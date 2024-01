20. Drittelfazit:

Berlin führt nach 20 Minuten mit 2:1 gegen Düsseldorf. In einer schnellen Partie mit wenigen Unterbrechungen gingen die Berliner früh durch Mik in Front, doch Ehl traf für die DEG schnell zum Ausgleich. Auch in der Folge blieb es ein Spiel mit guten Gelegenheiten auf beiden Seiten, beide Goalies standen mehrfach im Fokus, für die DEG rettete zudem zweimal das Gestänge. Einen weiteren Gegentreffer kassierten die Düsseldorfer aber trotzdem noch, Cormier nutze ein Berliner Powerplay und traf zur Führung. Hier ist aber noch alles drin, gleich geht es weiter.

20. Ende 1. Drittel

20. Ganz starker Safe von Hildebrand gegen Clark, der nach einem Querpass im Slot frei zum Schuss kommt. Die DEG ist hier keinesfalls chancenlos.

19. Ty Ronning hat auf rechts viel Platz, geht mit Tempo in Richtung Tor und zieht ab. Haukeland bekommt die Schoner zusammen und pariert.

18. Nächster Abschluss der DEG: Gogulla legt links ab für Moritz Wirth. Seinen Schuss aus dem Bullykreis entschärft Hildebrand.

16. Düsseldorf wieder mit einer guten Reaktion, Agostino legt von links von der Bande in die Mitte zu O'Donnell, dessen Schuss Hildebrand mit einem klasse Safe entschärft.

15. Patrice Cormier Berlin Tor für Eisbären Berlin, 2:1 durch Patrice Cormier

Powerplaytreffer zur erneuten Führung! Ist das stark gespielt von den Eisbären! Wissmann gibt die Scheibe von links rüber in den rechten Bullykreis zu Noebels, der aber nicht abzieht sondern in den hohen Slot zurück legt. Dort zieht Descheneau ab, Haukeland pariert, den Rebound aber bringt Cormier im Netz unter.

14. One timer von Marcel Noebels nach einer Passstafette, Hauekland pariert.

14. Nicolas Geitner Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Nicolas Geitner (Düsseldorfer EG)

Nicolas Geitner muss wegen Beinstellens raus, Powerplay Berlin.

14. Descheneau mit dem starken Pass auf den im Slot völlig freistehenden Noebels, der den Puck aber nur an die Querstange befördert. Glück für Düsseldorf.

13. Jonas Müller hat im hohen Slot frei Schussbahn, Haukeland sieht die Scheibe früh und fängt sie sicher.

12. Ehl geht mit Tempo ins Drittel der Eisbären, wird von Geibel aber am Abschluss gehindert und Hildebrand packt dann die Hand auf das Spielgerät. Bully vor seinem Tor.

11. Henrik Haukeland nach dem Bully mit einem wichtigen Safe gegen Heim, der sich gegen drei Gegenspieler durchsetzt und aus dem Slot abschließen kann.

10. Die Unparteiischen bemühen den Videobeweis, bleiben aber zu Recht bei ihrer Entscheidung, die bereits auf dem Eis getroffen wurde, das Tor zählt.

10. Alexander Ehl Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 1:1 durch Alexander Ehl

Die DEG mit der sofortigen Antwort! Alexander Ehl vollstreckt nachdem Hildebrand im Liegen einen Distanzschuss erst stark pariert, die Scheibe aber nicht sichern kann. Im Slot staubt dann Ehl ab zum Ausgleich.

9. Die DEG reagiert wütend und mit Offensivdrang. Hildebrand muss bei einem Schuss von rechts aus spitzem Winkel das kurze Eck zu machen, was ihm aber gelingt.

8. Eric Mik Berlin Tor für Eisbären Berlin, 1:0 durch Eric Mik

Eric Mik mit der Führung! Die DEG bekommt nach einem Schuss von rechts von der blauen Linie den Puck nicht aus dem Slot, ein Verteidiger wirkt da etwas orientierungslos. Mik schnappt sich die Scheibe und netzt durch die Hosenträger von Haukeland ein.

7. Düsseldorf tut sich schwer, zu Chancen zu kommen, die Eisbären mit den besseren Chancen, obwohl mit weniger Scheibenbesitz.

5. Pfostenkracher der Eisbären! Bei einer drei auf zwei Situation landet der Schuss von Tiffels am linken Pfosten. Wissmann hatte von der Strafbank kommend die Scheibe in der neutralen Zone erobert und für seinen Teamkollegen abgelegt. Glück für die DEG!

5. Ohne einen einzigen Abschluss endet dieses Powerplay, Berlin wieder komplett.

4. Düsseldorf verliert im Spielaufbau in Überzahl die Scheibe im eigenen Drittel, ganz schwaches Powerplay bislang der Gäste, die überhaupt nicht ins Drittel der Gastgeber kommen.

3. Kai Wissmann Berlin Kleine Strafe (2 Minuten) für Kai Wissmann (Eisbären Berlin)

Erste Strafe der Partie, es trifft den Eisbären-Kapitän wegen Haltens.

2. Die DEG versteckt sich hier keinesfalls und über Druck aus. Einen Schuss von der blauen Linie kann Jake Hildebrand zunächst nur klatschen lassen, sichert die Scheibe aber im Nachfassen.

2. Es geht hin und her in diesen ersten Minuten, ohne dass ein Team einen gefährlichen Abschluss verzeichnen kann.

1. Der Puck ist gefallen, Drittel Nummer eins läuft!

1. Spielbeginn

Jetzt aber geht es gleich los, die Teams kommen aufs Eis!

Mit den Worten "Einmal Eisbär, immer Eisbär", endet seine Rede. Jetzt wird noch das Trikot von Rob Zepp unters Dach gezogen und dann kann es losgehen. Bei so einem emotionalen Höhepunkt warten wir doch gerne etwas länger auf den Spielbeginn.

So ist es, Rob Zepp steht weiterhin auf dem Eis und hält seine Rede, teils sogar auf Deutsch. Immer wieder applaudieren die Fans in der Arena. Der Spielbeginn verzögert sich.

Vor Spielbeginn findet noch eine Bannerzeremonie für Rob Zepp statt, seine Nummer 72 wird unters Dach gehangen. Die Eisbären werden die Rückennummer ihres ehemaligen Torhüters und fünfmaligen Meisters künftig nicht mehr vergeben. Aktuell steht Zepp auf dem Eis und hält eine kleine Rede, der Bully wird sich voraussichtlich etwas verzögern.

Zum Personal: Im Tor der DEG beginnt Henrik Haukeland, bei den Eisbären startet Jake Hildebrand zwischen den Pfosten.

Bereits zwei Duelle gab es zwischen diesen beiden Teams schon in dieser Saison, beide gingen an das jeweilige Auswärtsteam. In Düsseldorf gewannen die Eisbären mit 3:2, daheim kassierte man allerdings eine deutliche 1:4-Niederlage gegen die DEG.

Die Eisbären setzten im letzten Spiel des Jahres ihre starke Serie von ungeschlagenen Auswärtsspielen fort und blieben zum zwölften Mal in Serie auf fremden Eis ohne Niederlage, mit 4:0 gewann man beim ERC Ingolstadt. Damit stellten sie den DEL-Rekord von Mannheim und München für die meisten Auswärtssiege in Serie ein. Daheim hackt es beim Tabellenführer immer mal wieder ein wenig, dort zeigt man sich nicht so souverän und kassierte schon einige Niederlagen. Welches Gesicht zeigen die Eisbären heute?

Allerdings ist auch der Playoff-Zug für die DEG noch nicht abgefahren. Mit aktuell 37 Punkten rangiert man auf Rang zwölf und hat damit nur zwei Zähler weniger, als die auf Rang zehn stehenden Löwen Frankfurt. Verdanken ist dies vor allem dem Sturmtrio um Kenny Agostino, Phil Varone und Brendan O’Donnell, die fleißig Scorerpunkte sammeln. So auch zuletzt beim 3:1-Heimsieg zum Jahresabschluss über den Meister aus München. Agostino traf doppelt, 0’Donnell steuerte einen Treffer bei.

Während die Eisbären neun ihrer letzten zehn Partien gewinnen konnten und von der Tabellenspitze grüßen, ging die DEG in den letzten zehn Partien fünfmal als Sieger und fünfmal als Verlierer vom Eis. Der bisherige Trend der Saison setzt sich also fort, Düsseldorf bleibt zu Inkonstanz und muss deshalb bei aktuell zwar elf Punkten Vorsprung auf den Abstiegsplatz noch ein wenig um den Klassenerhalt zittern.