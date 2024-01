20. Drittelfazit:

Nach 20 Minuten steht es zwischen dem ERC Ingolstadt und den Kölner Haien 2:2. Ganz früh im Spiel gab es einen ersten Kulminationspunkt. Bei einem Check erwischte Moritz Müller Gegenspieler Philipp Krauß heftig am Kopf und musste daraufhin seinen Arbeitstag frühzeitig beenden. Der Ingolstädter konnte später weiterspielen. Der KEC schlug sich während der fünfminütigen Unterzahl sehr gut, wirkte sogar zielstrebiger. Dennoch gelang den Panthern mit der ersten Torchance die Führung, die von den Haien 21 Sekunden später per Shorthander beantwortet wurde. Wenig später legten die Hausherren erneut vor, verbuchten noch einen Pfostenschuss. Nach aufregenden zehn Minuten verflachte die Partie zusehends. Nun gab es viel Leerlauf, bis ganz zum Ende doch noch etwas passierte und den Rheinländern wiederholt der Ausgleich gelang.

20. Ende 1. Drittel

20. Brady Austin Kölner Haie Tor für die Kölner Haie, 2:2 durch Brady Austin

Die Gäste versuchen noch etwas und haben eine halbe Minute vor Drittelende Erfolg. Nach einem kurzen Querpass von Jan Luca Sennhenn nimmt Brady Austin innen am linken Bullykreis Maß und erwischt Michael Garteig zwischen den Schonern. Für den Verteidiger bedeutet das den dritten Saisontreffer.

19. Wojciech Stachowiak Ingolstadt Kleine Strafe (2 Minuten) für Wojciech Stachowiak (ERC Ingolstadt)

Dieses Urteil ergeht genauso gegen Wojciech Stachowiak. Weiter geht es mit Fünf gegen Fünf.

19. Gregor MacLeod Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Gregor MacLeod (Kölner Haie)

Bei einem Bully bekommen sich Gregor MacLeod und Wojciech Stachowiak in die Haare. Der Stock des Letzteren landet im Gesicht des Kölners, der sich prompt revanchiert. Das setzt zwei Minuten wegen übertriebener Härte.

18. Von hinter dem Tor sucht Mirko Höfflin den Kollegen Noah Dunham, der gleich aus dem linken Bullykreis schießt. Der Schoner von Mirko Pantkowski ist dann aber im Weg.

16. Aktuell gibt es beiderseits viele Ungenauigkeiten, was den Spielfluss ein wenig lähmt. Vielversprechende Angriffe werden so nicht zu Ende gebracht. Die Partie läuft gerade recht zäh ab.

15. Dann kreiselt Brandon Kozun im Kölner Drittel, feuert dann aus ziemlichen zentraler Position. Bei dem Handgelenkschuss sieht Mirko Pantkowski kaum etwas und hat Glück, dass der knapp links an der Kiste vorbeizischt.

14. Auch die Haie bleiben aktiv, kommen derzeit allerdings nicht klar zum Abschluss. Die Scheiben fliegen eher unkontrolliert grob in Richtung Tor.

12. Jetzt richten sich die Schanzer mal in der Angriffszone ein, lassen den Puck laufen. Nach einem Querpass von Mathew Bodie feuert Philipp Krauß von der blauen Linie. Mirko Pantkowski pariert bei guter Sicht.

11. Unterdessen ist Philipp Krauß nach dem heftigen Check in der Anfangsphase zurück, trägt zur Sicherheit jetzt ein Vollvisier und spielt ab sofort wieder mit. Dann wird Daniel Pietta von Maximilian Kammerer umgerammt, hat Schmerzen. Das aber ist ein fairer Kontakt.

10. Pfosten! Von der linken Seite bringt Fabio Wagner den Puck scharf zum Tor. Im Bullkreis lenkt Wayne Simpson das Ding ganz gefährlich mit dem Schläger ab. Das Hartgummi landet am linken Pfosten.

9. Mirko Höfflin Ingolstadt Tor für den ERC Ingolstadt, 2:1 durch Mirko Höfflin

Nach einem Fehler von Stanislav Dietz, der tief in der eigenen Zone nicht entschlossen klärt, landet die Scheibe auf dem Schläger von Mirko Höfflin, der sich in leicht nach rechts versetzter Position nicht lange bitten lässt und ins linke Eck zur erneuten Führung der der Schanzer trifft. Saisontor Nummer sechs für den Angreifer der vierten Reihe!

7. Gerade 21 Sekunden haben die Haue für die Antwort und en Ausgleich gebraucht. Wenig später läuft die fünfminütige Strafe der Kölner ab. Der KEC darf die eigenen Reihen wieder auffüllen.

6. Justin Schütz Kölner Haie Tor für die Kölner Haie, 1:1 durch Justin Schütz

Weiterhin agieren die Rheinländer in Unterzahl. In der neutralen Zone fängt David McIntyre einen schlechten Ingolstädter Aufbaupass ab. Maximilian Kammerer schleppt die Scheibe dann in die Angriffszone, passt nach links zu Justin Schütz, der entschlossen ins kurze Eck schießt. Für Schütz bedeutet das den 15. Saisontreffer, er ist damit nun Kölns alleinig bester Schütze.

6. Wojciech Stachowiak Ingolstadt Tor für den ERC Ingolstadt, 1:0 durch Wojciech Stachowiak

Dann ergibt sich für den Gastgeber die erste Torchance. Nach einem Zusammenspiel mit Leon Hüttl nimmt Wojciech Stachowiak im linken Bullykreis Maß und setzt seinen Handgelenkschuss aufs Tor. Daniel Pietta nimmt Mirko Pantkowski die Sicht, der somit nichts zu halten hat. Für Stachowiak ist es das siebte Saisontor.

5. Dann bringen die Panther endlich mal einen Schuss an. Das Ding von Brandon Kozun fischt Mirko Pantkowski ohne Probleme weg. Aktiver wirken trotz Unterzahl weiterhin die Haie. Jetzt feuert Louis-Marc Aubry, findet in Michael Garteig seinen Meister.

4. Viel bringen die Hausherren nicht zustande. Die Haie stören effizient, können sich immer wieder befreien und starten Entlastungsangriffe, die sogar zum Abschluss gebracht werden.

3. Philipp Krauß war umgehend in die Kabine verschwunden. Wir müssen sehen, ob der Stürmer heute noch einmal wiederkommt. In jedem Fall hat sein Team jetzt fünf Minuten Überzahl.

2. Moritz Müller Kölner Haie Große Strafe (5 Minuten + Spieldauer-Disziplinarstrafe) für Moritz Müller (Kölner Haie)

An der eigenen blauen Linie fährt Moritz Müller einen harten Check gegen Philipp Krauß. Das scheppert gewaltig. Die Referees schauen sich das auf Video an. Der Check geht gegen den Kopf. Damit hat Kölns Kapitän frühzeitig Feierabend, darf heute nicht mehr mitspielen. Hakon Hänelt nimmt stellvertretend auf der Strafbank Platz.

2. Köln bemüht sich um erste offensive Akzente, bringt auch mal einen Puck grob in Richtung Tor. Danach starten die Panther einen schnellen Gegenangriff und deuten ihrerseits etwas Zug an.

1. Spielbeginn

Zwischen den Pfosten stehen Michael Garteig auf Ingolstädter und Mirko Pantkowski auf Kölner Seite. Für Ordnung auf dem Eis sollen Martin Frano und Roman Gofman sorgen. Den beiden Schiedsrichtern gehen an den Linien Andreas Hofer und Marius Wölzmüller zur Hand.

Von den vier Duellen zwischen beiden Teams in dieser Saison, sind zwei bereits gespielt. Die Partien in Köln sind Geschichte und endeten Mitte September sowie vor einem Monat im Dezember jeweils 4:1 zugunsten der gastgebenden Haie.

Ingolstadt hat gar viermal in Folge verloren – unter anderem die Heimspiele gegen Berlin (0:4) und vorgestern gegen Augsburg (1:4). Die letzten Erfolge liegen zwei Wochen zurück. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde in Nürnberg 3:2 gewonnen. Am Tag vor Heiligabend gelang gegen Straubing der letzte Heimsieg (1:0).

Zuletzt kassierten die Haie drei Niederlagen in Folge, verloren in Mannheim 0:1, punkteten zu Jahresbeginn immerhin zu Hause gegen Iserlohn (3:4 nach Penaltyschießen) und unterlagen am Freitag daheim gegen München 3:6. Die letzten Siege gab es Weihnachten ebenfalls auf eigenem Eis – 4:3 gegen Frankfurt und 3:1 gegen Düsseldorf. Auswärts steht der KEC bei zwei Pleiten in Folge, der letzte Sieg gelang Mitte Dezember in Mannheim (4:0).

In den Spielen mit Beteiligung der Schanzer fallen wenige Toren. 176 Treffer sind da in dieser Saison erst zusammengekommen. Kein anderes DEL-Team geizt in dieser Hinsicht derart. Das bedeutet allerdings auch, dass die Panther defensiv diszipliniert arbeiten, erst 89 Gegentreffer kassiert haben – und damit 14 weniger als die Haie. Dazu baut Ingolstadt auf das viertbeste Penaltykilling. Dafür ist Köln im Powerplay die Nummer zwei der Liga.

Aus tabellarischer Sicht hat der Neunte den Sechsten zu Gast. Zwischen beiden Mannschaften liegen lediglich fünf Punkte. Im Kampf um die Top sechs und den direkten Einzug ins Viertelfinale geht es also eng zu, da ist noch Vieles möglich. Grundsätzlich haben die Ingolstädter die Playoffs fest im Blick, bauen dabei auf ein Polster von zwölf Zählern zu Rang elf.