspieler umkurvt hat und sich anschleicht. Aber wieder passt Scheller auf und stellt sich in den Kurzpass.

45. +1 180 Sekunden gibt's obendrauf.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44. Das kam jetzt etwas unerwartet, war die Hertha bis dahin doch zweikampfstärker und dem Gegner leicht überlegen. Wie reagieren die Berliner, die in der vergangenen Saison durchaus ihre Comeback-Qualitäten bewiesen haben?

42. Felix Götze Paderborn Tooor für SC Paderborn 07, 0:1 durch Felix Götze

Die Führung für den SC Paderborn 07! Nach der Eckballhereingabe von Aaron Zehnter von rechts läuft Götze dem ihm zugewiesenen Tabakovic am Fünfer weg, hüpft zum Kopfball hoch und locht gegen die Laufrichtung von Tjark Ernst zum 0:1 ein!

41. Filip Bilbija, der mittlerweile den Kopfverband abgelegt hat, flankt von der rechten Seite in die Mitte. Die Flanke kommt viel zu hoch, was aber Kenny nicht davon abhält, die Kugel zur Ecke zu klären.

38. Wieder schalten die Berliner schnell um: Dudziak überläuft Scheller in der Mitte und flankt nach einem Doppelpass mit Cuisance nach vorne, wo Felix Götze die Kugel aus der kritischen Zone haut.

37. Jetzt hat die Hertha zwei Rechtsfüße in der Innenverteidigung - nicht optimal, aber definitiv die bessere Option, als das Spiel zu zehnt zu Ende bringen zu müssen.

35. Mit einem Kurzpass in den Rückraum schickt Marten Winkler Neuzugang Demme, der es mit einem Weitschuss probiert, aber den Ball in den dritten Stock setzt.

33. Márton Dárdai macht sich bei der Hertha bereit für eine Einwechslung und wird vermutlich Kempf ersetzen, der jetzt stark platzverweisgefährdet ist.

32. Dreimal versucht Palkó Dárdai, von der linken Seite Marten Winkler und Haris Tabakovic mit hohen Bällen an den Elfmeterpunkt zu füttern - dreimal ist die kopfballstarke Defensive der Paderborner rettend zur Stelle, doch beim letzten Klärungsversuch springt die Kugel zu Dudziak vor den Punkt. Aber Tjark Scheller hält geistesgegenwärtig den Fuß dazwischen und verhindert den Abschluss.

30. Die Alte Dame aus Berlin ist weiterhin zielstrebig auf der Suche nach Gelegenheiten, den ersten Treffer zu erzwingen. Aber auch dem SCP ist es nun gelungen, sich aus dem Grip der Berliner zu befreien und schafft es, über die Außen für Entlastung zu sorgen.

28. Łukasz Kwasniok ist außer sich an der Mittellinie: Ein Tritt Marc Oliver Kempfs auf den Schlappen von Filip Bilbija wurde vom Schiedsrichter nicht geahndet und der Trainer der Gäste hätte hier zu gerne den Platzverweis gesehen.

24. Peng! Nach einem Bock von Tjark Scheller im Mittelfeld kann Haris Tabakovic konsequent durch die Reihen der Orangenen laufen und findet sich kurz nach der Strafraumgrenze alleine und in aussichtsreicher Position vor Pelle Boevink wieder. Er macht eigentlich alles richtig, nur den Abschluss nicht, denn sein Schuss vor dem Keeper der Ostwestfalen knallt an den linken Pfosten und von da seitlich zurück ins Feld.

22. Den anschließenden Eckball bringt Zehnter auf den ersten Pfosten und das nicht ungefährlich! Tjark Ernst muss sich langmachen und vor zwei Paderbornern, die auf einen Kopfball lauern, mit seinen Fingerspitzen das Leder nach links wegklären. Danach hat die Hertha-Abwehr Zeit, sich zu sortieren, letztlich wird die Situation durch einen Foulpfiff gegen einen Stürmer des SCP beendet.

21. Fast die erste Chance für den SC Paderborn 07! Michel spielt aus dem linken Halbfeld den Ball quer zu Kostons, der den Ball knapp verpasst und spätestens hier müsste eigentlich Jeremy Dudziak klären. Der verschätzt sich aber und das überrascht selbst Filip Bilbija, der den Ball nicht mehr unter Kontrolle bekommt und abgefälscht von einem Hertha-Abwehrbein immerhin noch eine Ecke herausholt.

18. Stark: Ibrahim Maza nimmt links auf dem Flügel Tempo auf und läuft in Richtung der Grundlinie, von wo aus er in die Mitte flanken will. Noch stärker: Das Tackling von Raphael Obermair, der den Spielmacher der Blau-Weißen mit einer Grätsche aus dem Lehrbuch fair vom Ball trennt.

16. Die Fans im Olympiastadion sehen einen tempo- und druckreichen Auftakt. Hertha setzt die Ostwestfalen früh unter Druck und lauert auf den tödlichen Pass hinter die Viererkette, wofür man mit Winkler und Tabakovic zwei Anspielstationen in den eigenen Reihen hat, die jederzeit für einen Treffer aus einer solchen Spielsituation gut sind.

15. Michel bringt einen Freistoß aus der dritten Reihe in Richtung des Sechzehners der Hertha. Gefährlich wird es aber nicht, weil alle Anspielstationen gut abgedeckt sind und letztlich Kenny mit einem Dropkick den Ball klärt.

14. Jetzt drückt auch der SC mal nach vorne: Von der rechten Seite spielt Raphael Obermaier einen präzisen Heber in Richtung Koen Kostons, der sich im Zentrum geschickt und rechtzeitig löst. Aber da hat Linus Gechter aufgepasst, denn der Innenverteidiger der Hausherren stellt seinen Körper in die Flugbahn und haut das Leder weg.

12. Riskant, aber erfolgreich, geht Tjark Scheller links in der Defensive für den SCP gegen Haris Tabakovic zu Werke, der ansonsten in Richtung Pelle Boevink durch gewesen wäre: Mit einer präzisen Grätsche stoppt er den Goalgetter der Berliner und trifft dabei erst den Ball und danach seinen Gegenspieler.

8. Nur mit einem Foulspiel knapp hinter der Mittellinie kann Castaneda einen Ballverlust gegen Haris Tabakovic wieder ausbügeln. Den anschließenden Freistoß bekommt Dudziak im linken Halbfeld und sucht danach mit seiner Flanke Tabakovic im Strafraum. Diesem rutscht der Ball 13 Meter vor dem Tor über den Scheitel und der Ball geht rechts am Tor vorbei, für die Idee gibt es aber ein Thumbs up.

6. Früh versuchen die Berliner über die linke Seite Druck zu machen, aber Paderborn steht bis dahin kompakt und verteidigt sicher. Noch hat der Aufstiegskandidat es nicht gefährlich vor den Kasten geschafft.

4. Die Behandlungspause dauert noch an: Bilbija bekommt von den Mannschaftsärzten einen Turban um den Kopf gewickelt und wird dann kurz an der Seitenlinie in Augenschein genommen, damit das Spiel weitergehen kann. Die Unterzahl der Paderborner währt aber nur kurz, denn er betritt wenig später wieder den Platz.

2. Marc Oliver Kempf Hertha BSC Gelbe Karte für Marc Oliver Kempf (Hertha BSC)

Nach etwas mehr als einer Minute kassiert Marc Oliver Kempf für einen Ellbogen im Luftduell mit Filip Bilbija in der Nähe der Mittellinie die Gelbe Karte. Der Paderborner wird anschließend von der medizinischen Abteilung behandelt.

1. Schiedsrichter der Partie ist Wolfgang Haslberger. Assistiert wird ihn von Cristian Ballweg und Christian Leicher an den Seitenlinien, Jan Seidel in der Coachingzone sowie Patrick Hanslbauer im Kölner Videokeller.

1. Auf geht's! Hertha in den blau-weißen Jerseys eröffnet die Partie gegen die in Orange spielenden Paderborner.

1. Spielbeginn

Die Spannung steigt! Wie starten Hertha BSC und der SC Paderborn 07 in die neue Saison der 2. Bundesliga? Nur noch wenige Minuten, dann wird in der Hauptstadt angepfiffen!

Blicken wir kurz auf die Bilanz zwischen den beiden Teams. Zehn Duelle in der ersten und zweiten Bundesliga gab es bisher, dabei spricht die Bilanz klar für die Berliner, die nur zwei der Duelle verloren und sieben gewinnen konnten. Das letzte Duell im April fand in Paderborn statt und wurde von der Hertha nach einem 1:2-Rückstand noch mit 3:2 gewonnen. Haris Tabakovic erzielte den Siegtreffer in der 90. Minute. Den letzten Paderborner Sieg gegen die Hertha gab es im November 2014 in der Bundesliga, damals ein 3:1.

Jetzt die andere Seite: Mit vier Neuzugängen, darunter Rückkehrer Sven Michel, startet die Elf von Łukasz Kwasniok in die neue Saison. Neben ihm bekommen auch Tjark Scheller (neu vom FC St. Pauli), Santiago Castaneda (kam aus Duisburg) sowie Felix Götze (Rot-Weiss Essen) die Chance, einen guten Eindruck in der ersten Elf zu machen. Kwasniok setzt auf ein 3-4-2-1-System mit Koen Kostons als alleiniger Spitze und Michel und Bilbija hinter ihm.

Die Aufstellungen sind da! Schauen wir uns erstmal die Anfangsformation der Hertha an. Dort setzt Cristian Fiél wie erwartet auf eine Dreierspitze bestehend aus Palkó Dárdai, Haris Tabakovic und Marten Winkler. Die Neulinge Demme, seines Zeichens Ex-Paderborner von 2012 bis 2013, und Cuisance erhalten wie erwartet ihre Chance von Anfang an. Hinten steht die Viererkette aus Dudziak, Kempf, Gechter und Kenny vor Tjark Ernst.

Bei den Ostwestfalen konnte man im Transferfenster die schmerzhaften Abgäng von Mittelfeldturbo Sirlord Conteh zum 1. FC Heidenheim und Kai Klefisch nach Darmstadt einigermaßen kompensieren und Rückkehrer Sven Michel verpflichten. Das Grundgerüst des Kaders der Elf von Łukasz Kwasniok ist über weite Teile gleich geblieben und einmal mehr gilt Paderborn als Geheimfavorit, der für die ein oder andere Überraschung gut sein kann. In der letzten Saison landete der SCP auf Rang sieben und damit auch vier Zähler vor dem heutigen Gegner, der die Saison als Neunter abschloss.

Im Duell zweier Ex-Bundesligisten wollen beide Mannschaften heute einen gelungenen Start in die Spielzeit hinlegen. Dabei ist der Druck klar auf Seiten der Hauptstädter, denn ein drittes Jahr im Unterhaus kann man sich in Charlottenburg nur schwer leisten und so soll nach einer durchwachsenen vergangenen Saison dieses Mal die Rückkehr in die Bundesliga her. Mit Marc Oliver Kempf, dem zum Saisonstart verletzten Fabian Reese und Haris Tabakovic konnte man wichtige Stützen halten und den Kader mit Kevin Sessa, Diego Demme und Ex-Bayer Mickaël Cuisance verstärken. Die Richtung ist klar - mit Offensivfußball will der neue Coach Cristian Fiél das Unternehmen Bundesliga angehen.