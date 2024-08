45. +5 Halbzeitfazit:

Der 1. FC Nürnberg führt zur Pause des saisoneröffnenden Gastspiels beim Karlsruher SC mit 2:1. Der Club erwischte den besseren Beginn, wandelte die frühe Vorteile aber nicht in Chancen um. Die Hausherren übernahmen dann ziemlich schnell das Kommando und verzeichneten durch Zivzivadze (15.) eine ordentliche und durch Schleusener (18.) eine herausragende Möglichkeit. Dementsprechend überraschend kam die Führung der Franken, die Okunuki nach Vorarbeit Soares’ und Schleimers am Ende eines Konters besorgte (20.). Nachdem der KSC infolge eines durch Torhüter Reichert verursachten fränkischen Aufbaufehlers durch Schleusener eine Gelegenheit zum Ausgleich verpasst hatte (29.), schlug der FCN zum zweiten Mal eiskalt zu: Pick vollendete nach einem Doppelpass mit Okunuki mit einem verdeckten Strafraumschuss in die Maschen (31.). In der jüngsten Viertelstunde steigerte sich Karlsruhe nur allmählich, stellte in der Nachspielzeit durch Zivzivadze aber verdientermaßen noch den Anschluss her (45.+2). Bis gleich!

45. +5 Ende 1. Halbzeit

45. +5 ... Wanitzek will den Ball von der halblinken Strafraumkante direkt per rechtem Innenrist in den rechten Winkel schlenzen. Der effetreiche Versuch verfehlt den Gästekasten nur knapp.

45. +4 Finn Jeltsch Nürnberg Gelbe Karte für Finn Jeltsch (1. FC Nürnberg)

Youngster Jeltsch lässt Zivzivadze knapp vor dem Sechzehner regelwidrig über die Klinge springen. Zur Verwarnung gesellt sich ein Freistoß in gefährlicher Position...

45. +2 Budu Zivzivadze Karlsruhe Tooor für Karlsruher SC, 1:2 durch Budu Zivzivadze

Karlsruhe verkürzt noch vor dem Pausentee! Beifus bedient den blanken Jung auf der rechten Strafraumseite mit einem hohen Anspiel. Der Außenverteidiger spielt direkt nach innen. Zivzivadze nimmt den Ball perfekt mit und vollendet aus mittigen 13 Metern mit dem rechten Innenrist halbrechts oben.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Durchgang eins im BBBank-Wildpark soll um 180 Sekunden verlängert werden.

42. In der Live-Tabelle teilt sich der Club den ersten Platz aktuell übrigens mit Hannover 96. Die Niedersachsen liegen in ihrem Heimspiel gegen Aufsteiger SSV Jahn Regensburg ebenfalls mit 2:0 vorne.

40. Die Gastgeber fahren ihre Bemühungen um das Anschlusstor vor dem Kabinengang hoch, setzen sich vorne fest. Sie probieren es zunehmend mit hohen Hereingaben, bringen Knoche und Co. damit bisher aber nicht wirklich in Bedrängnis.

37. Im Rahmen eines Konters treibt Neuzugang Jander (MSV Duisburg) den Ball durch das offensive Zentrum und probiert sich aus vollem Lauf und 22 Metern mit einem rechten Spannschuss. Der Ball wird abgefälscht und segelt deshalb klar drüber.

34. Hinsichtlich der Chancenverhältnisse sind die Badener zweifellos keine zwei Treffer schlechter, kommen sie durch Schleuseners Abschlüsse sowie Zivzivadzes Versuch sogar auf drei gute Möglichkeiten. Nürnberg hat seine beiden Chancen aber eben eiskalt genutzt.

31. Florian Pick Nürnberg Tooor für 1. FC Nürnberg, 0:2 durch Florian Pick

Nürnberg legt den zweiten Treffer! Nach einem schnell ausgeführten Einwurf auf der tiefen rechten Seite schickt Pick Okunuki im Sechzehner an die Grundlinie. Der Japaner gibt sofort flach zurück zu Pick. Der packt gegen Franke aus zehn Metern einen Beinschuss aus, der in der halbhohen rechten Ecke einschlägt.

29. Schleusener beinahe mit dem Ausgleich! FCN-Torhüter Reichert bringt Flick mit einem halbhohen Anspiel an der zentralen Sechzehnerkante in Bedrängnis. Wanitzek geht dazwischen, erobert den Ball und lässt Schleusener im Strafraum frei vor dem Gästekasten auftauchen. Schleusener überwindet zwar Reichert mit einem Schuss auf die rechte Ecke, doch vor der Linie rettet Abwehrmann Jeltsch.

26. Der KSC hat das erste Gegentor der Spielzeit in einer Phase kassiert, als er nicht nur wegen der beiden Chancen auf einem sehr guten Weg zu sein schien. Diesen Rückschlag muss er nun erst einmal verdauen.

23. Castrop treibt den Ball durch den zentralen Angriffsraum. Mangels Anspielmöglichkeiten probiert er sich aus gut 21 Metern mit einem Linksschuss. Der segelt wegen klarer Rücklage weit über den Heimkasten hinweg.

20. Kanji Okunuki Nürnberg Tooor für 1. FC Nürnberg, 0:1 durch Kanji Okunuki

Per Konter gelingt Nürnberg das erste Saisontor und der Premierentreffer unter Miroslav Klose! Soares erobert den Ball unweit der Mittellinie und gibt ihn an Schleimer weiter. Der schickt Okunuki mit einem perfekten Steilpass in das Strafraumzentrum. Der Japaner zieht mit einer Portion Dusel links an Keeper Weiß vorbei und schiebt dann aus vier Metern in den leeren Kasten ein.

18. Schleusener scheitert freistehend an der Latte! Jung bricht auf seiner rechten Außenbahn an die Grundlinie durch und passt flach an das nahe Fünfereck. Zivzivadze verlängert unfreiwillig direkt vor die Füße Schleusener, der aus sechs Metern eigentlich nur noch einschieben muss, den Ball aber mit dem rechten Fuß an die Oberkante des Querbalkens befördert.

15. Zivzivadze hat das 1:0 auf dem Fuß! Wanitzek schickt den Georgier von der linken Seitenauslinie mit einem präzisen Flugball auf die nahe Sechzehnerseite. Zivzivadze ist vor Flick und Knoche am Ball. Mit dem zweiten Kontakt visiert er aus vollem Lauf und zehn Metern die kurze Ecke an, setzt den Ball aber gut anderthalb Meter drüber.

12. Die Badener präsentieren sich erstmals am und im gegnerischen Strafraum. Der durch Burnićs Verlagerung auf dem tiefen rechten Flügel bediente Jung sucht Zivzivadze mit einer Flanke. Die ist allerdings zu hoch angesetzt. Der FCN klärt daraufhin im zweiten Anlauf.

9. Leon Jensen Karlsruhe Gelbe Karte für Leon Jensen (Karlsruher SC)

Jensen räumt Schleimer unweit der Mittellinie mit einem seitlichen Tritt ab. Schiedsrichter Robin Braun ahndet das Vergehen mit der ersten Gelben Karte des Nachmittags.

8. Soares flankt einen Freistoß aus halblinken 22 Metern mit dem linken Innenrist in das Sechzehnerzentrum. Nachdem der Ball hinter der Abwehrkette einmal aufgesetzt hat, nimmt Knoche aus gut neun Metern direkt mit rechts ab und drückt ihn knapp drüber. Der Ex-Unioner hat aber ohnehin im Abseits gestanden.

7. Die Eichner-Auswahl hat noch große Mühe, den Ball länger in den eigenen Reihen zu halten. Sie ist zunächst fast ausschließlich in der Laufarbeit gefordert, ohne dabei in größere defensive Schwierigkeiten zu geraten.

4. Der Club präsentiert sich in den ersten Momenten als passsicher. Er verzeichnet über links einen ersten Vorstoß in das letzte Felddrittel. Picks Flanke wird durch Franke geblockt, bevor es in der Mitte gefährlich werden kann.

1. Karlsruhe gegen Nürnberg – der erste Zweitligasamstag der Spielzeit 24/25 läuft!

1. Spielbeginn

Vor wenigen Momenten haben die beiden Teams das Grün betreten.

Bei den Franken, die am letzten Freitag mit einem 3:0-Testspielsieg gegen den Juventus FC aufhorchen ließen und ab dieser Saison ohne Riesentalent Uzun (16 Saisontore) auskommen müssen, setzt Coach Miroslav Klose in seiner Startelf mit Soares (VfL Bochum), Knoche (1. FC Nürnberg), Jander (MSV Duisburg) und Pick (1. FC Heidenheim 1846) auf vier Neuzugänge. Karafiát (FK Mladá Boleslav), Ševčík (AC Sparta Praha, Leihe), Tzimas (PAOK Saloniki, Leihe) und Serra (Aarhus GF, Leihe) gehören zum erweiterten Aufgebot.

Auf Seiten der Badener, die in Matanović (14 Ligatore) ihren besten Angreifer verloren, schickt Trainer Christian Eichner mit Günther (Leihe vom FC Augsburg, zuletzt SV Wehen Wiesbaden) nur einen Neuzugang von Anfang an ins Rennen. Himmelmann (1. FC Kaiserslautern), Heußer (SV Wehen Wiesbaden), Conté (TSG 1899 Hoffenheim, Leihe) und Hunziker (FC Basel, Leihe) warten auf der Bank auf den ersten Pflichtspieleinsatz für den KSC.

Der 1. FC Nürnberg hat mit der Verpflichtung Miroslav Kloses als Nachfolger des zu Hertha BSC abgewanderten Cristian Fiél für eine echte Überraschung bei der Besetzung der Cheftrainerposition gesorgt. Der Weltmeister von 2014, dessen bisher einziges Proficoachengagement beim österreichischen Verein SCR Altach nach nicht einmal zwölf Monaten endete, will einen dominanten Ballbesitzfußball mit hohen Gegenpressing spielen lassen – in der 2. Bundesliga eine gewagte Herangehensweise.

Mit dem dank einer in der Rückrunde stark ansteigenden Form erreichten fünften Tabellenplatz hat der Karlsruher SC seine beste Saison seit zehn Jahren gespielt. Unter Cheftrainer Christian Eichner, der seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag immer noch nicht verlängert hat, visieren die Blau-Weißen neben einer attraktiven Spielweise und der Weiterentwicklung der jungen Spieler wieder eine einstellige Endplatzierung an, halten sich wegen eines Kaderumbruchs und der großen Konkurrenz in Sachen Aufstiegsambitionen aber zurück.

Nach dem gestrigen Eröffnungsmatch, das der Hamburger SV beim 1. FC Köln mit 2:1 für sich entschied, stehen am heutigen Samstag im nationalen Fußball-Unterhaus fünf Begegnungen an, von denen vier am frühen Nachmittag stattfinden. Eine davon bestreiten mit dem Karlsruher SC und dem 1. FC Nürnberg zwei weitere echte Traditionsklubs, deren Ambitionen allerdings nicht ganz so groß sind wie jene von Hanseaten und Rheinländern.