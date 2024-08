72. Was geht noch für den 1. FC Köln? Die Haushrren brauchen so langsam einen Mutmacher, um weiter an sich zu Glauben. Auf der anderen Seite nimmt der weiterhin souveräne und reifere HSV die Minuten von der Uhr.

70. Auch im Gästeblock wird's jetzt feurig rot. Die HSV-Fans zündeln ebenfalls.

69. Julian Pauli Köln Gelbe Karte für Julian Pauli (1. FC Köln)

Jatta nimmt rechts vor dem Strafraum einen Steilpass mit und wird kurz vor der Sechzehner-Linie von Pauli gelegt. Ein klares Foul, das zu Recht mit Gelb bestraft wird.

67. Beim 1. FC Köln geht momentan viel über Lemperle. Der Effzeh-Angreifer hält sich immer auf der Höhe des letzten Abwehrspielers und will dann mit einem Mal durchbrechen. Nach dem ersten Ballkontakt fehlt dem Kölner jedoch beim anschließenden Pass die Präzision.

65. Auch Baumgart wechselt doppelt. Mit Karabec, der im Zentrum die Kölner ordentlich nervte, und Dompé verlassen zwei starken Hamburger das Feld. Öztunali und Baldé kommen für die beiden ins Spiel.

65. Fabio Baldé Hamburg Einwechslung bei Hamburger SV: Fabio Baldé

65. Levin Öztunali Hamburg Einwechslung bei Hamburger SV: Levin Öztunali

65. Adam Karabec Hamburg Auswechslung bei Hamburger SV: Adam Karabec

65. Linton Maina hat nach seiner Einwechslung seine erste Szene und schlägt nach einer schnellen Ballannahme links einen Haken. Der nachfolgende Pass in den Fünfer landet nur bei Schonlau.

62. Die Hamburger führen weiterhin souverän mit 2:0 in Köln-Müngersdorf und arbeiten so langsam auch schon mal an der Uhr. Jatta nimmt sich aufreizend viel Zeit für einen Einwurf und wird vom Kölner Publikum sofort ausgepfiffen.

61. Auch beim HSV kündigen sich die ersten personellen Änderungen an. Auf der Bank wird bereits in der Trikot-Tasche gekramt.

60. Lemperle läuft mit großen Schritten von der linken Seitenlinie in die Spitze und denkt deutlich sichtbar länger über einen Abschluss nach. Der Fernschuss folgt tatsächlich und landet harmlos in den Armen von Heuer Fernandes.

58. Köln-Trainer Struber probiert es nach knapp einer Stunde mit einem neuen Sturmduo und bringt Maina sowie Adamyan. Waldschmidt und Downs gehen vom Rasen.

57. Sargis Adamyan Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Sargis Adamyan

57. Luca Waldschmidt Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Luca Waldschmidt

57. Linton Maina Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Linton Maina

57. Damion Downs Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Damion Downs

55. Momentan erinnert diese Spielphase wieder an den Effzeh aus der 1. Halbzeit. Die Offensive ist - wie man so gerne sagt - stets bemüht und nimmt immer wieder einen neuen Anlauf. Auch wenn die Torgefahr fehlt: Noch hat der Effzeh den Glauben an ein Comeback.

53. Thielmann nimmt halbrechts vor dem Tor etwas Fahrt auf und schiebt den Ball mit einem Mix aus Schuss und Flachpass aufs Tor. Heuer Fernandes hat damit Probleme und kann das Leder nur nach vorn abprallen lassen. Beim Rebound ist die HSV-Abwehr daraufhin sofort zur Stelle.

52. Die Hamburger setzen bei ihrn Angriffen weiterhin auf lange Schläge in Richtung Königsdörffer und Dompé, die sich immer mit einer Szene sofort lösen und für Gefahr sorgen können.

50. Die Fans wollen ihrem 1. FC Köln helfen und erheben sich von ihren Plätzen. Dazu wird bei der aktiven Fanszene auch Pyro angezündet. Damit hat der Effzeh die ersten Strafen also schon mal sicher. Wie sieht's mit Toren aus?

48. Wie kommt der Effzeh aus der Kabine? In den ersten Minuten nach Wiederanpfiff setzt sich die coole Vorstellung der Hamburger erstmal fort. Die Hamburger bleiben bei den Angriffs-Versuche der Kölner ganz ruhig und holen sich viele Bälle weiterhin im Zentrum, wo der Effzeh keine Lösungen findet.

46. Die zweiten 45 Minuten laufen. Beide Teams spielen erstmal unverändert weiter.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Der Hamburger SV ist beim Kracher-Aufakt der 2. Liga gegen den 1. FC Köln schon zur Halbzeit mit 2:0 vorn. Zu Beginn des Spiels legten zunächst die Kölner mit viel Mut zur Offensive los und erspielten sich unter dem Jubel der Fans schnell zwei erste Abschlüsse. Kurz darauf führte jedoch ein böser Torwart-Fehler von Urbig zum überraschenden 0:1 durch Königsdörffer (6.). Danach überließ der HSV den Kölnern den Ball und ließ dank einer kompakten Defensive kaum weitere Chancen der Domstädter zu. In der 35. Minute tauchte Königsdörffer daraufhin ein weiteres Mal vor dem Effzeh-Tor auf und machte mit seinem Doppelpack auch noch das 0:2.

45. +3 Steffen Baumgart Hamburg Gelbe Karte für Steffen Baumgart (Hamburger SV)

Auf dem Weg in die Kabinen liefert sich HSV-Coach Baumgart mit dem Schiedsrichter ein hitziges Wortgefecht, weil auch er ein Handspiel gesehen haben will. Der Trainer der Rothosen wird ebenfalls verwarnt.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Nochmal Köln! In den letzten Sekunden der 1. Halbzeit hat der Effzeh nochmal eine Großchance: Lemperle nimmt Huseinbašić bei einem Vorstoß mit und scheitert daraufhin aus rund zehn Metern an einer starken Parade von Heuer Fernandes. Der HSV-Keeper kommt schnell aus seinem Tor, macht sich groß und kann so zur Ecke retten.

45. +2 Miro Muheim Hamburg Gelbe Karte für Miro Muheim (Hamburger SV)

Muheim reklamiert bei Referee Max Burda ein Handspiel der Kölnr und wird wegen Meckerns verwarnt.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Und somit steuern wir in einem mittlerweile sehr ruhigen Rhein-Energie-Stadion so langsam in Richtung Halbzeit. Nur der Gästeblock feiert und ist jetzt auch stimmungstechnisch in Führung.

42. Mutig sind die Kölner weiterhin. Lemperle und Downs werden nicht müde, die HSV-Abwehr anzulaufen und irgendwie den Druck aufrechtzuhalten. Das Problem: Der HSV ist in der Abwehr total sicher unterwegs und trennt sich jedes Mal rechtzeitig vom Ball.

39. Tim Lemperle Köln Gelbe Karte für Tim Lemperle (1. FC Köln)

Lemperle verliert gegen den nachstochernden Dompé den Ball und packt daraufhin richtig zu. Für so ein taktisches Foul in der eigenen Hälfte gibt's Gelb.

39. Nein! Waldschmidt tritt für die Hausherren an und bleibt mit einem Schlenzer-Versuch direkt an der Mauer hängen.

38. Freistoß-Chance für Köln! Ljubicic macht 18 Meter vor dem HSV-Tor eine Körpertäuschung und wird dabei von Schonlau am Standfuß getroffen. Hilft dem Effzeh ein Standard?

35. Ransford Königsdörffer Hamburg Tooor für Hamburger SV, 0:2 durch Ransford Königsdörffer

Doppelpack von Königsdörffer! Karabec holt zu einer scharfen Hereingabe von der linken Seitenlinie auf und bedient Königsdörffer am zweiten Pfosten auf dem Kopf. Der Hamburger setzt den Kopfball erstmal gegen die Latte, drückt den Abpraller danach aber ins Netz. Eiskalte Hamburger führen in Köln mit 2:0!

34. Weil durch das Zentrum kein Fenster aufgeht, probiert es Ljubicic aus Alternativlosigkeit mit einem Fernschuss aus knapp 23 Metern. Der Ball geht mehrere Meter über den HSV-Kasten.

33. Thielmann wartet bei einer Ecke weit hinter dem Strafraum und nimmt sich lange Zeit für eine hohe Flanke. Auch diese landet wieder in der HSV-Abwehr und bei Hadžikadunić.

31. Auch im Stadion ist es mittlerweile etwas ruhiger geworden. Der HSV transportiert das 1:0 nun schon in Richtung Halbzeit und erspielt sich gegen derzeit ratlose Kölner auch die ein oder andere Konterchance. Insbesonder über die starke linke Seite und Dompé.

28. Dompé macht wieder Alarm! Der schnelle HSV-Flügelspieler dribbelt sich bis vor den linken Pfosten und haut den Ball auch aus spitzem Winkel mutig aufs Tor. Urbig ist gefordert und pariert aufmerksam im kurzen Eck. Die anschließende Ecke landet in den Händen des Effzeh-Torhüters.

26. Der HSV verdient sich die 1:0-Führung mit seiner ruhigen und sicheren Vorstellung immer mehr und ist jetzt auch häufiger selbst an der Kugel.

23. Vielleicht hilft eine Einzelaktion! Lemperle löst sich mit einer Finte von Hadžikadunić und chippt den Ball rechts neben sich zum freien Mitspieler in den Rückraum. Huseinbašić visiert die lange Ecke an und schlenzt den Ball etwas zu hoch übers rechte Eck.

23. Der Einsatz stimmt beim Effzeh. So langsam verzweifeln die Kölner aber am Defensivverbund der Rothosen und kommen nachwievor einfach nicht durch. Das kölsche Comeback braucht einen neuen Anlauf.

19. Nach einigen Minuten mit viel Ballbesitz für die Kölner unterbricht der HSV die Angriffsversuche der Hausherren mit einem Vorstoß über die rechte Seite und Reis. Der Hamburger probiert es aus spitzem Winkel, wird aber von Pauli noch rechtzeitig gestört.

17. ...das Tempo von Dompé! Der Flankengeber vom 0:1 macht sich auf der linken Seite auf den Weg und läuft im Vollsprint in die Spitze. Es folgt ein langer Schlenzer von außen, den Urbig diesmal sicher festhalten kann. Wichtig für den Schlussmann der Kölner.

15. Die Gäste von der Elbe machen das Zentrum dicht und geben den anlaufenden Kölnern keine Zeit für Kombinationen. Nach einem Ballverlust lauert der HSV zudem auf Konter und...

13. Der Ballbesitz ist weiter bei den Domstädtern, die vom Publikum pausenlos und lautstark nach vorne gespusht werden. Momentan fehlt den Kölnern aber die Idee, um die bislang sehr kompakten Rothosen mal hinten rauszulocken.

10. Die Hausherren halten kämpeferisch dagegen und lassen sich erstmal nichts anmerken. Mittlerweile hat sich der HSV aber besser auf die schnell aufspielende Effzeh-Offensive eingestellt.

8. Wie stecken die Kölner den Schock weg? Der Effzeh kommt zunächst gut ins Spiel, wird gleich zweimal gefährlich und kassiert dann aus dem Nichts ein sehr unglückliches Gegentor zum 0:1.

6. Ransford Königsdörffer Hamburg Tooor für Hamburger SV, 0:1 durch Ransford Königsdörffer

Ein böser Torwart-Patzer bringt den HSV in Führung! Dompé flankt von links scharf vors Tor. Köln-Keeper Urbig will den Ball am Boden mit beiden Händen aufnehmen, kann das Leder aber nicht festhalten. Königsdörffer sagt Danke und staubt aus sechs Metern zum 0:1 ab!

4. Großchance für den Effzeh! Direkt danach setzt HSV-Keeper Heuer Fernandes seinen eigenen Mitspieler Muheim mit einem Kurzpass etwas unter Druck, der den Ball danach kurz im linken Strafraum-Eck verliert. Nach einem Querschläger durch die Mitte haut Lemperle den Ball nur knapp drüber! Der HSV wackelt zu Beginn!

3. Erster Abschluss für Köln! Huseinbašić erkämpft sich den Ball auf der linken Seite gegen den etwas zu lässigen Reis und zieht die Kugel danach aus der Drehung in den Rückraum. Lemperle läuft ein und jagt den Ball etwas zu hoch übers HSV-Tor.

1. Der Ball rollt: Willkommen zur neuen Zweitliga-Saison! Der HSV gastiert am Rhein in blau-schwarzen Trikots und stößt an. Der 1. FC Köln trägt zum Auftakt weiße Shirts.

1. Spielbeginn

Vor Spielbeginn gibt es Köln noch eine kleine Eröffnungszeremonie mit Einspielern aus den vergangenen 50 Jahren. Danach ist es mal wieder so weit: Die Hymne ertönt, die Schals gegen hoch und alle Effzeh-Fans singen ihr Lied!

Auf den Tag genau wird die 2. Bundesliga heute 50 Jahre alt. Zur Feier des Tages gibt es einen Leckerbissen mit ganz viel Tradition. Gleich geht's los! Wer gewinnt den Kracher-Auftakt?

Köln-Trainer Gerhard Struber setzt nach der guten Vorbereitung weiter auf Offensive und lässt mit Damion Downs und Tim Lemperle eine junge Doppelspitze los. In der Abwehr feiert mit dem 19-jährigen Julian Pauli zudem ein weiterer Youngster sein Profidebüt. Im Tor steht Rückkehrer Jonas Urbig, der ebenso wie Lemperle letzte Saison an Greuther Fürth verliehen war.

Personell reist der HSV heute dezimiert an den Rhein. Vor allem der Sturm ist dünn besetzt: Topstürmer Robert Glatzel fehlt aufgrund einer Sehnenreizung im linken Knie und ist noch nicht wieder einsatzfähig. Auch Neuzugang Davie Selke, der letzte Saison noch für den Effzeh auf Torejagd ging, ist angeschlagen und sitzt erstmal nur als Notfall-Joker auf der Bank. Im Tor ersetzt zudem Daniel Heuer Fernandes den länger erkrankten Stammkeeper Matheo Raab.

Während die Kölner heute vor ihrer ersten Standortbestimmung in der 2. Liga stehen, geht der HSV mittlerweile in seine siebte Zweiliga-Saison nacheinander. Soll es in diesem Jahr endlich mit dem Aufstieg klappen, müssen die Rothosen wohl schon zu Saisonbeginn direkt liefern: Mit dem 1. FC Köln, Hertha BSC und Hannover 96 trifft der HSV an den ersten drei Spieltagen ausschließlich auf Hochkaräter und weitere ehemalige Bundesliga-Klubs.

Nicht nur das Drumherum ist heute vielversprechend, auch sportlich verspricht der Auftakt sofort Hochspannung. Die Kölner konnten nach dem Abstieg viele ihrer Leistungsträger halten und gehen mit einem fast unveränderten Kader in die 2. Liga. Die Vorbereitung lief zudem nahezu optimal: In sieben Testspielen holte das Team von Trainer Gerhard Struber sechs Siege und erzielte dabei zudem starke 38 Tore.

Nach dem schmerzhaften Abstieg in der vergangenen Saison herrscht beim 1. FC Köln schon vor Beginn der 2. Liga direkt wieder Euphorie: Über 100.000 Karten hätte der Effzeh heute für das Eröffnungsspiel gegen den HSV verkaufen können. Die ganze Domstadt fiebert dem Saisonauftakt im Unterhaus entgegen und hofft auf einen fulminanten Auftakt gegen den neuen Klub von Ex-Coach Steffen Baumgart.