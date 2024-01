39. Justin Schütz Kölner Haie Tor für die Kölner Haie, 2:0 durch Justin Schütz



39. Jetzt setzt Köln mal wieder im gegnerischen Drittel nach. Justin Schütz spielt aus dem linken Bullykreis sofort zur Mitte. Alexandre Grenier schießt. Abgefälscht von Johannes Huß, verfehlt das Ding die Kiste.

38. Phil Hungerecker sucht den Weg in den rechten Bullykreis und schießt von dort aufs lange Eck. Bei günstiger Sicht hat Tobias Ančička nicht so viel Mühe, den Puck abzuwehren.

37. Ben Marshall feuert rechts von der blauen Linie. Die Wild Wings halten sich jetzt schon ziemlich lange im gegnerischen Drittel auf. Doch richtig zwingend wird man nicht mehr. Und dann haben es die Haie überstanden.

36. Inzwischen die die Gäste in Überzahl in der Angriffszone am Werk. Tylor Spink führt im rechten Bullykreis den Puck, sich Phil Hungerecker. Auch Sebastian Uvira mischt im Slot mit. Doch Tobias Ančička behält den Durchblick.

35. Jan Luca Sennhenn Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Jan Luca Sennhenn (Kölner Haie)

Erstmals öffent sich die Tür zu einer der Strafbänke. Dort muss sich Kölns Jan Luca Sennhenn nach einer Behinderung gegen Zach Senyshyn einfinden.

33. Links von der blauen Linie bringt Brady Austin den Puck zum Tor. Joacim Eriksson lässt prallen. So suchen Justin Schütz und Alexandre Grenier im Nachsetzen ihr Glück. Am Ende hat es Schwenningens Goalie doch im Griff.

31. Ein Kölner Schuss von der blauen Linie fliegt am Tor vorbei, springt vor dort aber gefährlich links vors Tor. Andreas Thuresson versucht es aus spitzem Winkel mit der Rückhand. Doch Joacim Eriksson dichtet das kurze Eck ab.

30. Tor von MacLeod zählt nicht! Auf der Gegenseite sorgen die Haie gleich für eine Antwort. Aus zentraler Position schießt Gregor MacLeod ins rechte Eck. Doch der Jubel vertummt schnell, die Schiedsrichter haben Einwände. Und beim Videobeweis bestätigt sich die vermutete Torhüterbehinderung. Ein Kölner hatte einen Schwenninger Spieler in den Torraum gegen Joacim Eriksson geschoben.

30. Hartnäckig halten sich die Wild Wings in der Angriffszone. Dann spielt Philip Feist einen genialen Pass durch die eigenen Beine. So kann Ken André Olimb entwischen, sucht im rechten Bullykreis den Abschluss. Tobias Ančička pariert.

28. Jetzt kommt Boaz Bassen innen am linken Bullykreis ganz frei zum Schuss, visiert das lange Ecke an. Da zuckt die linke Fanghand von Tobias Ančička raus und stoppt das Geschoss.

27. Mit einem Fehlpass ind er eigenen Zone bringt Kölns Andreas Thuresson die Gäste ins Spiel. Chris Brown legt zu Tylor Spink ab, der in ziemlich zentraler Position abzieht. Tobias Ančička hält sicher.

26. Insgesamt aber kommen die Haie durch das gestiegene Engagement der Wild Wings nicht mehr ganz so leicht zu Offensivaktionen. Für den KEC gestaltet sich das jetzt deutlich zäher.

25. Von der linken Seite feuert Brady Austin. Joacim Eriksson sieht das Unheil rechtzeitig kommen und wehrt mit der Stockhand ab.

24. An der Bande vor der Schwenninger Bank geraten Carter Proft und Ben Marshall aneinander. Die Referees sehen das nicht so dramatisch, gehen dazwischen, verzichten aber auf Strafen.

23. Jetzt erobert Schwenningen Scheiben. Dadurch kann Daniel Pfaffengut ins Angriffsdrittel mareschieren und in halbrechter Position einen Handgelenkschuss anbringen. Tobias Ančička pariert.

22. Schwenningen legt mehr Engagement and en Tag, orientiert sich weiter nach vorn. Phil Hungerecker führt den Puck hinter dem gegnerischen Tor, versucht dann Daniel Pfaffengut zu finden. Letztlich friert Tobias Ančička die Scheibe ein.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Nach 20 Minuten führen die Kölner Haie im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings mit 1:0. Dieses Ergebnis geht absolut in Ordnung, denn über weite Strecken machten sich ausnahmslos die Hausherren um das Spiel verdient. Der KEC war aktiv, unternahm viel nach vorn. Nach Scheibenverlusten wurde sofort versucht, das Hartgummi zurückzuholen. Letztlich zeugen auch 11:5 Torschüsse von der Überlegenheit der Rheinländer. Die Gäste hatten zumeist defensiv zu tun und blieben dabei zu passiv. Und bei den wenigen Aktionen nach vorn fehlte es an Entschlossenheit. Erst zum Ende des Auftaktdrittels deutete der SERC so ein wenig Zug zum Tor an.

20. Ende 1. Drittel

19. Über rechts bringen die Wild Wings Schwung rein. Das Spielgerät gelangt innen am rechten Bullykreis zu Tylor Spink, der sofort schießt. Der Puck findet die Lücke aber nicht.

18. Jetzt wollen die Gäste mal etwas mitmischen. Im Zusammenspiel schleppen Boaz Bassen und Tylor Spink die Scheibe über links in die Angriffszone. Dort bleibt letztlich der Abschluss aus.

17. Nach Belieben bestimmen die Kölner das Spiel, ruhen sich auf der Führung nicht aus. Immer wieder werden die Scheiben früh erobert. So spielt sich das Geschehen überwiegend im Schwenninger Drittel ab.

16. Nun wird offiziell bestätigt, dass die Lanxess Arena heute mit 18.600 Zuschauern restlos ausverkauft ist. Die Haie sind auch hinsichtlich des Besucherschnitts unangefochten Krösus der DEL.

14. Gleich wird es nochmals gefährlich. In sehr aussichtsreicher Position kommt Maximilian Kammerer zum Abschluss, setzt das kleine Schwarze aber über die Querlatte.

13. Louis-Marc Aubry Kölner Haie Tor für die Kölner Haie, 1:0 durch Louis-Marc Aubry

Die Wild Wings schaffen es nicht aus der eigenen Zone. Die Haie gehen mal wieder früh drauf - in diesem Fall mit Alexandre Grenier. Patrick Sieloff bringt die Scheibe links von der blauen Linie sofort zum Tor. Justin Schütz und Louis-Marc Aubry sind im Slot zugange. Letzterer stochert den Puck in den Kasten. Für den Kanadier bedeutet das den elften Saisontreffer.

11. In halbrechter Position setzt Jan Luca Sennhenn nach einem Zuspiel von Andreas Thuresson zum One-Timer an. Joacim Eriksson geht die Spielverlagerung sehr gut mit, ist in der Position und blockt ab.

10. Nach einem Haken entwickelt Gregor MacLeod viel Zug, legt Entschlossenheit an den Tag und schießt innen am rechten Bullykreis. Das Hartgummi zischt rechts an der Kiste vorbei.

9. Am linken Bullykreis nimmt Gregor MacLeod Maß, zielt letztlich aber nicht präzise genug. Joacim Eriksson sieht das Ding rechtzeitig kommen und macht den Puck fest.

8. Joacim Eriksson geht auf Nummer sicher, packt den Fanghandschuh auf die Scheibe und friert diese ein. Zudem gibt es recht viele Icings. Immer wieder wird die Partie unterbrochen, was dem Spielfluss nicht guttut.

6. Torschüsse verzeichnen bislang nur die Hausherren, wobei da auch noch nichts nennenswert Gefährliches dabei ist. Zumindest muss Joacim Eriksson bei einem Schlagschuss von Brady Austin mal seine Schoner zum Einsatz bringen.

5. Im Alleingang sucht Schwenningens Boaz Bassen den Weg in die Angriffszone, bringt dann einen Handgelenkschuss an. Da ist wenig Überzeugung dabei. Der Puck fliegt weit am Tor vorbei.

3. Bislang wirken die Haie agiler, tun mehr fürs Spiel. Die Schwenninger haben defensiv alle Hände voll zu tun, können sich erst jetzt mal freischwimmen.

2. Schon gibt es eine außerplanmäßige Unterbrechung. Die Eismeister werden gerufen, um die Spielfläche in einer der Rundungen zu säubern. Dort liegen einige Papierschnipsel und sonstiges herum.

1. In der mit 18.600 Zuschauern ausverkauften Lanxess Arena hat man sich gewaltig Zeit gelassen mit diversen Ehrungen vor dem Spiel. Daher haben wir hier reichlich Verspätung. Jetzt aber rutscht der Puck übers Eis.

1. Spielbeginn

Zwischen den Pfosten beginnen heute Tobias Ančička auf Kölner und Joacim Eriksson auf Schwenninger Seite. Für Ordnung auf dem Eis sollen Bastian Steingroß und Reid Anderson sorgen. Den beiden Schiedsrichtern gehen an den Linien Dominic Kontny und Tom Giesen zur Hand.

Zum dritten Mal treffen beide Teams in dieser Saison aufeinander. Die bisherigen Partien gingen an die Haie, die sowohl Ende Oktober daheim (3:1) als auch elf Tage später in Schwenningen (3:2) das bessere Ende hatten.

In Topform präsentierten sich dagegen jüngst die Wild Wings. Seit dem Jahreswechsel ist der SERC ungeschlagen, feierte vier Siege in Folge – unter anderem einen auswärts in Berlin (3:2). Die letzte Niederlage geht auf Ende letzten Jahres und ein 2:3 in Augsburg zurück. Da dies im Penaltyschießen passierte, haben die Schwenninger inzwischen eine Serie von sieben Partien aufgebaut, in denen immer gepunktet wurde. Letztmals mit gänzlich leeren Händen stand man kurz vor Weihnachten im Heimspiel gegen Bremerhaven da (1:2). Und zwei Tage davor gab es in Straubing das letzte punktlose Gastspiel in der Fremde.

Nach vier Niederlagen in Folge gelang den Haien am Freitag ausgerechnet beim Spitzenreiter in Bremerhaven mal wieder ein Sieg. In der Verlängerung setzte sich der KEC mit 2:1 durch. Gepunktet hatten die Rheinländer im neuen Kalenderjahr ansonsten nur bei der 3:4-Heimniederlage gegen Iserlohn (Penaltyschießen). Zuvor gewannen die Kölner letztmals Ende Dezember. Im Derby gegen Düsseldorf gelang beim 3:1 der letzte Heimsieg.

Aus tabellarischer Sicht hat der Siebte den Fünften zu Gast. Die durch vier Punkte voneinander getrennten Mannschaften besitzen also nicht nur Ambitionen auf die Playoffs, es könnte sogar mit dem direkten Einzug ins Viertelfinale klappen.