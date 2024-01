Tor für Düsseldorfer EG, 1:0 durch Kohen Olischefski Düsseldorf geht etwas überraschend in Front! Brendan O'Donnell steckt aus der Zentrale stark rechts rüber in den Lauf von Kohen Olischefski, der sich vor dem Tor die Scheibe von der Vorhand auf die Rückhand legt und zum 1:0 ins Netz trifft.

Kevin Clark sucht im Slot Alexander Blank, doch Justin Scott verhindert mit einer starken Schlägerarbeit den Pass und kann in höchster Not klären.

Die Vorzeichen sprechen auch abgesehen von der Tabellensituation klar für die heutigen Gäste vom Pulverturm. Die DEG verlor die letzten neun Begegnungen gegen die Tigers allesamt. In dieser Spielzeit unterlagen die Rheinländer zweimal mit 1:4 und einmal mit 2:1 in der Overtime den Niederbayern. Nach zuletzt drei Pflichtspielsiegen in Serie, was zum ersten Mal in dieser Saison gelang, hoffen die Düsseldorfer nun auch die schwarze Serie gegen Straubing brechen zu können.